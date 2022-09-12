Глава Харьковской администрации объяснил отход российских сил большим численным перевесом ВСУ

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что группировка украинской армии, участвующая в контрнаступлении в регионе, в восемь раз превосходит численность войск России и ее союзников в этой местности. Он предположил, что ВС РФ были отведены из области для сохранения личного состава. Сенатор США Марк Уорнер заявил, что контрнаступление Киева стало результатом взаимодействия украинской, британской и американской разведок.

«Ситуация сложная»

Виталий Ганчев заявил в эфире «России 24» о численном превосходстве ВСУ в Харьковской области. По его мнению, именно поэтому российские войска отвели для сохранения личного состава. Власти Херсонской области исключили повторение харьковского варианта на линии фронта Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что харьковский вариант наступления... 12 сентября 12:20

«Если говорить о той силе, которая была переброшена на контрнаступления украинской армии, она превосходила наши войска примерно раз в восемь, не меньше. Поэтому для сохранения нашего личного состава, я думаю, и было принято решение отходить, перегруппировываться», — сказал Ганчев.

Согласно его данным, в городах региона наемники расстреливают людей, чтобы устроить провокацию против России. Он добавил, что сейчас большая часть области захвачена военнослужащими Украины и западными наемниками.

«Ситуация сложная, и в связи с тем, что те люди, которые смогли выбраться, серьезные вещи рассказывают, что происходит в Купянске и Великом Бурлуке, что наемники ездят и расстреливают людей и все это снимают на камеру <...> Я так понимаю, что надо зачистить эти города. И представить, что пока были российские войска, вот так они издевались, трупы валяются на улице», — предположил он.

Ганчев добавил, что ВСУ взяли под контроль населенные пункты на севере Харьковской области и «там люди уже не могут пересекать границу». Кроме того, «начались репрессивные действия и люди стали скрываться».

Согласно его данным, около пяти тысяч мирных жителей региона смогли перебраться на территорию РФ. Кто-то переехал в Луганскую народную республику, но из-за отсутствия связи пока неизвестно, сколько их было.

«Вас ждет Российская Федерация, погранслужба оповещена о беженцах с территории Харьковской области, вам будет оказана необходимая помощь», — подчеркнул Ганчев.

Эвакуация

9 сентября глава Харьковской области объявил об эвакуации населения из Купянска и Изюма. Байден заявил, что осведомлен о контрнаступлении Украины Президент США Джо Байден заявил, что информирован о контрнаступлении украинских сил, но отказался его... 11 сентября 21:41

Он добавил, что под артобстрелом украинских войск в регионе находится населенный пункт Великий Бурлук. Уже 10 сентября глава области обратился к мирным жителям региона с призывом покинуть дома в зоне боевых действий.

«К сожалению, противник предпринимает все больше и больше попыток уничтожения наших городов и поселков. В сложившейся ситуации я не могу допустить гибели мирных людей, поэтому я настоятельно рекомендую покинуть зону боевых действий», — сказал Ганчев в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале администрации региона.

Он также пообещал, что «поселки, которые находятся под обстрелами вооруженных формирований Украины», скоро будут вновь взяты под контроль, «но до этого самое главное — сохранить жизнь и здоровье».

Глава Харьковской области в тот же день сообщил журналистам, что представители администрации остаются на территории региона и помогают эвакуировать жителей.

«Сейчас напряженная ситуация сохраняется вокруг Купянска, Балаклеи и Изюма. И остальные населенные пункты находятся под обстрелами <...> Наша армия делает все возможное <...> Слышу сейчас боевую авиацию <...> Наши представители (администрации – «Газета.Ru») остаются на территории и оказывают помощь по эвакуации», — подчеркнул он.

«Свертывание» в ДНР

10 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что «для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении». «Насчет переговоров они уже все сказали». Лавров напомнил, что Москва готова договориться с Киевом Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров... 11 сентября 18:31

«С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой народной республики. В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск», — сказал он.

Конашенков отметил, что для «недопущения ущерба российским войскам» по противнику «наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии». Согласно его данным, за трое суток были уничтожены более двух тысяч украинских военнослужащих, а также свыше ста единиц бронетехники и артиллерии.

Председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер заявил в интервью телеканалу CNN, что контрнаступление украинских войск стало результатом работы американской разведки с украинскими и британскими коллегами.

«Частично это (продвижение украинцев – «Газета.Ru») — результат колоссальной поддержки со стороны США и наших союзников в НАТО <...> Частично это — результат работы нашего разведсообщества с украинцами и нашими друзьями, в частности, британцами», — сказал он, отметив, что американские и британские разведагентства «держат в напряжении» российские военные силы.