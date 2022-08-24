«Россия может закидать Европу и США ракетами Х-22. Взять количеством»

Портал Defense News со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что армия США «не сможет эффективно противостоять ракетам Х-22». «Газета.Ru» разбиралась, что испугало американцев.

Первые ракеты Х-22 «Буря» были приняты на вооружение еще в 1971 году. Под «Бурю» даже был переделан из стратегического бомбардировщика в ракетоносец самолет Ту-22, а также Ту-95. «Военный флот США убьет не Китай, а ржавчина» Корабли ВМС США, по данным газеты The Washington Post, «подвержены интенсивной болезни ржавения». Издание... 23 августа 23:16

Изначальным предназначением ракет Х-22 «Буря» было уничтожение авианосцев и авианосных ударных группировок (АУГ) противника с использованием ядерной или фугасно-кумулятивной боевой части.

Точность попадания обеспечивается активной радиолокационной головкой самонаведения. Скорость ракеты составляла 3,5 Маха, максимальная дальности поражения – до 600 км.

Последующая версия ракеты Х-22 – крылатая Х-32 класса «воздух-земля» (известная как изделие 9-А-2362), была принята на вооружение ВС РФ в 2016 году. Новая ракета имеет модернизированный двигатель с повышенной тягой, позволяющий разгонять новую «Бурю» практически до 5 Махов (свыше – уже гиперзвук), поднимать ее в полете до 30 км и бить по целям на расстоянии до 1000 км.

«Ракеты Х-22 никогда не использовались по своему основному предназначению, именно как противокорабельные, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин. – Их эффективность была апробирована лишь во время учебных стрельб по морским и наземным целям.

Изначальная точность оставляла желать лучшего, особенно на предельных дистанциях, когда отклонение достигало 600 метров, что компенсировалось массированным ударом ракет по группировке кораблей. Оптимальной дистанцией для Х-22 считается расстояние в 300 километров, когда повышалась точность поражения.

При этом скорость ракеты затрудняла шансы ее сбить».

С этой точкой зрения согласен военный аналитик и публицист Владислав Шурыгин.

«Ракету Х-22 по морским целям использовали довольно редко, – рассказал «Газете.Ru» Шурыгин. – Есть и такой нюанс – вернуться с неизрасходованными боеприпасами самолет не может из-за конструкции ракеты, у которой раскрываются кили, способные зацепить взлетную полосу при посадке. Поэтому Х-22 необходимо отстрелить в районе полигона или в районе боевого применения».

Х-22 «Буря» были использованы в ходе специальной военной операции на Украине. Ими были уничтожены арсеналы с иностранным оружием в Кременчуге, наносились удары по инфраструктуре ВСУ в Киевской, Черниговской, Сумской областях. «Украина для них – полигон». Германия поставит ВСУ самые дальнобойные снаряды В очередном пакете помощи ВСУ от Берлина заявлены высокоточные 155-мм снаряды Vulcano. Это совместная... 22 августа 20:25

«Украинские СМИ поспешили заявить, что у русских якобы кончились «Калибры» и они используют противокорабельные ракеты, обладающие малой точностью, а еще ВСУ их эффективно сбивает. Это ложь. Ракеты Х-22 хотя и являются противокорабельными, но с не меньшим успехом могут находить и поражать наземные цели. Все зависит от требующего уничтожения объекта, для которого подбирается соответствующий боеприпас», – рассказал Дандыкин.

Военный эксперт Борис Джерелиевский, в свою очередь, считает, что использование Х-22 на Украине стало «неприятным сюрпризом для НАТО».

«До нынешнего года, как в США, так и во всем НАТО были убеждены, что Россия не располагает широкой линейкой высокоточных вооружений, – рассказал «Газете.Ru» Джерелиевский. – Запад считал «Калибры», «Кинжалы», «Цирконы» каким-то русским мифом и отказывался верить в их серийное производство. А про Х-22 они просто забыли. Применение этих вооружений заставило их взглянуть по-другому на всю концепцию современной войны. Образно говоря, они примерили эти ракеты на себя и поняли, что не способны им противостоять в случае вооруженного конфликта с Россией».

Эксперт добавил, что в ситуации с Х-22 больше паники из-за их численности. Официально число ракет неизвестно, но по данным из открытых источников их число на складах может превышать несколько тысяч единиц.

«Сбить даже такую высокоскоростную ракету средствами американских и европейских ПРО, конечно, возможно, но противоракета гораздо дороже и их количество меньше. Стоимость пуска одной ракеты ПЗРК Patriot PAC-3 составляет около $3 млн. Цена Х-22 где-то в десять-пятнадцать раз меньше. Россия может просто закидать Европу и США Х-22. Взять количеством. Вот это испугало Пентагон», – заключил Джерелиевский.