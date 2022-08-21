«Такой ракеты ни у кого еще нет»: Шойгу рассказал о достоинствах гиперзвукового «Кинжала»

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы РФ три раза применяли гиперзвуковую ракету «Кинжал» на Украине. Он также отметил защищенность самолета Су-57 от систем ПВО и рассказал об уязвимости западных вооружений, поставленных Киеву.

«Блестящие характеристики»

Сергей Шойгу заявил в интервью телеканалу «Россия-1», что гиперзвуковая ракета «Кинжал» трижды применялась во время военной спецоперации на Украине. И «трижды показала свои блестящие характеристики». По его словам, ни одна подобная ракета в мире не имеет таких характеристик. Польша пообещала обратиться к 5 статье устава НАТО при угрозе от российских «Кинжалов» Польша готова адекватно ответить на размещение Россией гиперзвуковых ракет в Калининградской... 20 августа 23:53

«Собственно, и такой ракеты ни у кого еще нет: и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями. Ее невозможно ни обнаружить, ни перехватить», — подчеркнул министр.

Глава оборонного ведомства отметил, что ракетой «Кинжал» во время военной спецоперации наносятся удары «по особо важным целям». При этом, добавил Шойгу, «ее фактически невозможно взять».

Он напомнил, что ракеты «Кинжал» способны развивать скорость более 10 Махов. По пути следования они также могут менять траекторию как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях.

Шойгу также похвалил самолет Су-57, отметив его защищенность от разных систем ПВО.

«Там много чего, и, самое главное, очень и очень мощное вооружение. Это вооружение мы тоже попробовали, проверили, оно работает блестяще», — сказал он.

Изучение трофейного оружия

Сергей Шойгу рассказал, что российские специалисты внимательно изучают трофейное западное оружие, переданное Украине. Он заверил, что они уже знают, как с ним бороться.

«Им занимается и наша наука, и наша промышленность. Смотрим с двух сторон. Первое — это возможности борьбы с этим оружием, как и что ему можно противопоставить. С другой стороны — чем его можно поражать, его основные недостатки. Эта работа идет, и она идет, в общем, достаточно успешно», — пояснил министр.

Шойгу также рассказал о недостатках западных вооружений. В частности, он упомянул транспортируемую гаубицу М-777, иностранные реактивные системы залпового огня, противотанковые комплексы NLAW, JAVELIN, ПЗРК «Cтингеры» и ряд стрелкового вооружения. По его словам, гаубицы М-777 показали себя «очень капризными» и тяжелоремонтируемыми. По его мнению, это же утверждение справедливо и в отношении противотанкового комплекса JAVELIN. «Известия»: в зону досягаемости «Кинжалов» попадает вся территория Великобритании Размещенные на аэродроме Чкаловск в Калининградской области три самолета МиГ-31... 20 августа 12:37

«Мы научились с ними бороться, мы их знаем, понимаем, видим. Но у него дальность стрельбы почти в два раза ниже, чем у нашего Корнета. Коли уж на то пошло, я не могу упустить возможность дать рекламу нашему оружию. Это касается и ПЗРК, это касается и противотанковых наших систем», — добавил глава российского оборонного ведомства.

Три применения

Ракеты «Кинжал» авиационного базирования — новейший вид стратегических вооружений. Согласно открытым источникам, на опытно-боевом дежурстве в ВС РФ комплексы «Кинжал» находятся с декабря 2017 года. 19 марта официальный представитель минобороны Игорь Конашенков рассказал о первом применении ракетного комплекса на Украине.

«Восемнадцатого марта авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области», — сообщил он на брифинге.

Конашенков добавил, что Россия и дальше будет применять «Кинжалы» на Украине. Позже представитель оборонного ведомства рассказал, что удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по арсеналу на Украине был выполнен с дальности более 1000 километров, а «время полета гиперзвуковой ракеты составило менее 10 минут».

По его словам, «за счет гиперзвуковой скорости и сверхвысокой кинетической энергии боевая часть ракеты комплекса «Кинжал» уничтожила расположенный в горной местности защищенный подземный арсенал, построенный еще в советское время для хранения специальных боеприпасов и ракет». Ответ «Кинжалу»: США тайно испытали гиперзвуковую ракету США успешно испытали гиперзвуковую ракету в середине марта, сообщил телеканал CNN со ссылкой... 05 апреля 09:54

21 марта официальный представитель оборонного ведомства уточнил, что были уничтожены не только украинские подземные защищенные хранилища для ракетных комплексов «Точка-У», но и «крупные склады горючего в Константиновке Николаевской области».

«Боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов противника», — подчеркнул Конашенков.

11 апреля он заявил на брифинге, что «в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области авиационным ракетным комплексом «Кинжал» уничтожен заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск на Донбассе».

Однако официальные лица США в марте преуменьшили заслуги «Кинжалов». Например, министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что не считает использование «Кинжала» «каким-то переломным моментом».

Спустя несколько дней пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что «трудно понять, что именно оправдывало» первый запуск, поскольку он был нацелен на стационарное хранилище. По его мнению, «это довольно серьезный удар по такой цели».

А президент США Джо Байден сказал на встрече с представителями американского бизнеса, что у ракеты «Кинжал» «такая же боеголовка, как у любой другой ракеты». Большой разницы нет, кроме того, что ее почти невозможно остановить», — заявил американский лидер.