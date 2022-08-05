Военная операция РФ на Украине. День 163-й

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) считает, что российская сторона якобы может быть причастна к инциденту, произошедшему 4 августа на складе боеприпасов в Германии, который находится между Берлином и Потсдамом. Аргументов в пользу своих обвинений в адрес России в центре при СНБО приводить не стали.
Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении украинского военнослужащего – морпеха Антона Байдракова, которого обвиняют в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в убийстве заложницы и в попытке захвата власти в ДНР.
США готовы возобновить диалог с Россией по формированию будущей системы контроля над вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, заявил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Власти США стремятся с помощью обвинений ВС РФ в военных преступлениях на Украине исказить истинное положение дел и самым оправдать накачку Киева вооружениями, заявило российское посольство в Вашингтоне.
Северная Македония тайно передала Украине четыре самолета Су-25, которые с 2004 года стояли на консервации, сообщил северомакедонский информационный портал МКД. В 2001 году македонские власти купили у Украины данные самолеты.
Минобороны Турции подтвердило выход в пятницу утром из украинских портов трех сухогрузов с зерном: Navistar, Rojen и Polarnet. Все суда будут проверены представителями стамбульского Совместного координационного центра (СКЦ).
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский союз (ЕС) искусственно задерживает предоставление макрофинансовой помощи Киеву на сумму €8 млрд.
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили 20 снарядов из РСЗО «Град» по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. С утра пятницы обстрелы продолжились, выпущено более 15 снарядов.