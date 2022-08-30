«YPR-765 – слабая машина. США ее себе не взяли, но продавали другим»

Западные СМИ сообщили об использовании ВСУ на николаевском направлении американских БМП YPR-765PRI. Результативность применения неизвестна, равно как и численность этих БМП. «Газета.Ru» разбиралась, что на что способна YPR-765PRI.

По данным американского портала Defence News, при попытке контрнаступления ВСУ под Николаевом и Херсоном использовали YPR-765, которые высадили пехотный десант. Об этом же сообщили французский телеканал TF1 и нидерландская газета De Telegraaf. «Афганские военные летчики – отважные парни, но Киеву не помогут» Военных летчиков ВВС Афганистана, бежавших в США, призывают пройти переподготовку по программе... 29 августа 18:38

БМП YPR-765, поставленные Нидерландами Украине, стали первой гусеничной боевой техникой НАТО, которую можно отнести к условно тяжелым вооружениям (ее масса достигает 13 тонн). Правда, в момент поставки – в середине мая – эти боевые машины пехоты прибыли без штатного вооружения: 25-мм автоматической пушки КВА-ВО2 «Эрликон-Бёрлё» и 7,62-мм пулемёта MAG.

«Это основная проблема ВСУ с поставками западных вооружений, когда калибры не совпадают, а необходимое количество боеприпасов к ним отсутствует. Приходится ставить что-то свое, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт полковник запаса Геннадий Алёхин. – Союзные войска отмечают, что украинская армия иногда бросает иностранную технику прямо на позициях по причине неумения ей пользоваться и из-за отсутствия боеприпасов. Офицеры ВСУ говорят, что те же гаубицы М777 слишком сложные в эксплуатации».

Эксперт при этом сомневается, что YPR-765 прибыли именно из Нидерландов.

«Являются ли эти БМП частью поставок Украине Нидерландами, вопрос сомнительный – у Амстердама БМП YPR-765 в разных модификациях не так много, чтобы поставить такие боевые машины в хоть сколько-нибудь значительном количестве.

Это или единицы, или не из Нидерландов. Возможно, из Австралии или Франции. Или даже из Турции. А если все-таки из Нидерландов, то речь идет об устаревших образцах, от которых Вооруженные силы королевства хотят избавиться», – говорит полковник Алехин.

Данные БМП разработаны американскими специалистами на базе бронетранспортёра М113 ещё в конце 1960-х годов. В самой армии США YPR-765 спроса не нашли из-за невысоких тактико-технических характеристик.

Вашингтон стал активно предлагать их на экспорт в качестве командных машин, собственно самих БМП, установок под минометные комплексы. На подобные предложения согласились Нидерланды, Бельгия, Франция, Австралия, азиатские страны – ОАЭ, Бахрейн, Турция, ряд других. Той популярности, которые имели бронетранспортеры М113, которых было выпущено более 88 тыс. единиц, новая версия не получила.

«Сама по себе БМП YPR-765 была относительно хороша, но лет 20-30 тому назад. У них нет реального опыта участия в полномасштабных военных конфликтах, при воздействии авиации, артиллерии, танков противника. Сейчас у нее весьма посредственные характеристики. Эта бельгийская бронемашина существенно уступает по всем основным характеристикам тем же российским БМП-3, которые принимают участие в спецоперации на Украине», – уверен член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов. «Задача США – уничтожить российскую артиллерию на Украине» Вашингтон анонсировал дополнительную военную помощь Киеву примерно в $3 млрд. Среди прочего, Пентагон... 28 августа 18:45

Так, БМП-3 оснащено 100-мм орудием (что намного мощнее 25-мм автоматической пушки YPR-765) со скорострельностью 10 выстрелов в минуту, которое может использоваться и как пусковая установка для ПТУР. Плюс 30-мм автоматическая спаренная пушка, скорострельность которой составляет 330 выстрелов в минуту.

«YPR-765 – слабая машина. США ее себе не взяли, но продавали другим. Еще когда я обучался в Военной академии бронетанковых войск, а это 70-е годы XX века, нам ставили эту машину как пример плохого решения, – рассказал «Газете.Ru» экс-замначальника Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ генерал-майор запаса Максим Леонтьев. – Концепция этой машины состояла в том, чтобы перевозить пехоту, а не поддерживать ее огнем. Для серьезной поддержки там слишком слабый калибр. От этого стали уходить давно. По большому счету YPR-765 – это автомобиль. Чуть более бронированный и очень тяжелый».

Генерал подчеркнул, что страны НАТО, которые используют YPR-765, неоднократно пытались от них отказаться. «Например, Турция, в начале 2000-х пыталась купить у США M2 Bradley, чтобы заменить свои YPR-765. Но сделка не состоялась», – добавил Леонтьев.