«Люди не хотят воевать за Зеленского». Что происходит в Запорожской области

Жители части Запорожской области, подконтрольной ВСУ, не хотят воевать на стороне Киева, заявили в пророссийской администрации региона. По словам Владимира Рогова, уже были случаи столкновений между заградотрядами и бойцами территориальной обороны ВСУ. При этом ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС, применяя управляемые западные снаряды. Это может привести к консервации станции — во избежание катастрофы. Подробнее об обстановке вокруг ЗАЭС – в материале «Газеты.Ru».

Граждане Украины, живущие на контролируемой украинскими военными части Запорожской области, не хотят вступать в территориальную оборону, защищая киевский режим. Об этом заявил член главного совета пророссийской администрации Запорожья Владимир Рогов, передает РИА «Новости».

«Запорожцы массово не хотят воевать и всячески стараются перейти на нашу сторону. В Киеве понимают, что оставлять оружие у жителей Запорожской области нельзя, потому что скоро они могут его развернуть в другую сторону», — заявил он.

Чиновник добавил, что запорожцы «не хотят ни воевать, ни убивать, ни умирать за [президента Украины Владимира] Зеленского».

Рогов добавил, что на данный момент отмечено несколько столкновений между местными, которых «насильно загнали в ряды территориальной обороны», и «заградотрядами [украинских] националистов». «Территориальную оборону на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области будут списывать», — подчеркнул он.

ВС РФ контролируют юг и центр Запорожской области, более 50% территории региона. Областной центр Запорожье остается в руках ВСУ. При этом российские военные занимают Бердянск, Мелитополь и Энергодар, где расположена крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС).

Рогов также заявил в эфире телеканала «Россия 24», что власти Запорожья могут законсервировать Запорожскую АЭС в случае, если обстрелы со стороны ВСУ продолжатся.

По его словам, сейчас ЗАЭС работает на минимальной мощности из-за обстрелов украинских военных, постоянно фиксируются повреждения линий электропередач. В данный момент на атомной станции находятся 173 контейнера, в которых содержатся ядерные отходы — они тоже в зоне поражения украинской артиллерии.

«Это колоссальное количество радиоактивных веществ, поражение которых может привести к непоправимому», — резюмировал чиновник.

Управляемые снаряды НАТО

Вооруженные силы Украины обстреливали Запорожскую АЭС западными управляемыми снарядами, сообщил 12 августа Владимир Рогов.

«Обратите внимание, что обстрелы АЭС ведутся именно управляемыми снарядами производства тех же англосаксов. Они тем и опасны, что управляемые — они летят туда, куда их отправляли», — сказал он в эфире «России-24».

С начала августа территорию АЭС регулярно обстреливают — по заявлению российских властей и администрации области, это делают Вооруженные силы Украины. Москва утверждает, что обстрелы ВСУ грозят ядерной катастрофой.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), согласно предварительным оценкам, не видит непосредственной угрозы ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

«В результате обстрела [АЭС] или других военных действий непосредственной угрозы ядерной безопасности нет», — сказал Гросси на заседании Совета Безопасности ООН. При этом он признал, что из-за обстрелов ситуация в любой момент может стать катастрофической.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ответственность за возможный выброс радиации с ЗАЭС будет лежать на «западных спонсорах» Киева. США, Британия и Франция в свою очередь призвали Россию покинуть атомную станцию и Запорожскую область. Киев прямо обвинил РФ в обстрелах подконтрольной ей же атомной станции.

«Грязная бомба»

Украинские военные намеренно целятся по хранилищу ядерных отходов на Запорожской АЭС – чтобы спровоцировать выброс радиации, заявил глава пророссийской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«Практически били по хранилищу ядерных отходов, чтобы на нашей территории создать некую «грязную бомбу», создать ситуацию, когда будет произведен выброс. <...> [Чтобы] привести к загрязнению атмосферы и сделать непригодной для жизни целую территорию», — добавил он. «Били по хранилищу ядерных отходов»: В Запорожье обвинили ВСУ в планах создать «грязную бомбу» Три украинских снаряда попали в район хранилища радиоактивных отходов Запорожской АЭС. Работникам станции... 11 августа 21:42

Бетонная защита хранилища пока выдерживает. Прямых попаданий не зафиксировано.

«Если попадут достаточно точно в бетонное хранилище, то, страшно подумать, но это вызовет похожее на то, что было в Чернобыле — произойдет выброс», — подчеркнул Балицкий.

Он призвал прекратить любые военные действия, которые угрожают ядерной безопасности станции. Сейчас ЗАЭС управляется сотрудниками украинского «Энергоатома» под контролем ВС РФ.

Что ждет Запорожье?

Власти Запорожской области рассматривают возможность электронного голосования на референдуме по вопросу вхождения региона в состав России, заявил 8 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Касаемо электронного голосования, об этом думаем сейчас, смотрим, чтобы была техническая возможность это все провести», — сказал Рогов, подчеркивая при этом, что власти «никаких экспериментов проводить не будут». «Украина берет в заложники всю Европу». Чем грозят обстрелы Запорожской АЭС Украина берет в заложники всю Европу, обстреливая Запорожскую АЭС, заявляет МИД России. Ведомство... 08 августа 20:14

8 августа в рамках форума общественного движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении в регионе референдума по воссоединению с Россией. В мероприятии приняли участие более 700 делегатов со всей области. Все собравшиеся единогласно поддержали решение провести референдум.

Рогов ранее сообщал, что референдум о статусе региона может пройти в первой половине сентября. По его словам, «все идет к этому», но точную дату пока назвать сложно, в настоящее время формируются избирательные комиссии.