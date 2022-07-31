«Решили испортить нам праздник»: украинский беспилотник атаковал штаб Черноморского флота

Штаб Черноморского флота атаковал беспилотник ВСУ, пострадали шесть человек, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Мероприятия по случаю Дня ВМФ отменены, жителей города просят оставаться дома. Что известно об атаке — в материале «Газеты.Ru».

Украинский беспилотник нанес удар по штабу Черноморского флота, пять человек получили осколочные ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Мероприятия, запланированные 31 июля ко Дню ВМФ, перенесены из соображений безопасности.

«Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это — беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются», — написал Развожаев.

Двое пострадавших при взрыве находятся в состоянии средней тяжести, трое — с легкими травмами, добавил губернатор. На месте инцидента работает ФСБ.

Также он призвал жителей города сохранять спокойствие и оставаться дома.

В пресс-службе Черноморского флота сообщили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный беспилотник. Пострадавшим от осколков разбившегося стекла уже оказана помощь, отметили в штабе.

Позднее губернатор сообщил, что число пострадавших увеличилось до шести.

Праздника не будет

День ВМФ в Севастополе планировалось провести 31 июля в сокращенном формате — без парадного построения кораблей и традиционного театрализованного представления, сообщили городские власти.

«Большая часть мероприятий в этом году проходит на Графской пристани. Это и торжественная встреча командующего, который примет участие в обходе кораблей, и присвоение катеру имени Андрея Палия. При этом парадного построения кораблей не будет, все мероприятия на Графской будут носить протокольный характер».

Андрей Палий — замкомандующего Черноморского флота, капитан 1-го ранга, участник спецоперации Вооруженных сил России на Украине. Военный погиб в боях за Мариуполь, сообщил Развожаев 20 марта.

Также планировалось, что торжественные мероприятия начнутся с молебна во Владимирском соборе — усыпальнице адмиралов, и возложения цветов к Мемориальной стене в честь обороны Севастополя 1941-1942 годов. На Графской пристани должна была состояться торжественная встреча командующего ЧФ Андрея Осипова и возложение венков на воду.

Мероприятия планировали завершить концертом и салютом.

День ВМФ в других городах

На другой базе ЧФ — в Новороссийске — решение об отмене или переносе парада пока не принято.

Во Владивостоке, в бухте Золотой Рог уже состоялся торжественный парад кораблей в честь Дня ВМФ. Участие в мероприятиях принял командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.

Парад завершился серией артиллерийских залпов с борта фрегата «Адмирал Шапошников».

Об изменениях программы мероприятий Северного флота не сообщалось.

Главный парад

Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте, его примет Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин.

Ожидается, что глава государства обойдет на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива и Невы и на Кронштадтском рейде.

В параде примут участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятия начнутся в 11:00.

Также сообщалось, что главнокомандующий подпишет указы об утверждении Морской доктрины ФР и Корабельного устава ВМФ России.

20 мая 2022 года Юрий Борисов, будучи вице-премьером РФ по оборонно-промышленному комплексу, рассказывал, что Морскую доктрину решили скорректировать с учетом «изменения геополитической и военно-стратегической ситуации в мире».

По его словам, новые положения доктрины «обеспечат ввод в состав ВМФ гражданских судов и экипажей», а также «функционирование объектов морской инфраструктуры в военное время». Он утверждал, что нововведения направлены «не на конфронтацию, а на повышение национальной безопасности».