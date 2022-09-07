Британские СМИ встревожены улыбкой Путина на военных учениях

Реакция президента России Владимира Путин на доклад замглавы Минобороны РФ Юнус-Бека Евкурова на учениях «Восток-2022» встревожила журналиста The Mirror Ханну Левен. По ее мнению, улыбка Путина сигнализирует об отличном состоянии российской армии — военные отработали на маневрах «в обычном режиме». Ранее ряд СМИ и западных политиков высказывали беспокойство по поводу учений на Дальнем Востоке.

В британской газете Mirror восприняли реакцию президента России Владимира Путина на доклад замглавы Минобороны Юнус-Бека Евкурова как сигнал Западу. По мнению автора материала, улыбка президента — не что иное как сообщение о готовности российских военных работать в штатном режиме, несмотря на спецоперацию на Украине. В учениях «Восток-2022» принимают участие порядка 50 тысяч военнослужащих, в том числе из стран ОДКБ, Китая, Индии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Никарагуа и Сирии.

На опубликованном видео из наблюдательного пункта на полигоне Сергеевский видно, как Путин и министр обороны Сергей Шойгу с улыбкой отреагировали на доклад Евкурова главе Генштаба Валерию Герасимову.

«Путин на учениях «Восток-2022» дал понять, что российские военные продолжают действовать в штатном режиме, параллельно участвуя в специальной военной операции на Украине», — заключила обозреватель.

По завершении учений 7 сентября Евкуров сообщил, что цели учений достигнуты в полном объеме.

«У нас есть четкое понимание того, что нам необходимо делать сегодня и к чему стремиться завтра для надежного обеспечения военной безопасности наших государств. Считаю, что цели учения достигнуты в полном объеме», - сказал Евкуров

Запад о «зловещих» учениях

Британская газета Daily Express в материале от 31 августа расценила предстоящие учения России и других стран как демонстрацию тесного военного сотрудничества между РФ и КНР и ответом на поддержку Западом Украины и Тайваня.

«Владимир Путин и Си Цзиньпин посылают зловещую угрозу Западу, готовясь собрать 50 000 солдат в течение 48 часов», — говорится в публикации. «Зловещая угроза». Запад встревожен участием Китая в учениях «Восток-2022» Британская газета Daily Express расценила предстоящие учения России и КНР «Восток-2022» как... 31 августа 20:20

По мнению автора, Кремль воспринимает поставки оружия на Украину и визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань как «американские попытки разжечь глобальную нестабильность».

«Объявленные учения вызвали опасения, что Москва и Пекин могут создать официальный военный альянс», — заключил автор статьи.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер 30 августа заявила об обеспокоенности США из-за участия Индии в учениях российских учениях на Дальнем Востоке. Однако она отметила, что решение об участии в маневрах остается за самими странами.

«США обеспокоены, когда любые страны проводят учения с Россией», — ответила она на вопрос об участии Нью-Дели в совместных учениях с Москвой.

30 августа американское издание Army Times расценило маневры как укрепление военного сотрудничества Москвы и Пекина на фоне спецоперации на Украине. В издании отметили, что Китай не стал реагировать на действия России на Украине и подверг критике санкции в отношении РФ. Россия же «решительно поддержала Китай на фоне напряженности в отношениях с США, возникшей после визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси».

Недовольство учениями выразили в Токио.

«Мы по дипломатическим каналам выразили протест российской стороне, поскольку это не соответствует нашей позиции по этим островам. Также мы решительно потребовали исключить из района проведения учений четыре северных острова (так в Японии называют курильские острова)», — сказал генсекретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно.

Содержание учений

Стратегические учения «Восток-2022» прошли с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них приняли участие свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Совместные действия с российскими военными отработали оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в частности Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.

Замглавы Минобороны России Александр Фомин ранее заявил, что маневры носят оборонительный характер. По словам Фомина, при разработке замысла учений приоритетным направлением являлась поэтапная проработка вариантов действий войск для обеспечения военной безопасности России и ее союзников в зоне ответственности Восточного военного округа (ВВО).

«Учение не направлено против каких-либо конкретных государств или военных союзов и носит сугубо оборонительный характер», — сказал он.

Китайские военные направили на учения более 2 тыс. солдат и офицеров, а также свыше 300 единиц техники. От китайской стороны в маневрах принимают участие сухопутные войска, ВМС и ВВС Северной зоны боевого командования. В контингент НОАК вошли около 300 единиц наземной техники, 21 самолет и вертолет, а также три боевых корабля.

6 сентября корвет «Гремящий» отработал уничтожение судна-мишени и провел стрельбы ракетным комплексом «Калибр» в Охотском море с расстояния более 300 км.

«Подобная стрельба в Военно-морском флоте России была проведена впервые», — отметили в Минобороны.

Также в рамках учений корабли Тихоокеанского флота и ВМС китайских военных в составе совместного отряда отразили налет авиации условного противника, выполнив артиллерийские стрельбы по воздушным целям из штатных средств ПВО.

Кроме того, в ходе учений был произведен групповой пуск ракет комплекса «Искандер-М».

«В целях завоевания огневого превосходства, нарушения системы управления войсками и оружием, а также создания условий для ввода в сражение второго эшелона ударной группировки штабом коалиционной группировки войск (сил) было принято решение о нанесении массированного огневого удара по пунктам управления и важным объектам «противника» с применением группового пуска ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М»», — рассказали в военном ведомстве.