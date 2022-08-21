«Турция может попробовать продать США секреты С-400. Не выйдет»

На этой неделе стало известно о передачи второй партии российских С-400 Турции. При этом США не стали активно возражать против этой сделки. Военный обозреватель Михаил Ходаренок разбирался, почему изменилась позиция Вашингтона.

Первый полковой комплект ЗРС С-400 Турция приобрела в 2017 году, что ухудшило ее отношения с США. В результате этой сделки администрация Дональда Трампа исключила Турцию из программы F-35, а позже наложила санкции на оборонно-промышленный комплекс страны и его руководителей. «Технологии американских дронов через Украину уйдут в Россию» ВСУ хотят получить средневысотные БЛА General Atomics MQ-1C Gray Eagle («Серый Орел») американского... 17 августа 13:50

Однако реакция в США на получение второго полкового комплекта С-400 оказалась очень сдержанной. Разве что официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс деликатно призвал Турцию «не углублять дальнейшие отношения с оборонно-промышленным комплексом России».

Вместе с тем Нед Прайс отказался ответить на вопрос, заставит ли приобретение Анкарой второго полкового комплекта ЗРС С-400 пересмотреть планы администрацию Джо Байдена по продаже Турции многофункциональных истребителей Lockheed Martin F-16V Block 70 Fighting Falcon («Боевой сокол»).

Одновременно в турецком оборонном ведомстве опровергли информацию о подписании дополнительного контракта по ЗРС С-400, отметив, что второй комплект был частью первоначального контракта. Также в Анкаре утверждают, что может быть заключено соглашение с Россией о производстве предприятиями турецкого ОПК некоторых комплектующих для ЗРС С-400.

Признак потепления в отношениях между Турцией и США был отмечен в конце июня этого года, когда турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отказался от однозадачных возражений против вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Затем президент США Джо Байден выразил поддержку продаже Турции истребителей F-16 на саммите НАТО в Мадриде. Тогда глава Белого дома выразил уверенность в том, что американская администрация сможет заручиться согласием Конгресса США на реализацию планов такого рода.

В США в начале этой недели уже прибыла делегация из Анкары для четвертого раунда технических переговоров с Вашингтоном по потенциальной сделке по F-16. Эти консультации, как планируется, продлятся несколько дней.

Турция запросила покупку 40 истребителей Lockheed Martin F-16V Block 70 Viper за $6 млрд. Анкара также ищет возможности по модернизации состоящих на оснащении национальных ВВС самолетов F-16 новыми ракетами класса «воздух-воздух» и бортовым радиоэлектронным оборудованием стоимостью $400 млн. В этом случае речь идет о закупке у США 80 модернизационных комплектов для Block 70. «Технически снаряды HIMARS – легкая цель для С-300 и С-400» ВСУ Украины в ходе спецоперации продолжают использовать реактивные системы HIMARS. При этом... 20 августа 18:54

Заинтересованность Анкары в покупке новых истребителей и модернизации уже имеющихся на вооружении машин этого типа объясняется достаточно просто – около двух сотен LockheedMartin F-16 C/D являются основой воздушного могущества Турции.

Критики такой позиции в США есть, но они в меньшинстве.

К примеру, сопредседатель сенатского комитета по международным делам Боб Менендес (от штата Нью-Джерси) пригрозил заблокировать продажу F-16 в связи с продолжающимися закупками Турцией ЗРС С-400, нарушением ею воздушного пространства Греции и кипрских вод в восточном Средиземноморье, нарушениями прав человека и продолжающимися атаками на поддерживаемых США боевиков на северо-востоке Сирии.

Есть два важных аспекта, которые дают ответ на вопрос, почему Белый дом перестал публично давить на Анкару по поводу С-400.

Во-первых, в США боятся окончательно потерять Турцию в качестве союзника и покупателя оружия. И не хотят «перегнуть палку». Там понимают, что контракт на покупку С-400 уже заключен, назад эту историю прокрутить нельзя. Поэтому нужно сделать все, чтобы в дальнейшем Турция сотрудничала именно с США, а не с Россией в сфере оборонно-промышленного комплекса. Усиление политики санкций, публичные угрозы и оскорбления дадут лишь обратный эффект.

Во-вторых, американцы постараются (и наверняка это уже сделали) запросить у турок доступ для своих специалистов к С-400. Турция, в свою очередь, может попробовать продать США секреты С-400. Но ничего из этого не выйдет.

Дело в том, что комплексы поставлялись Анкаре в «облегченном» виде: там не устанавливалось новейшее оборудование. И главные «военные тайны», в том, что касается, например, целенаведения и целеудержания, США в любом случае не достанутся.

Получат они только то, что уже давно знают.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).