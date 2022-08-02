Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Марин Ле Пен: санкции ЕС против России больше повредили самой Европе 16:09
Motorola экстренно отменила презентацию смартфонов из-за самолета... 16:06
Семак рассказал о своей реакции на поведение Дзюбы и Оздоева... 16:05
Сын Джона Бон Джови помолвлен с телепродюсером Джесси Лайт 16:02
Илон Маск сделал себе и сыну одинаковые стрижки 16:01
Китайский кроссовер Omoda C5 будет предлагаться в России только... 16:01
Врачи высоко оценили эффективность гормональных свечей... 15:59
Daily Mail: кладоискателям в Польше разрешили извлечь золото... 15:59
Британская нефтегазовая BP утроила прибыль до $8,5 млрд из-за... 15:57
В Сейме Латвии поддержали заявление о признании РФ... 15:57
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Армия

Процесс под грифом «секретно»: Верховный суд РФ запретил украинский полк «Азов»*

Верховный суд России признал украинский полк «Азов» террористической организацией

close
100%
Александр Максименко/РИА «Новости»
Верховный суд России признал украинский полк «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории страны. В отношении членов группировки ранее уже были возбуждены уголовные дела, в том числе по статьям об экстремизме и наемничестве.

Террористическая организация

Верховный суд РФ удовлетворил иск генеральной прокуратуры о признании полка «Азов» (организация запрещена в России) террористической организацией, сообщает «Интерфакс». Рассмотрение дела прошло частично в закрытом режиме из-за материалов под грифом «секретно». Суд огласил резолютивную часть решения.

В открытой части процесса выступили директор фонда «Историческая память» Александр Дюков, который представил работу «Неонацизм и терроризм в идеологии и деятельности «азовского движения» на Украине», журналистка и члена Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова, правозащитник Георгий Волков и директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. Согласно информации агентства, они собирали факты и информацию о деятельности «Азова» и Вооруженных сил Украины в Донбассе.

Как сообщает РИА «Новости», Дюков заявил, что участники «Азова» придерживаются неонацистской идеологии. Он также процитировал статьи основателей полка, содержащие, по его мнению, признаки «экстремального биологического расизма», то есть признание людей других рас иным биологическим видом.

«Признать украинское военизированное националистическое объединение «Азов» (другие используемые наименования — батальон «Азов», полк «Азов») террористической организацией и запретить ее деятельность на территории РФ», — говорится в решении Верховного суда.

Кроме того, «решение в части запрета деятельности организации подлежит немедленно исполнению».

Согласно информации РИА «Новости», уголовный кодекс России предусматривает для участников террористических организаций наказание в виде тюремного заключения сроком от 10 до 20 лет. Организаторам таких сообществ грозит провести за решеткой от 15 до 20 лет. Однако закон освобождает от ответственности граждан, которые добровольно покинули организацию до начала следственных действий и задержания правоохранительными органами.

Уголовные дела

Следственный комитет России расследует несколько уголовных дел, возбужденных в отношении участников полка «Азов».

Например, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил 1 апреля этого года зафиксировать и расследовать факт преступления полка «Азов», про который рассказал беженец из Мариуполя.

«По информации СМИ, неонацисты из украинского полка «Азов» убивали полицейских в Мариуполе ради постановочных фото- и видеозаписей, с помощью которых планировалось обвинить российских военнослужащих в совершении этих преступлений», — сообщили в пресс-службе СК.

Кроме того, 22 апреля Бастрыкин поручил центральному аппарату дать уголовно-правовую оценку высказываниям основателя полка «Азов» Андрея Билецкого.

«Андрей Билецкий публично обозначил возможность нанесения удара украинскими вооруженными формированиями с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» по участникам шествия «Бессмертного полка», которое планируется в Мариуполе. При этом само шествие он назвал провокацией украинского народа, а данные преступные действия против мирных граждан — адекватным ответом», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК.

Против членов «Азова» также возбуждены уголовные дела из-за обстрелов мирных жителей Донбасса.

Во время военной спецоперации на Украине многие представители полка попали в плен. В частности, 20 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил на брифинге, что глава российского ведомства Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль территории комбината «Азовсталь» и пленении 2 439 бойцов полка «Азов» и военнослужащих ВСУ за все время спецоперации.

Тогда командира «Азова» Дениса Прокопенко вывезли с территории комбината в специальном бронеавтомобиле. Как пояснил Конашенков, это было сделано «из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства».

В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин неоднократно рассказывал об обмене пленными с Киевом. В том числе Украине передавали десятки бойцов «Азова».

Кроме того, Басманный суд Москвы во вторник заочно приговорил к девяти годам гражданина России за участие в деятельности полка «Азов», сообщает РИА «Новости». Суд признал Антона Королева виновным по статьям УК РФ «Наемничество» и «Публичные призывы к экстремистской деятельности».

*   организация запрещена в России
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+