«Проще сделать новый истребитель, чем приспособить МиГ-29 под HARM»

Практически всю неделю обсуждалось возможное применение Вооруженными силами Украины противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM производства фирмы Raytheon против российской ПВО. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, что в это истории является правдой, а что вымыслом.

В блогосфере и ряде СМИ – российских, украинских и западных – стала распространяться информация, что на Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM. «Любой из командующих ВДВ мечтал иметь в арсенале тяжелое оружие» В распоряжение ВДВ вскоре поступит модернизированное 125-мм самоходное артиллерийское орудие 2С25... 14 августа 12:22

Более того, появился целый ряд фотографий этого изделия, сделанных, как сообщалось, где-то на позициях российских войск. При этом утверждалось, что на снимках изображены остатки именно ракеты AGM-88, которую якобы могли применить по российским системам ПВО украинские самолеты.

Действительно, обломки ракеты на фото имеют на хвостовом оперении характерную маркировку BSU-60 A/B (индекс поверхностей хвостового оперения ракеты HARM) и CAGE-код корпорации Raytheon – 96214 (код CAGE, Commercial and Government Entity Code присваивается всем поставщикам Агентством материально-технического снабжения министерства обороны США).

Однако нет никаких достоверных данных о том, кто конкретно нашел эти обломки, кто делал фото и где именно, в каком месте были сфотографированы обломки американского изделия. Подобные случаи должны документироваться абсолютно официально и с соответствующими заявлениями. Так что делаем первый вывод – о происхождении обломков AGM-88 HARM нам толком ничего не известно.

Теперь разберемся с тем, кто пустил эту ракету и по какому объекту. В отдельных СМИ, в частности в американском издании The Drive, утверждалось, что цель, по которой была выпущена ракета, официально не раскрывается, однако, известно, что это было сделано истребителем МиГ-29, специально переделанным под пуски HARM.

Предположительно, речь идет об истребителях, отправленных на Украину «одной из европейских стран». Обратим внимание – опять никакой конкретики и абсолютно никаких ссылок на возможные источники информации.

Ряд украинских экспертов утверждает, что поляки передали ВСУ массу «запасных частей» и «блоков» для МиГ-29, а именно эти поставки позволяют без труда применять противорадиолокационные ракеты типа AGM-88 HARM самолетам сил Воздушной обороны Украины. Скажем так – более чем легковесные оценки любительского плана. «Российские БЛА получат ударную ракету. Это давно надо было сделать» Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) заявила о создании новой многоцелевой самонаводящейся... 13 августа 19:02

Для начала зададимся вопросом – можно ли истребитель отечественного производства использовать в качестве носителя авиационных средств поражения западного производства? А это, заметим, не самая простая задача, поскольку, образно говоря, из ракет и бомб абсолютно ничего не подходит и ничего не совпадает даже чисто по геометрическим размерам, не говоря уже об остальных характеристиках.

Даже для свободнопадающих авиационных бомб придется радикально переделывать на любом из самолетов узлы подвески вооружения. Еще сложнее будет ситуация с управляемыми ракетами.

Для них предназначены балочные держатели, с которыми дополнительно монтируется масса агрегатов и аппаратуры. Иными словами, чтобы просто подвесить AGM-88 HARM под отечественный МиГ-29, необходимы значительные механические изменения в конструкции самолета. Но все это, что называется, еще цветочки по сравнению с требуемыми изменения в бортовом радиоэлектронном оборудовании истребителя в целом и прицельно-навигационном комплексе в частности.

Эти изменения столь велики и объемны, что на практике это означает только одно – перепроектирование самолета. Проще сделать новый истребитель, чем приспособить МиГ-29 для использования AGM-88 HARM.

Высказывалось и такое предположение: если ракеты AGM-88 HARM и применялись на Украине, то, скорее всего, с импровизированных наземных пусковых установок израильского производства. Версия достаточно правдоподобная, но военно-техническое сотрудничество между Иерусалимом и Киевом еще не достигло подобного уровня.

Официальных подтверждений подобных поставок нет ни со стороны Израиля, ни со стороны Украины.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).