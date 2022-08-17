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Армия

«Технологии американских дронов через Украину уйдут в Россию»

Почему военные США не хотят передавать ВСУ беспилотник MQ-1C Gray Eagle

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MQ-1C Gray Eagle

MQ-1C Gray Eagle

U.S. Army
ВСУ хотят получить средневысотные БЛА General Atomics MQ-1C Gray Eagle («Серый Орел») американского производства — для усиления своих ударных и разведывательных возможностей. «Газета.Ru» разбиралась, почему Пентагон пока отказывает Киеву.

«Пентагон пока воздерживается от поставок MQ-1C Gray Eagle на Украину. На предоставлении этого оружия настаивали в Конгрессе и Белом доме, но встретили возражение со стороны Управления экспортной безопасности Министерства обороны США. Это вопрос обсуждается, но пока поставки заблокированы», – сообщал телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

Американские беспилотники MQ-1C Gray Eagle, как и применяемые сейчас Вооруженными силами Украины турецкие БЛА Bayraktar TB2, являются многофункциональными системы, то есть обладают не только разведывательными возможностями, но и имеют бортовые комплексы вооружения.

Этот аппарат может быть вооружен ракетами с полуактивным лазерным или активным радиолокационным наведением типа AGM-114 Hellfire («Адское пламя»), или четырьмя планирующими высокоточными бомбами с лазерной головкой наведения GBU-44/B Viper Strike («Укус гадюки») для удара по наземным целям, или восемью зенитными управляемыми ракетами AIM-92 Stinger («Жало») для парирования воздушных угроз.

«Аппетиты украинских военных на самом деле были еще больше.

Киев высказывал желание получить наиболее современные беспилотные MQ-9 Reaper, созданные тем же разработчиком, что и Gray Eagle, но имеющие возможность нести уже более 1700 кг целевой нагрузки против 360 кг у базовой версии Gray Eagle. И компанией General Atomics, разработчиком систем Reaper и GrayEagle, декларировалась готовность подобные поставки осуществить.

Естественно, в случае получения позитивного политического решения по данному вопросу», – рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

Активно начавшийся процесс, связанный с возможными поставками БЛА, с определенного момента времени забуксовал. Вначале была понижена предварительно одобренная планка размерности беспилотных систем с желаемых более чем 4,5-тонных Reaper до 1600-килограммовых Gray Eagle. А далее планы были отложены на неопределенное время.

«Судя по последним сообщениям СМИ, вопрос не закрыт, но стоит отметить тот факт, что США традиционно крайне щепетильно относятся к вопросам поставок своих высокотехнологичных разведывательно-ударных БЛА. Среди основных причин – в США стараются минимизировать риски утечки критических технологий в страны, оппонирующие доминирующей роли США в современном мире», – отметил Федутинов.

Эксперт подчеркнул, что эти беспилотники хороши в точечных операциях против заведомо более слабого в техническом плане противника, что и показал опыт их применения в Ираке, Афганистане, Сирии и некоторых других странах. В то же время эффективность подобных БЛА на Украине в условиях противодействия современных средств ПВО и РЭБ может быть крайне низкой.

По словам Фeдутинова, этот БЛА с его отражающей поверхностью не является сложной целью для зенитных ракетных комплексов. Если MQ-1C Gray Eagle окажется в зоне поражения ЗРК типа Бук-М3/3 или С-300/400, то с высокой степенью вероятности будет уничтожен.

«Отечественные специалисты в случае поражения Gray Eagle в воздушном пространстве Украины получили бы небезынтересные материалы как для изучения и последующего применения при создании отечественных образцов беспилотной техники, так и для выработки приемов и способов борьбы с американскими БЛА. Наибольший интерес могли бы представлять системы управления, связи, а также многоканальная оптикоэлектронная система разведки и наблюдения. Эти технологии американских дронов через Украину уйдут в Россию», – полагает Денис Федутинов.

Что касается непосредственно Gray Eagle, то ранее эти аппараты вообще не поставлялись зарубежным заказчикам, будучи используемыми исключительно Сухопутными войсками ВС США.

«Еще одним мотивом ограничения поставок является тот факт, что за годы эксплуатации систем Gray Eagle эта машина продемонстрировала слишком высокий уровень аварийности. Несмотря на регулярные доработки», – резюмировал эксперт.

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