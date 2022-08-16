«Необходимости применять ядерное оружие на Украине нет». Главное из выступления Шойгу

16 августа в своем выступлении на Московской конференции по международной безопасности глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с военной точки зрения нет необходимости применения ядерного оружия на Украине для достижения поставленных целей спецоперации. Президент РФ Владимир Путин отметил, что эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое. По его словам, важно укреплять позиции ООН и других международных диалоговых площадок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Необходимость применять ядерное оружие на Украине, чтобы достичь целей спецоперации, отсутствует. Об этом во вторник, 16 августа, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Местных жителей в радиусе 5 км эвакуировали». Что известно о новых взрывах в Крыму Утром во вторник взорвались боеприпасы одной из воинских частей на севере Крыма, сообщили... 16 августа 11:17

«С военной точки зрения нет необходимости применения ядерного оружия на Украине для достижения поставленных целей», — сказал генерал армии, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, главная задача российских ядерных сил — сдерживать ядерное нападение. «Его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления», — цитирует Сергея Шойгу ТАСС.

Министр обороны добавил, что в ходе спецоперации был развеян миф о «супероружии» Запада, которое он поставляет Украине. Россия внимательно изучает западные трофейные образцы и учитывает их особенности для повышения эффективности своих вооружений, сообщил Шойгу.

В то же время российское оружие, напротив, подтвердило лучшие качества, считает глава Минобороны. «Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких «уникальных» беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях», — указал министр, отметив, что существенного влияния на ситуацию «эти вооружения не оказали». «Плохая новость для Украины и НАТО». Потерю черноморского побережья назвали катастрофой для Киева Лишившись доступа к Черному морю, Украина получит катастрофический удар и превратится... 16 августа 10:10

Шойгу утверждает, что операции, которые проводят ВСУ, якобы планируются в США и Великобритании. «Операции Вооруженных сил Украины планируются в Вашингтоне и Лондоне. Не только координаты целей для нанесения ударов предоставляются западными разведками, но и ввод этих данных в системы оружия проводится под полным контролем западных специалистов», — заявил он.

Западные страны, по его мнению, несут ответственность за гибель мирного населения в Донбассе, поскольку они поставляют оружие НАТО Киеву. «Роль Киева в подходе Запада к ведению боевых действий сводится к поставке живой силы, которая рассматривается как расходный материал.

Этим объясняются огромные потери личного состава вооруженных сил и формирований территориальной обороны Украины», — сказал глава Минобороны.

По его словам, реальные цифры погибших военнослужащих и мобилизованных сил теробороны скрываются киевским руководством. Однако, со временем такие данные станут достоянием общественности, полагает Шойгу.

Генерал также утверждает, что «объединенные силы Запада управляют руководством Украины в ходе гибридной войны против России»: наращиваются поставки вооружений и военной техники Киеву, Запад проводит обучение личного состава ВСУ.

Шойгу подчеркнул, что соблюдение Женевских конвенций остается в центре внимания командиров российской армии всех уровней

«Отдельно хотел бы остановиться на гуманитарных аспектах специальной военной операции. Соблюдение Женевских конвенций по правилам ведения войны всегда было и остается в центре внимания командиров всех уровней. С начала операции были изданы соответствующие приказы, закрепляющие порядок действия военнослужащих в отношении мирного населения и военнопленных противника», — рассказал он.

Кроме того, министр обороны отметил, что ведомство признательно ООН и Международному комитету Красного Креста за конструктивное и деполитизированное сотрудничество по вопросам гуманитарной помощи в ходе спецоперации.

«В частности, под эгидой ООН и при активной роли Турции удалось решить сложную проблему вывоза зерна из черноморских портов Украины. Специалисты Красного Креста осуществляют важную посредническую миссию в отношении попавших в плен военнослужащих», — констатировал Шойгу.

Восточный фланг НАТО

Развертывание дополнительных формирований НАТО на «восточном фланге» блока началось до спецоперации на Украине, заявил глава Минобороны РФ. «Держать Москву в страхе». Восточные страны НАТО просят ускорить поставки оружия Россия представляет собой экзистенциальную угрозу для Запада, и в долгосрочной перспективе НАТО... 14 августа 12:20

По его оценкам, усиление НАТО на восточном фланге «завершает деградацию доверия и контроля над вооружениями, сложившихся в Европе в период холодной войны».

«Еще несколько лет назад эксперты предлагали использовать европейский опыт для создания мер доверия, в частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал он.

Утверждение о том, что поводом к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО якобы послужила спецоперация РФ на Украине, является ложным, так как эти страны сближались с альянсом уже много лет, отметил Шойгу. Он указал, что размещение ударных вооружений на территории этих стран потребует пересмотра подходов к обороне российской территории.

«Конечно, официальное участие Хельсинки и Стокгольма в стратегическом планировании НАТО, возможное предоставление территории этих государств для размещения ударных вооружений изменит условия безопасности в Балтийском регионе и Арктике, потребует пересмотра подходов к обороне российской территории», — заявил министр, добавив, что отдельные выводы уже сделаны и закреплены в обновленной Морской доктрине.

«Нужны конфликты, чтобы удержать власть»

Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности, отметив, что эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое.

По его словам, «Западу нужны конфликты, чтобы удержать власть, поэтому США и их союзники активно вмешиваются в дела других стран и организуют провокации и гражданские войны». «Гегемония Запада означает стагнацию для всего мира.

Однако снизить напряженность и преодолеть общие угрозы можно, укрепив систему современного многополярного мира.

Россия продолжит предпринимать шаги к построению более демократичного мира и совершенствовать действующие механизмы международной безопасности», — заявил он. Российский лидер добавил, что контуры многополярного мироустройства активно формируются — «все больше стран и народов выбирают путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность, традиции, ценности».

Путин утверждает, что западные страны «уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект «анти-Россия», закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии и массовые убийства жителей Донбасса».

«В этих условиях Россия решила провести на Украине специальную военную операцию в полном соответствии с Уставом ООН.

Цели этой операции определены ясно и четко — это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида», — подчеркнул он.

Президент заявил, что Россия продолжит вместе со своими союзниками «совершенствовать действующие механизмы международной безопасности и создавать новые, последовательно укреплять национальные вооруженные силы и другие структуры безопасности, повышая их оснащенность современным вооружением и военной техникой». По его словам, необходимо восстановить уважение к международному праву, к его основополагающим нормам и принципам, важно укреплять позиции ООН и других международных диалоговых площадок.

«Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН, как это и задумывалось изначально, должны служить эффективными инструментами для снижения международной напряженности и предотвращения конфликтов, содействовать обеспечению надежной безопасности и благополучия стран и народов», — заключил Путин.