«Куда летит «Циркон» никто не знает. Даже тот, кто его запустил»

Президент Владимир Путин в День ВМФ России заявил о том, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» вскоре поступят на надводные корабли. Следующий этап – подводные лодки и наземные пусковые установки. «Газета.Ru» разбиралась в особенностях работы этой гиперзвуковой ракеты и в том, почему ее появление на вооружении вызывает обеспокоенность Запада.

«Президент Владимир Путин опять всех напугал, на этот раз поставками на вооружение гиперзвуковых ракет «Циркон». Путин сказал, что такие ракеты уже есть и они начали поступать на вооружение. Ужасно и обидно, что мы так отстали», – отметил американский экспертный портал Defence News. В свою очередь, британская газета The Mirror назвала возможное применение «Циркона» «леденящей душу угрозой». «У российских АПЛ свой «второй фронт» в спецоперации на Украине» Большая часть российских атомных подводных лодок встретит День ВМФ на боевом дежурстве. Как объяснил... 31 июля 10:49

Скорость этой ракеты составляет 9 Махов – это 2800 метров в секунду при дальности в 1000 километров. Современные западные системы ПРО на такой скорости ракеты сбивать не могут.

«Опасения Запада по поводу российских «Цирконов» вполне обоснованы, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин. – Они знают их предположительные характеристики, возможные носители, американская разведка внимательно наблюдала за испытательными пусками, насколько могла это сделать, но выводы неутешительны – русскую ракету с ее запредельной скоростью перехватить невозможно. Для этого необходимо вооружение хотя бы с примерными характеристиками, а его ни у США, ни у других стран пока нет».

Эксперт подчеркнул, что особенность противокорабельных «Цирконов», как и гиперзвукового «Кинжала» воздушного базирования, заключается не только в скорости, но и в возможности энергичного маневрирования на финальном этапе траектории при сохранении скоростных характеристик.

«Куда летит эта ракета никто не знает. Даже тот, кто ее запустил. Она сама выбирает путь к цели. Их боевая часть, в отличии от баллистических ракет, невелика – 300-400 килограмм, но и этого достаточно, чтобы гарантированно поразить как авианосец, так и наземный защищенный объект», – добавил Дандыкин.

Известно, что первым носителем гиперзвуковых ракет «Циркон» станет фрегат «Адмирал Горшков», на котором проводились испытательные пуски. При этом ракета может запускаться с пусковых установок УКСК – Универсальных корабельных стрельбовых комплексов 3С14, производства концерна «Моринформсистема-Агат», которые устанавливаются на все последние корабли ВМФ России. С таких производятся пуски противокорабельных ракет П-800 «Оникс» и «Калибр». «Цирконы», таким образом, могут использоваться даже малыми ракетными кораблями из акваторий Балтийского и Черного морей, откуда позволяет дальность в тысячу километров достигать целей, как на море, так и на суше.

Помимо надводных кораблей «Циркон» поставят на атомные подлодки проекта 835М «Ясень-М». С такой лодки – «Северодвинск» – в октябре 2021 года были произведены пуски «Цирконами» в Баренцевом море. Подаренные Македонии российские танки отправились на Украину Северная Македония передала Украине танки Т-72, поставленные Россией в 2000 году в ходе конфликта... 29 июля 17:56

«Кроме того, «Цирконы» «заточены» и под береговые ракетные комплексы. По аналогии со сверхзвуковой противокорабельной ракетой П-800 «Оникс», известной в экспортном исполнении как «Яхонт». Она используется на надводных и подводных кораблях, а еще входит в комплекс береговой системы «Бастион». Такими же возможностями по дальности располагает и «Циркон», только он многократно быстрее», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Сергей Белоусов.

Россия получила колоссальное преимущество в оборонной сфере за счет новых военных разработок, которым ещё нет аналогов в мире, добавил Белоусов.

«Гиперзвуковые ракеты здесь занимают особое место именно за счет отсутствия противодействия со стороны противника. Буквально месяц назад провалились очередные испытания американской гиперзвуковой ракеты Conventional Prompt Strike. Ее тоже хотят ставить на корабли. Не исключено, что иностранные разработки подобных вооружений продвинутся вперед, и те же США завершат испытания. Но мы уже на шаг впереди. Важно, что пока страна не овладела технологиями гиперзвука, она не знает, как с ним бороться. Разработчики С-500 утверждают, что их комплекс способен бороться с гиперзвуковыми ракетами. Так что американский гиперзвук нас уже не испугает», – считает эксперт.