«Играете с огнем »: британские ВВС предостерегли от «рутинных» полетов над Россией

Самолет ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint выполнял 15 августа «рутинную операцию» в международном воздушном пространстве в Норвежском и Баренцевом морях, заявили в британском посольстве в Москве. Там сочли опасным маневр российского истребителя МиГ-31БМ, который вылетел на перехват самолета Королевских ВВС и отметили, что полет был ранее согласован. Однако в Минобороны России, Совете Федерации и Госдуме назвали действия британских военных провокацией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Посольство Великобритании в России в своем Telegram-канале заявило о неверной трактовке событий с участием самолета Королевских ВВС и истребителя Воздушно-космических сил России. Там отметили, что полет британского самолета радиотехнической разведки RC-135W Rivet Joint 15 августа был заранее согласован и проходил в международном воздушном пространстве, российские границы он не нарушал.

«Российский МИГ-31 совершил опасный маневр сближения с самолетом Королевских ВВС RC-135W Rivet Joint, который выполнял рутинную операцию в международном воздушном пространстве в Норвежском и Баренцевом морях 15 августа.

Команда британского самолета находилась в контакте с российскими авиадиспетчерами и действовала безопасно и профессионально», — заявили в диппредставительстве.

Минобороны России в понедельник сообщило о нарушении британским самолетом-разведчиком государственной границы РФ над акваторией Баренцева моря. На перехват вылетал истребитель МиГ-31БМ, который вытеснил британский Boeing за пределы госграницы РФ.

«Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31БМ, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании. Воздушная цель нарушила государственную границу России в районе мыса Святой Нос», — сообщили в Минобороны. «Опасность конфликта в Арктике перестала быть теоретической» В МИД России заявили, что активность НАТО в Арктике может привести к «риску непреднамеренных... 18 апреля 20:08

16 августа Минобороны сообщило, что Великобритания ранее подала заявку на перелет RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над российской территорией. В ведомстве назвали это сознательной провокацией.

«Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией РФ. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию <…> ВКС РФ поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства России. Все возможные последствия от этой преднамеренной провокации будут лежать исключительно на стороне Великобритании», — заявили в военном ведомстве.

В ответ на инцидент временный поверенный в делах РФ в Великобритании Александр Гусаров прокомментировал нарушение британским самолётом воздушного пространства РФ. Он призвал британскую сторону не создавать очаг напряженности в Арктике.

«Мы призываем наших британских коллег не идти по этому очень рискованному пути, не создавать в Арктике, регионе, который объявлен ареалом мира и сотрудничества, искусственный очаг напряжённости на ровном месте», — сказал он.

Он добавил, что действия британских военных являются преднамеренной провокацией и грубым нарушением международного права. Британские ВВС, по его словам, преследовали цель «попытаться вскрыть нашу систему обороны и прощупать пределы нашего терпения».

Британский эсминец в Крыму

Также Гусаров сравнил эту ситуацию с инцидентом с британским эсминцем Defender, который зашел в территориальные воды Крыма в июне 2021 года. Тогда британский эсминец пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил стрельбу, а фронтовой бомбардировщик Су-24М произвел «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца.

Британская сторона тогда заявила, что признает Крым частью Украины, соответственно проход эсминца проходил в соответствии с международным правом.

«У нас было полное право осуществить подобный мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Мы продолжим действовать таким же образом», — заявил экс-глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

«Могут получить по полной»

Зампред комитета Госдумы по обороне Михаил Швыткин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что Великобритания «перешла нормы дозволенного». Он отметил, что страны-члены НАТО идут на сознательные провокации на фоне российской специальной военной операции на Украине.

«Считаю, что подобные провокационные действия должны пресекаться. Еще раз подтверждается мысль, что безнаказанность порождает новые более тяжкие виды не просто правонарушений, а преступлений. Потому что это пересечение государственной границы нашей страны. И, конечно, в этом случае должны быть действия вплоть до огневого поражения противника <…> либо посадки самолета на наш аэродром», — заявил он.

Он отметил, что Россия строго следует нормам международного права, а страны Запада, в том числе блока НАТО, грубо нарушают их.

«Завтра может зайти боевой самолет с ядерным вооружением на борту. Мы должны пресекать эти действия на корню. Да, в первый раз действительно не было необходимости применять предупредительный выстрел или (выстрел) на поражение.

Но в последующем, после действий политико-дипломатического характера, <…> я думаю, Россия вправе применить все методы, чтобы пресечь такие нарушения», — заключил он.

В свою очередь первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров предупредил британскую сторону от нарушения российских границ. Он также напомнил об инциденте с эсминцем Defender. «Битва за Арктику». Что Москва и США не поделили на Севере Еще в августе министр обороны Сергей Шойгу заявил об «усиленном развитии» военной... 02 января 19:27

«Если это случайно, думаю, они объяснят. Если это умышленно, он просто в следующий раз не вернется на свою базу. Играют с огнем», — сказал сенатор.

Он отметил, что подобные провокации вызваны попыткой проверить реакцию российской стороны. «Это попытка Великобритании действовать нам на нервы. Могут получить по полной», — сказал Джабаров.

Депутат Госдумы Олег Морозов в свою очередь назвал полет британского самолета «пробой на зуб».

«При ином уровне накала международной обстановки это можно было бы назвать пограничным инцидентом. Но сегодня явно отдает провокацией и пробой нас «на зуб». <…> Мы дали понять: у нас военные зубы крепче, как и выдержка», — сказал он.

Сенатор Сергей Цеков также отметил, что границы России надежно защищены, и «мы можем противостоять любой направленной против нас угрозе».