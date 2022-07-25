«В зоне поражения все жилые районы». Минобороны заявило о подготовке СБУ провокации с гексаном

Минобороны РФ заявило о подготовке СБУ провокации с применением гексана в Славянске. Как утверждает ведомство, сотрудники спецслужбы планируют взорвать более 120 т гексана на масложировом комбинате и обвинить российских военных в неизбирательных ударах по опасным объектам. Министерство также сообщило о попытке украинских военных высадиться на катерах под Херсоном. По данным ведомства, два десантных катера ВМС Украины были уничтожены.

Минобороны РФ считает, что сотрудники Службы безопасности Украины готовят провокацию в Славянске в ДНР с использованием сильнодействующих отравляющих веществ. Военная операция РФ на Украине. День 152-й ФСБ сообщила о срыве планов украинской разведки по угону российских военных самолетов... 25 июля 18:35

По утверждению министерства, в ближайшие дни СБУ планирует взорвать на масложировом комбинате емкости с гексаном общим объемом более 120 т.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев предупредил жителей Славянска о возможном инциденте.

«Рекомендуем жителям Славянска и близлежащих населенных пунктов незамедлительно принять необходимые меры защиты», — заявил Мизинцев.

По его словам, украинская сторона хочет обвинить ВС РФ и формирования ДНР в неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам. Мизинцев утверждает, что украинские власти планируют широко освещать провокацию в СМИ.

При подрыве емкостей токсичное облако распространится более чем на 10 км.

«В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащих населенных пунктов», — рассказал генерал-полковник.

Чем опасен гексан?

Гексан — это мощный нейротоксин и канцероген, который оказывает раздражающее действие на кожу, рассказали в ведомстве. Вещество при вдыхании поражает легкие, действует как сильный наркотик, вызывает сонливость, головокружение и раздражение глаз, поражает периферическую нервную систему, угнетает центральную нервную систему. «Нам жаль украинский народ». В России пообещали избавить украинцев от «антинародного режима» Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поможет Украине избавиться от «антинародного и... 24 июля 21:22

Если человек долго находится в парах гексана, у него возникает хроническое отравление, которое приводит к серьезным заболеваниям нервной системы с быстрой утомляемостью, головными болями и снижением мышечного тонуса.

Кроме того, гексан может самовоспламеняться при температуре плюс 23-38ºС, поэтому взрыв может произойти из-за аномально высокой температуры воздуха, установившейся в Славянском районе. В ведомстве посоветовали жителям Славянска укрыться в помещениях, плотно закрыть окна и двери.

Минобороны РФ обратилось к ООН, Организации по запрещению химического оружия и Международному Красному Кресту с призывом повлиять на складывающиеся обстоятельства и предотвратить трагедию.

Попытка контрнаступления на харьковском направлении

Народная милиция ЛНР и вооруженные силы РФ пресекли попытку украинского батальона «Кракен» прорвать оборону на харьковском направлении, сообщил РИА «Новости» командир 206-го стрелкового полка Народной милиции ЛНР с позывным «Апостол». «У нас нет каких-либо предубеждений». Москва допустила возобновление переговоров с Киевом Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы нет предубеждений по поводу продолжения переговоров... 24 июля 17:46

«Подразделение, всем нам известное, «Кракен» имело коварный замысел прорвать линию обороны на северных окраинах Харькова, но был вскрыт его замысел, и, соответственно, противник был остановлен на ближайших подступах к нашим опорным пунктам, к нашему рубежу обороны. И наша артиллерия, в том числе тяжелая техника, нанесла ему максимальное огневое поражение», — сообщил военный.

По его словам, «Кракен» был вынужден «отказаться от своего коварного плана» — прорвать линию обороны и выдвинуться к границам России.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило о попытке украинских военных высадиться на катерах под Херсоном.

По данным ведомства, в акватории Днепровского лимана пресекли попытку украинских военных выдвинуться и высадиться с быстроходных десантных катеров на территорию Херсонской области.

«В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены», — заявили в ведомстве.

14 июля в Минобороны РФ заявили, что российские военные высокоточными ударами уничтожили в Харькове до 200 украинских военных, в том числе бойцов батальона «Кракен».

В ходе военной операции ВС РФ и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. На подконтрольных России территориях создали четыре районные администрации с центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Члены администраций неоднократно говорили о возможности проведения референдума для вхождения в состав России.