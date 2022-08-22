«Украина для них – полигон». Германия поставит ВСУ самые дальнобойные снаряды

Стандартный управляемый сухопутный вариант снаряда Vulcano калибра 155-мм (морской вариант 127-мм) обладает максимальной дальностью стрельбы близкой к 80 км, с использованием инерциально-спутниковой системы коррекции. Последние его модификации (Super Vulcano) могут бить на дальность до 120 км.
Портал Armyrecognition, который первым рассказал про новый снаряд в 2017 году отмечал, что это «новое слово в европейской артиллерии».
«Семейство боеприпасов достигает наивысшей точности благодаря уникальной комбинации спутниковой навигации с лазерным или инфракрасными датчиками для наведения. Это делает семью Vulcano самими точными артиллерийскими боеприпасами для наземного и морского использования во всем мире. И самыми дальними в мире. Это лучший в мире снаряд», – отмечал портал.
Российские военные эксперты не согласны с такой оценкой.
«Эффективность снарядов была подтверждена лишь на испытательных стрельбах, – рассказал «Газете.Ru» публицист и военный аналитик Владислав Шурыгин. – Они дали хорошие результаты именно в условиях тестовых испытаний, как в морском, так и в сухопутном варианте: летят далеко и цели точно поражают. Но это были полигоны, с комфортными условиями, использованием средств навигации и контроля. Сейчас немцы решили их испытать на Украине в боевых условиях. Этим объясняется и ограниченная партия снарядов. Такое количество «болванок» никаким образом не повлияют на ситуацию в ходе проведения российской спецоперации на Украине».
Член коллегии Военных экспертов Сергей Белоусов, в свою очередь, считает использование эти снарядов «избыточно дорогим».
«В официальных источниках цена не называется. Это, кстати, очень странно. Обычно в европейских и американских документах цифры есть. В открытых источниках: цена это полмиллиона долларов. Даже если этот снаряд идеально попадает – это слишком дорого. Он перенасыщен электроникой, чипами. Германия поставит Украине оружие лучше, чем HIMARS. Толку не будет из-за цены выстрела. Это история про то, что снаряд будет дороже, чем то, что он поражает», – добавил Белоусов.
Военный эксперт Иван Ефремов отмечает, что такое количество снарядов, которо поставил Берлин, одно орудие может выпустить за день и даже меньше.
«Во время боев за Пески российские артиллеристы из одного орудия выпускали по тысячи снарядов. 255 – смешная цифра. Но есть нюанс. Немцы проверят, как работает Vulcano. Украина для них – полигон», – добавил Ефремов.
Противопоставить немецким снарядам 155-мм Vulcano российская армия может не только корректируемые снаряды «Краснополь», которые используют САУ «Гиацинт-С» и «Акация», но и более мощные ракетно-артиллерийские системы.
Например, ПТРК «Гермес». Дальность стрельбы этого комплекса составляет 100 км. В него входят боевая машина (пусковая установка) с 6-12-24 готовыми к пуску ракетами в ТПК (транспортно-пусковой контейнер), которые могут осуществлять как одиночный, так и залповый огонь, машина управления с многофункциональной РЛС обнаружения и сопровождения целей, а также командно-штабная машина с аппаратурой связи и навигации. Какие ракеты используются «Гермесом» при пусках неизвестно, предполагаются два калибра укорителя (размер «трубы») в зависимости от дальности полёта – 170 или 210 мм. Система наведения – комбинированная, на этапе выхода к цели она осуществляется с помощью инерциального или радиокомандного наведения, в том числе и лазерного.
«Всё это, естественно, увеличит расходную финансовую часть «Гермеса», в которой увеличится и стоимость самой ракеты по сравнению с другими типами боеприпасов, впрочем, вряд ли они будут выше, чем у оперативно-тактических ракет. При этом «коэффициент выгодности» очевиден. Эта ракета примерно в пятнадцать раз дешевле Vulcano», – считает Белоусов.