Удар двух ракет Hellfire по балкону: Байден раскрыл детали уничтожения главы «Аль-Каиды»*

Высокопоставленная представительница Белого дома сообщила на спецбрифинге, что США 30 июля провели контртеррористическую операцию в Афганистане, в ходе которой удалось ликвидировать лидера террористической группировки «Аль-Каида» Аймана аз-Завахири, возглавившего организацию после смерти Усамы бен Ладена. Президент Соединенных Штатов Джо Байден уточнил, что при операции обошлось без жертв среди местных жителей.

Ликвидация террориста

Высокопоставленная представительница американской администрации рассказала журналистам, что 30 июля в 21:48 по Североамериканскому восточному времени или 31 июля в 6:18 утра по кабульскому времени США провели «высокоточную контртеррористическую операцию в Кабуле по указанию американского президента». Politico: США ликвидировали лидера «Аль-Каиды*» Аймана аз-Завахири в Афганистане Издание Politico со ссылкой на источники утверждает, что США на минувших выходных провели... 02 августа 09:51

«Операция была направлена против лидера «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) (Аймана аз-Завахири) и привела к его уничтожению», — сказала она.

Согласно ее данным, «аз-Завахири был заместителем Усамы бен Ладена во время осуществления терактов 11 сентября (2001 года) и сменил его после смерти бен Ладена в 2011 году». По словам представительницы Белого дома, аз-Завахири «представлял активную угрозу для граждан, интересов и национальной безопасности США».

«Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что мы не позволим Афганистану стать «тихой гаванью» для террористов, которые могут причинить вред США и американским гражданам. В субботу вечером мы выполнили это обещание», — заявила она.

Представительница администрации президента США отметила, что местонахождение террориста установила американская разведка. Сначала выяснилось, что в Кабул перебралась семья аз-Завахири — его жена и дочь с ее детьми. Затем спецслужбы «опознали» самого аз-Завахири.

«Представители «Сети Хаккани» и «Талибана» (организация запрещена в России) высокого ранга знали о присутствии аз-Завахири в Кабуле. Насколько нам известно, он ни разу не покинул дом, ставший прибежищем, после прибытия туда», — сообщила ведущая брифинга.

Она добавила, что американцы не предупредили «Талибан» о готовящейся операции. А удар по дому, где находился террорист, был нанесен при помощи беспилотного летательного аппарата с разрешения президента США. При этом кроме самого аз-Завахири никто не пострадал. Байден: разведка США установила местонахождение аз-Завахири ранее в этом году Президент США Джо Байден заявил, что американская разведка установила местонахождение главаря террористической... 02 августа 10:46

«Мы доверяем нашим подходам и нашим разведывательным источникам в том, что наша операция привела к смерти аз-Завахири и ничьей больше», — заключила чиновница.

Две ракеты Hellfire

Согласно открытым источникам, Айман аз-Завахири, египтянин по происхождению, был приближенным Осамы бен Ладена. После его гибели в мае 2011 года в Пакистане Айман аз-Завахири стал лидером «Аль-Каиды». Тогда власти США назначили награду в $25 млн за любую информацию о новом главаре террористической группировки.

Айман аз-Завахири поддерживал лидера движения «Талибан», которое в 2021 году пришло к власти в Афганистане.

Позже президент США Джо Байден также выступил на брифинге. Он рассказал, что Айман аз-Завахири был убит ударом двух ракет Hellfire на балконе конспиративной квартиры в Кабуле. По словам американского лидера, при ликвидации главаря «Аль-Каиды» обошлось без жертв среди местных жителей. Не пострадали и родные Аймана аз-Завахири.

Байден также пообещал, что американское правительство никогда не допустит повторного превращения Афганистана в пристанище террористов. Блинкен: талибы* нарушили обязательства, укрывая в Кабуле аз-Завахири Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что радикальное движение «Талибан»* нарушило свои обязательства и... 02 августа 10:46

«Моя администрация продолжит внимательно следить за угрозами со стороны «Аль-Каиды» и реагировать на них, откуда бы они ни исходили», — подчеркнул он.

Талибы – «предатели»

На сайте правительства США также было опубликовано заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. Он отметил, что президент Байден еще в 2021 году «пообещал американскому народу, что после вывода американских войск Соединенные Штаты будут продолжать защищать» своих граждан и «действовать против террористических угроз, исходящих из Афганистана».

«Президент ясно дал понять, что мы без колебаний защитим Родину. Операцией, в ходе которой был ликвидирован лидер «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири, мы выполнили это обязательство, и будем продолжать делать это перед лицом любых угроз в будущем», — подчеркнул Блинкен.

По его словам, «приютив и укрывая лидера «Аль-Каиды» в Кабуле, талибы грубо нарушили Дохинское соглашение и неоднократные заверения мира в том, что они не допустят использования афганской территории террористами для создания угрозы безопасности других стран».

Госсекретарь США добавил, что талибы также «предали афганский народ и свое собственное стремление к признанию и нормализации отношений с международным сообществом».

«Перед лицом нежелания или неспособности движения «Талибан» выполнить свои обязательства мы продолжим поддерживать афганский народ мощной гуманитарной помощью и выступать за защиту его прав человека, особенно женщин и девочек. Мир стал более безопасным местом после смерти Завахири, и Соединенные Штаты будут продолжать действовать решительно против тех, кто угрожает нашей стране, нашему народу или нашим союзникам и партнерам», — заключил Блинкен.