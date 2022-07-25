«В зоне поражения все жилые районы». Минобороны заявило о подготовке СБУ провокации с гексаном

Минобороны РФ считает, что сотрудники Службы безопасности Украины готовят провокацию в Славянске в ДНР с использованием сильнодействующих отравляющих веществ.
По утверждению министерства, в ближайшие дни СБУ планирует взорвать на масложировом комбинате емкости с гексаном общим объемом более 120 т.
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев предупредил жителей Славянска о возможном инциденте.
«Рекомендуем жителям Славянска и близлежащих населенных пунктов незамедлительно принять необходимые меры защиты», — заявил Мизинцев.
По его словам, украинская сторона хочет обвинить ВС РФ и формирования ДНР в неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам. Мизинцев утверждает, что украинские власти планируют широко освещать провокацию в СМИ.
При подрыве емкостей токсичное облако распространится более чем на 10 км.
«В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащих населенных пунктов», — рассказал генерал-полковник.
Чем опасен гексан?
Гексан — это мощный нейротоксин и канцероген, который оказывает раздражающее действие на кожу, рассказали в ведомстве. Вещество при вдыхании поражает легкие, действует как сильный наркотик, вызывает сонливость, головокружение и раздражение глаз, поражает периферическую нервную систему, угнетает центральную нервную систему.
Если человек долго находится в парах гексана, у него возникает хроническое отравление, которое приводит к серьезным заболеваниям нервной системы с быстрой утомляемостью, головными болями и снижением мышечного тонуса.
Кроме того, гексан может самовоспламеняться при температуре плюс 23-38ºС, поэтому взрыв может произойти из-за аномально высокой температуры воздуха, установившейся в Славянском районе. В ведомстве посоветовали жителям Славянска укрыться в помещениях, плотно закрыть окна и двери.
Минобороны РФ обратилось к ООН, Организации по запрещению химического оружия и Международному Красному Кресту с призывом повлиять на складывающиеся обстоятельства и предотвратить трагедию.
Попытка контрнаступления на харьковском направлении
Народная милиция ЛНР и вооруженные силы РФ пресекли попытку украинского батальона «Кракен» прорвать оборону на харьковском направлении, сообщил РИА «Новости» командир 206-го стрелкового полка Народной милиции ЛНР с позывным «Апостол».
«Подразделение, всем нам известное, «Кракен» имело коварный замысел прорвать линию обороны на северных окраинах Харькова, но был вскрыт его замысел, и, соответственно, противник был остановлен на ближайших подступах к нашим опорным пунктам, к нашему рубежу обороны. И наша артиллерия, в том числе тяжелая техника, нанесла ему максимальное огневое поражение», — сообщил военный.
По его словам, «Кракен» был вынужден «отказаться от своего коварного плана» — прорвать линию обороны и выдвинуться к границам России.
Кроме того, Минобороны РФ сообщило о попытке украинских военных высадиться на катерах под Херсоном.
По данным ведомства, в акватории Днепровского лимана пресекли попытку украинских военных выдвинуться и высадиться с быстроходных десантных катеров на территорию Херсонской области.
«В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены», — заявили в ведомстве.
14 июля в Минобороны РФ заявили, что российские военные высокоточными ударами уничтожили в Харькове до 200 украинских военных, в том числе бойцов батальона «Кракен».
В ходе военной операции ВС РФ и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. На подконтрольных России территориях создали четыре районные администрации с центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Члены администраций неоднократно говорили о возможности проведения референдума для вхождения в состав России.