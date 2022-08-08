«Китай открывает новую страницу в истории беспилотников»

Китай провел испытания беспилотника Feihong 95, известного также под названием «Летящий лебедь». Он способен выполнять не только разведывательные и ударные функции, но и применять средства радиоэлектронной борьбы – РЭБ. Этим БЛА уже заинтересовались в ряде стран. «Газета.Ru» разбиралась в особенностях работы китайского дрона.

Feihong 95 имеет взлетную массу в 1000 кг и может поднимать более 250 кг полезной нагрузки. В воздухе «Летящий лебедь» способен находиться под управлением оператора порядка 24 часов и выполнять различные функции – от ударных до разведывательных. Но главная его особенность состоит в том, что он несет средства РЭБ. «Эта винтовка навылет пробивает бронежилет с километра» На этой неделе стало известно, что российские снайперы применяют в ходе специальной военной операции... 07 августа 20:04

«Наравне с другими БЛА, «Летящий лебедь» выполняет традиционные миссии – вооруженная разведка, пограничное патрулирование, наблюдение за морской акваторией. А еще Feihong 95 работает с «роем» беспилотников, пока другие дроны выполняют различные боевые миссии, «Летящий лебедь» прикрывает их всех своим комплексом РЭБ», – отмечает китайская газета The Global Times

Наличие средств РЭБ и возможность прикрывать ими воздушное пространство от воздействия противника заявлено КНР как основное достоинство Feihong 95. Из-за этой особенности, которая была широко разрекламирована Пекином, на их приобретение выстроилась целая очередь покупателей – из Саудовской Аравии, Сербии, Ирана, ряда стран Южной Америки и Северной Африки. Китай запустил мощную рекламную кампанию, приглашал к себе иностранных военных.

close 100% Китайский беспилотник Feihong 95 «Летящий лебедь» China Aerospace Science and Technology Corporation

«Это первый в мире беспилотник, который будет сам осуществлять радиоэлектронную борьбу. Таким образом, во-первых, он может ставить помехи технике противника, в том числе другим БЛА. Во-вторых, он может прикрывать средствами РЭБ беспилотники, с которыми работает в паре и делать их незаметными для противника. «Летящий лебедь» может охотиться на дроны противника и делать незаметными свои»,

– рассказал «Газете.Ru» член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов.

При этом эксперт добавил, что параметры средств РЭБ, которые китайские оружейники устанавливают на Feihong 95, официально не раскрываются. «В любом случае это не будет что-то действительно мощное. А значит — не будет эффективным на 100%. С другой стороны, Китай таким образом открывает новую страницу в истории беспилотников. Раньше дроны как раз более всего боялись помех, создаваемых РЭБ. А сейчас, получается, БЛА сам будет создавать помехи», – добавил Белоусов.

В свою очередь военный обозреватель и публицист Владислав Шурыгин отмечает, что Москва в перспективе может конкурировать с Пекином на рынке дронов, оснащенных средствами РЭБ. «У ВСУ нет техники для контрнаступления. Но попробовать они могут» Украине не хватает вооружения и военной техники для контрнаступления в 2022 году, в том числе... 06 августа 19:07

«Если говорить об оснащенности БЛА системами радиоэлектронной борьбы, которые значительно усиливают их боевое применение, то Россия вполне может конкурировать с китайской продукцией. Наши разработки тут значительно лучше и эффективнее, но для них пока нет такого количества беспилотных носителей, которые способен предложить Китай. Скажем, комплекс РЭБ «Хибины» устанавливается на фронтовой бомбардировщик Су-24, а вот БЛА «Иноходец» его уже не тянет. Ситуацию могут изменить беспилотники «Охотник», которые возьмут на борт не только станцию, но еще и приличный боекомплект ракет и управляемых бомб», – рассказал «Газете.Ru» Шурыгин.

Проблема распространения китайских беспилотников с возможностью использования систем РЭБ вызвала особую тревогу в США. «Для армии Соединенных Штатов это, безусловно, вызов. Не факт, что нам придется воевать с Китаем. Но, возможно, нам придется воевать с теми, кому Китай продаст Feihong 95», – отмечал американский портал Defense News. Портал подчеркивал, что Пентагон сегодня не обладает мобильными комплексами РЭБ, которые можно установить на дрон.

Военный эксперт Борис Джерелиевский со своей стороны добавил, что США рискуют не только в военном плане, но и в экономическом.

«Соединенные Штаты, сделав ставку на поставку своих беспилотников исключительно своим ближним союзникам, «игру дронов» откровенно проиграли. Эту нишу заполнили турецкие «Байрактары», частично — израильские дроны, но наибольшая активность у китайских производителей. КНР берет не только массовым производством и относительно небольшой ценой, но и хорошими боевыми качествами и потенциалом. Уверен, что и «Летящий лебедь» сейчас будет пользоваться устойчивым спросом. Более того, уникальность этого предложения может заинтересовать традиционных клиентов США. Да и уже интересует. Этот БЛА хотят купить саудиты, которые ранее закупались по профилю беспилотников только и исключительно у Вашингтона», – рассказал «Газете.Ru» Джерелиевский.