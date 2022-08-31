«Зловещая угроза». Запад встревожен участием Китая в учениях «Восток-2022»

Британская газета Daily Express расценила предстоящие учения России и КНР «Восток-2022» как демонстрацию тесного военного сотрудничества между странами и ответом на поддержку Западом Украины и Тайваня. В США также обеспокоены учениями на Дальнем Востоке и видят в них укрепление взаимодействия между РФ и КНР. Япония протестует против учений из-за маневров на Курилах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Журналист британской газеты Daily Express увидел в предстоящих учениях «Восток-2022» демонстрацию тесного военного сотрудничества России и Китая и ответ Москвы на поддержку Западом Украины и Тайваня. В США и Японии также обеспокоены предстоящими маневрами. В учениях примут участие более 50 000 человек, среди них военные других государств-партнеров — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Монголии, Сирии и Таджикистана.

«Владимир Путин и Си Цзиньпин посылают зловещую угрозу Западу, готовясь собрать 50 000 солдат в течение 48 часов», — говорится в публикации.

По мнению автора Daily Express, Кремль воспринимает поставки оружия на Украину и визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань как «американские попытки разжечь глобальную нестабильность».

«Объявленные учения вызвали опасения, что Москва и Пекин могут создать официальный военный альянс», — заключил автор статьи.

Стратегические учения «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Совместные действия с российскими военными отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в частности Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.

Путин ранее заявил, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань — не просто поездка отдельного безответственного политика, а наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран, тщательно спланированная провокация.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после поездки Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в таком шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

«Усиление оборонных связей»

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер 30 августа заявила об обеспокоенности США в связи с участием Индии в учениях «Восток-2022». Однако она отметила, что решение об участии в маневрах остается за самими странами.

«США обеспокоены, когда любые страны проводят учения с Россией», — ответила она на вопрос об участии Нью-Дели в совместных учениях с Москвой.

30 августа американское издание Army Times расценило маневры как укрепление военного сотрудничества Москвы и Пекина на фоне спецоперации на Украине. В издании полагают, что Китай отказался реагировать на действия России на Украине, обвиняя США и НАТО в провоцировании Москвы, и подверг критике санкции в отношении РФ. Россия же «решительно поддержала Китай на фоне напряженности в отношениях с США, возникшей после визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси».

«Учения отражают усиление оборонных связей между Москвой и Пекином», — говорится в материале.

Без паники

Замглавы Минобороны России Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе о порядке проведения учений «Восток-2022» заявил, что маневры носят оборонительный характер.

«Учение не направлено против каких-либо конкретных государств или военных союзов и носит сугубо оборонительный характер», — сказал он.

По словам Фомина, при разработке замысла учений приоритетным направлением являлась поэтапная проработка вариантов действий войск для обеспечения военной безопасности России и ее союзников в зоне ответственности Восточного военного округа (ВВО).

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила на учения более 2 тыс. солдат и офицеров, а также свыше 300 единиц техники. От китайской стороны в маневрах принимают участие сухопутные войска, ВМС и ВВС Северной зоны боевого командования. В контингент НОАК вошли около 300 единиц наземной техники, 21 самолет и вертолет, а также три боевых корабля.

Японский протест

29 августа правительство Японии заявило об обеспокоенности из-за учений «Восток-2022» на Курильских островах.

«Мы по дипломатическим каналам выразили протест российской стороне, поскольку это не соответствует нашей позиции по этим островам. Также мы решительно потребовали исключить из района проведения учений четыре северных острова (так в Японии называют курильские острова)», — сказал генсекретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно.