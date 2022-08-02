Шойгу рассказал, сколько РСЗО HIMARS уничтожили российские военные

Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили шесть пусковых установок реактивной системы залпового огня HIMARS и более 200 ракет к ним, а также пять установок противокорабельного комплекса Harpoon, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

В ходе селекторного совещания он также сообщил, что при проведении спецоперации уничтожены более 30 американских гаубиц М777. За последние две недели противник потерял почти 400 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW и более 120 переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

«Бесконтрольные поставки Украине западного вооружения серьёзно угрожают безопасности региона. Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. А также - шесть пусковых установок и более 200 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS», - сказал Шойгу.

Также, по его словам, за прошедшие две недели украинские войска «лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа «Стингер»».

Спасенные жизни и освобожденные земли

Также в ходе селектора Шойгу рассказал, что российские военные за последнее время заняли шесть населенных пунктов в ДНР. Шойгу заявил о взятии под контроль шести населенных пунктов в ДНР Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил о взятии... 02 августа 14:28

«За последнее время освобождены населенные пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское. Под наш контроль перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция с проектной мощностью 3 тысячи 600 мегаватт», — сказал он.

Шойгу добавил, что в течение июля российские системы противовоздушной обороны сбили на Украине 34 самолета противника, перехватили 39 ракет ОТРК «Точка-У» и 226 снарядов залпового огня, что «позволило спасти тысячи жизней». Шойгу поздравил всех причастных с Днем ВДВ Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ)... 02 августа 14:28

Отдельно он отметил работу российских военных в налаживании мирной жизни на освобожденных территориях Донбасса.

«Всего проведено около 1,4 тысячи гуманитарных акций, в ходе которых доставлено свыше 50,5 тысяч тонн грузов. На освобожденных территориях военные строители восстанавливают гражданскую инфраструктуру», - перечислил Шойгу.

По его словам, построен водовод протяженностью около 90 километров, который обеспечивает подачу воды до 50 тысяч кубометров для жителей Донецка и прилегающих районов. Сейчас строятся еще два водовода на 60 километров для жителей ДНР и ЛНР. Возводятся и реконструируются жизненно важные объекты.

«Среди них 12 жилых домов более чем на тысячу квартир, два многофункциональных медицинских центра общей вместимостью 260 койко-мест, а также административно-спасательный центр МЧС», - добавил министр.

Июльские итоги

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза организации по теме Украины заявил, что России удалось значительно продвинуться в выполнении задач специальной военной операции (СВО). Взятие Лисичанска и Северодонецка позволило российским военнослужащим и силам республик Донбасса полностью освободить территорию ЛНР, добавил дипломат, отметив, что планомерное наступление в ДНР продолжается.

Наибольшее сопротивление фиксируется на авдеевском направлении, где ВСУ сформировали артиллерийский плацдарм с многокилометровыми фортификационными сооружениями. «Нам удалось значительно продвинуться»: зампостпреда РФ при ООН рассказал об успехах в ходе спецоперации Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза организации по теме... 29 июля 21:06

Последним крупным оперативным успехом совместной группировки российских военных и сил ДНР и ЛНР стало взятие Углегорской ТЭС в Светлодарске 26 июля. Тогда помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что ВСУ выбиты с предприятия. Также 26 июля Киселев сообщил, что силы ДНР и ЛНР взяли под контроль населенный пункт Новолуганское. По его данным, осталось «два-три дня», чтобы подразделения союзных сил соединились и полностью выровняли линию соприкосновения с противником.

«Штурмовые отряды «ЧВК Вагнера» сегодня утром заняли всю территорию Углегорской теплоэлектростанции. С 22 мая ее удерживали подразделения ВСУ, отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов из-за угрозы окружения», — написал Киселев.

Фактически занятие ТЭС 26 июля 2022 года означает повторение и завершение оперативного замысла Дебальцевской операции 2015 года (т.н. «Дебальцевский котел») противостояния между Украиной и республиками Донбасса.

3 июля в Минобороны РФ сообщили о взятии населенных пунктов Верхнекаменка, Золотаревка и Белогоровка. В тот же день министр обороны Сергей Шойгу заявил, что установлен контроль над Лисичанском и близлежащими Новодружеском, Малорязанцево и Белой Горой. Фактически 3 июля стал выходом ЛНР на конституционные границы. Шойгу поручил исключить возможность ВСУ наносить ракетные удары по Донбассу Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу поручил усилить действия российских военных группировок... 16 июля 14:15

16 июля министр обороны Сергей Шойгу дал указания нарастить интенсивность действий российских группировок войск на всех оперативных направлениях.

В сообщении Минобороны отмечалось, что это необходимо для «исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям Донбасса и других регионов.