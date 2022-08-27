«Британские «Черные шершни» навредят ДНР и ЛНР, но не помогут Киеву»

Великобритания предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи. В список передаваемых вооружений и военной техники входят микродроны-целеуказатели. Об этом заявил уходящий в отставку премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон во время своего визита в Киев. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, помогу ли эти дроны ВСУ.

Борис Джонсон сообщил о запланированных поставках беспилотных систем наблюдения, барражирующих боеприпасов и многого другого вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). Это существенно пополнило и без того весьма длинный список вооружений, предоставленных британским правительством Украине с момента начала специальной военной операции. Эксперт из США предсказал поражение ВСУ в случае контрнаступления Американский эксперт Роберт Фарли считает, что ВСУ в случае контрнаступления против ВС РФ могут многое... 26 августа 16:20

Очередной пакет помощи со стороны Великобритании стоимостью £54 млн ($64 млн) может выглядеть сравнительно небольшим по сравнению с последним заявлением президента США Джо Байдена о сумме примерно в $3 млрд, выделяемой Украине, но тем не менее он по-прежнему делает Соединенное Королевство одним из ведущих доноров Украины.

Причем этот пакет доводит сумму, предоставленную Лондоном в виде военной и финансовой помощи Украине с начала СВО в феврале этого года, до более чем £2,3 млрд. В объявленных Борисом Джонсоном поставках ВВСТ сравнительно мало подробностей о том, что именно будет передано Вооруженным силам Украины.

Пока известно, что в пакет включено 850 микродронов Black Hornet («Черный шершень») ручного запуска. Эти БЛА в основном используются при ведении боевых действий в условиях плотной городской застройки.

Pd-100 Black Hornet стоимостью примерно в $195 тыс. представляет собой небольшой беспилотный летательный аппарат вертолетного типа.

Масса в зависимости от модификации от 18 до 33 граммов, диаметр главного винта – от 10 до 12 сантиметров. Дрон оборудован двумя камерами, позволяющими производить фотоснимки, а также вести видеонаблюдение в режиме реального времени, передавая изображение на портативное устройство.

Скорость в зависимости от модификации может достигать чуть более 20 км/час, нахождение в воздухе – до 25 минут. БЛА способен действовать при ветре до 8 м/сек. Дрон может обнаруживать цели на расстоянии до 2 км. Комплект поставки состоит из двух БЛА, зарядной станции и специального планшета, с помощью которого осуществляется управление.

«Этот дрон, разработанный в Норвегии, является лидером мирового рынка. Он используется в ряде союзных стран, включая США и Великобританию. Беспилотник используется для разведки и идентификации целей. Он прост в эксплуатации, надежен, его трудно обнаружить, он особенно хорошо подходит для ведения боевых действий в городских районах», – заявлял министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам в интервью The Times. «Россия может закидать Европу и США ракетами Х-22. Взять количеством» Портал Defense News со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что армия США «не сможет эффективно... 24 августа 21:28

Микродроны, произведенные в Норвегии американской фирмой Teledyne FLIR, первоначально были разработаны компанией Prox Dynamics.

В июле 2020 года сообщалось, что сирийские военнослужащие захватили коптер Black Hornet, принадлежавший армии США. По данным американского издания The Drive, несмотря на небольшие размеры и массу, беспилотник оснащен двумя полнофункциональными дневными видеокамерами и тепловизором.

«Работая в ночное время, система объединяет каналы со всех трех камер, обеспечивая единый вид с высокой точностью, что облегчает операторам выявление потенциальных угроз и других объектов, представляющих интерес», – говорилось в статье портала The Drive.

Стоит отметить, что такие дроны могут создать известные проблемы для российской армии, но эти проблемы не будут серьезными.

Дело в том, что они эффективны против армий, которые не располагают серьезными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Поэтому они хорошо показали себя в Сирии, Ливии, Афганистане и Иране. Дроны маленькие и защиты от РЭБ (в отличии от больших дронов) там нет вообще. Российские военные могут создавать многокилометровые зоны, где «Шершни» просто не смогут работать.

А вот армии ДНР и ЛНР подобными средствами не располагают. Британские «Черные шершни» навредят армиям республик, но не помогут Киеву. 850 дронов – это очень мало, чтобы реально повлиять на ход спецоперации. В Афганистане НАТО использовало свыше 10 тыс. мини-дронов. Как известно, это не помогло, и год назад американцы позорно бежали из страны. Часть «Шершеней» досталась талибам (организация запрещена в России).

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).