«До «Сармата» американцы пока не дотянулись». Зачем Пентагону «Ополченец» из 70-х

О предстоящем пуске американской МБР Minuteman III сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Ракета не оснащена ядерным боеприпасом и поразит цель на Маршалловых островах. Генерал отметил, что подобные пуски призваны проверить и подтвердить готовность «Минитменов», а также продемонстрировать готовность ядерных сил США для стратегического сдерживания. «Газета.Ru» разбиралась с военными экспертами в особенностях этой ракеты и ее опасности для российской обороны.

МБР LGM-30G Minuteman III — в переводе с английского «Ополченец» — стоит на вооружении армии США с 1970 года. 399 из них действующих, еще 281 — в резерве. Эти шахтные ракеты составляют основу ядерных сил стратегического сдерживания США. Заявленная дальность в 13 тысяч километров никогда не подтверждалась, но ракета по сей день считается самой скоростной и высокоточной ракетой в мире. Основные шахтные позиции расположены на трех базах в штатах Вайоминг, Северная Дакота и Монтана. От базы «Ванденберг» (Vandenberg) в Калифорнии, где также находятся шахты с Minuteman, до Москвы по прямой 9 700 километров – могут достигнуть.

По словам генерала Райдера, речь сейчас идет о «рутинном испытании», которое было давно запланировано и соответствует предыдущим пускам. Он также заверил, что США, в соответствии со своими обязательствами в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ и СНВ-3) заранее уведомили российское правительство о предстоящем пуске. Напомнив, что такие пуски должны демонстрировать готовность ядерных сил США и американского арсенала стратегического сдерживания.

Предыдущие пуски МБР Minuteman III были проведены в ночь на 16 августа с базы «Ванденберг», без заряда, как и нынешние. Более ранние стрельбы проводились достаточно нерегулярно, их наибольшая активность пришлась на 2020 год, когда запустили три «Минитмена». Потом был неудачный пуск «Ополченца» в мае 2021 года, когда полет ракеты был прерван по неназванной причине.

«Испытательные пуски баллистических ракет в большей степени являются демонстрацией ядерной мощи, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт капитан 1 ранга Василий Дандыкин. – Каждая из ядерных держав их регулярно производит, но с большой осторожностью, не выказывая видимых угроз своим потенциальным противникам. США запускают как «Минитмены», так и МБР подводного базирования «Трайдент». Это рассматривается как элемент боевой учебы, который находится под контролем. У нас ведь тоже «Тополя» и «Ярсы» периодически бьют в «спичечную головку» на полигоне Кура на Камчатке.

Пуски «Минитменов» не вызывают особого беспокойства в Москве, тем более, что и летят они в противоположном направлении и без боевого заряда. Тем не менее, их отслеживают и контролируют, а заодно и новые характеристики отсматривают, по дальности и по точности. Прорывных технологий у «Минитменов» пока не замечено».

Несмотря на то, что американская МБР Minuteman III достаточно давно стоит на вооружении армии США, ее постоянно модернизируют и совершенствуют. Программа модернизации, которая началась с 1996 года подразумевала замену бортовых компьютеров, усилителей, совершенствование систем наведения и электронной платформы. Позднее было полностью заменено твердое топливо во всех ступенях ракет, включая ускорители, и связанная с этим интеграция нового аппаратного и программного обеспечения. Были также заменены боеголовки ракет на более совершенные, мощностью 300 кт.

«Списывать «Минитмен» американцам пока нет особого смысла, особенно в модернизированном варианте, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт генерал-майор запаса Владимир Попов. – Любая баллистическая ракета является продолжением предыдущих поколений, которые в обновленном виде имеют улучшенные характеристики. Наши ракетостроители действуют по такому же принципу, прорывными технологиями можно назвать платформы «Сармат» и гиперзвуковые блоки, до которых американцы пока не дотянулись, но ведут подобные разработки. А на нынешнем этапе США по прежнему могут бравировать своими «Минитменами», что они и предпочитают делать во время испытательных пусков. Наверняка новая версия будет иметь и новые характеристики».

«Преклонный» возраст МБР Minuteman III еще позволяет оставаться «Ополченцу» на вооружении США, а необходимость его модернизации обусловлена разработкой новых баллистических ракет. Как заявляется, «способных поразить любую цель в России». Это, к примеру, новая межконтинентальная баллистическая ракета, которой присвоили обозначение GBSD (Ground based strategic deterrent – «Наземное стратегическое сдерживание»). Она должна прийти на смену «Минитменам» и, как полагается, должна составить конкуренцию российскому комплексу РС-28 «Сармат».

Основные характеристики GBSD не разглашаются, но о превосходстве над «Сарматом» уже говорят. Из российских ТТХ известно, что при дальности поражения в 16-18 тысяч километров, ракета при поражении вероятного противника разделяется на десять (и более, в том числе и ложными) боевых гиперзвуковых блоков индивидуального наведения, которые атакуют цель по непредсказуемой траектории, гарантированно преодолевая систему ПРО.

Возможно, что американская GBSD будет соответствовать «Сармату», но появится она позже – по планам Пентагона первые МБР этого проекта поставят на боевое дежурство в 2027 году, а полностью заменят ими Minuteman III лишь к 2036-му.

Сейчас, по открытым данным, Россия располагает 527 оперативно развернутыми носителями ядерных вооружений – межконтинентальными баллистическими ракетами, тяжелыми бомбардировщиками, баллистическими ракетами на атомных подводных лодках, на которых суммировано находится 1 444 боезарядов. У США – 652 носителя и 1350 боеголовок. Развернутых и неразвернутых пусковых установок в России насчитывается 779, в США 800.