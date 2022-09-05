Проект нового российского истребителя МиГ-41 привлек внимание американских экспертов. Об этом самолете рассказало издание The Nationl Interest. Проект МиГ-41 или ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата) должен сменить высотные истребители МиГ-31, его строительство в России анонсировали еще в 2013 году. «Газета.Ru» разбиралась в особенностях этого проекта.

«Российский истребитель МиГ-41 будет впечатляющей машиной. Он будет обладать не только сверхзвуковой, но даже гиперзвуковой скоростью. Кроме того, он сможет далеко удаляться от Земли. МиГ-41 будет способен выполнять задачи в космосе», – отмечает портал The National Interest. При этом автор, американский военный эксперт Майкл Пек, оговаривается, что «самолет никто еще не видел, а готов он будет к полету лишь через несколько лет». «Это будущее войны»: за захват робота THeMIS на Украине объявлена награда Центр анализа стратегий и технологий объявил, что заплатит один миллион рублей тому, кто сможет захватить... 05 сентября 09:50

У нового проекта российского истребителя дальнего перехвата МиГ-41 есть не менее достойные предшественники. Это высотные и высокоскоростные истребители МиГ-25 и МиГ-31, последний из которых до сих пор стоит на вооружении ВКС РФ. Это порядка 250 самолетов, из которых часть машин является носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал».

«Это страх и ужас всего блока НАТО, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, генерал-майор Владимир Попов. – Самолет, который по своим скоростным характеристикам превышает скорость противовоздушных ракет, уже представляет определенную опасность. При наличии гиперзвуковых ракет, это уже неотразимый убийца для любых целей. МиГ-31 стал уникальной машиной по всем показателям. Новая модификация, в варианте МиГ-41, будет обладать улучшенными характеристиками. Разработки высотного истребителя-перехватчика ведутся с 2013 года. Проект отличается от предыдущих версий – вооружение он будет нести не на пилонах, а внутри корпуса. Кроме того, он будет оснащен мощной РЛС».

Известно, что проект дальнего истребителя-перехватчика (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата – ПАК ДП) ведется в ОКБ им. Микояна совместно с Нижегородским КБ авиазавода «Сокол».

«Предназначение перспективного перехватчика МиГ-41 – обнаружение и уничтожение баллистических и крылатых ракет, различных летательных аппаратов, начиная от низко летящих беспилотников и заканчивая низко летящими орбитальными спутниками, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Владислав Шурыгин. – Он способен успешно поражать американские истребители F-22 и F-35. Истребитель-перехватчик сбивает воздушные цели, которые способен обнаружить на расстоянии до 280 км – благодаря антенне с активной фазированной решеткой, которой в полном комплекте нет ни на одном другом самолете в мире»

Перехватчик несет до девяти тонн боевой нагрузки, в его арсенал будут входить различные типы боеприпасов, включая ракеты большой дальности, которыми может наносить удары самостоятельно, без внешнего целеуказания. При этом МиГ может являться «летающим командным пунктом». «Немецкий щит». Из-за Украины Берлин хочет создать единую ПВО в Европе Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ближайшие годы страна потратит «существенные средства»... 04 сентября 19:42

Еще на стадии опытно-научных работ по МиГ-41, в августе 2018 года, генеральный директор корпорации МиГ Илья Тарасенко сообщил, что технологически совершенно новый самолет будет летать на скоростях 4-5 Махов, то есть свыше 6000 км/час, и выполнять задачи в ближнем космосе. Известно, что на его базе разрабатывается также пилотируемый аппарат с перспективой перехода к производству базовой беспилотной версии.

Объем и точные характеристики вооружения остаются нераскрытыми, но можно предположить, что новейший МиГ-41 наверняка унаследует от МиГ-31БМ авиационный комплекс «Кинжал» с гиперзвуковой ракетой, которая способна преодолевать все существующие и перспективные системы ПВО-ПРО вероятного противника на дальности до 2000 км.

Ранее экс-главком ВКС России Виктор Бондарев сообщил журналистам, что МиГ-41 будет нести ракеты дальнего действия Р-37 «воздух-воздух», «а также совершенно новые ракеты».

«Если судить по проектным характеристикам и изображениям перспективных самолетов, истребитель МиГ-41 создается по принципу летающего крыла. Это обеспечит высокую маневренность. Здесь необходимо помнить, что перехватчик МиГ-31 выдерживает длительные динамические и температурные нагрузки за счет конструкции прочного корпуса, состоящего на 50% из стали, на 33% из алюминиевых сплавов и на 16% из титана. Эти характеристики, очевидно, будут сохранены, а, возможно, даже улучшены», – добавляет член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов.