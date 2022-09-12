Депутаты Госдумы предложили разрешить многодетным родителям вступать в мобилизационный резерв

В Госдуму внесен законопроект, который позволит отцам многодетных семейств поступать в боевой мобилизационный резерв, также известный как БАРС – Боевой армейский резерв страны. Сейчас многодетные мужчины в России освобождены от призыва на военные сборы, и даже по собственному желанию не могут принять в них участие и вступить в БАРС. Депутаты предлагают уточнить категорию – вступить в боевой резерв не смогут только те отцы, у которых дети находятся на иждивении.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и еще несколько депутатов Госдумы внесли в нижнюю палату парламента РФ законопроект, предполагающий разрешить россиянам, у которых есть трое и более детей, поступать в мобилизационный людской резерв «при наличии желания». Об этом сообщается в базе данных Госдумы.

Сейчас многодетные отцы в России безусловно освобождены от призыва на военные сборы и не могут заключить контракт о пребывании в армейском резерве. Хотя, как утверждают авторы законодательной инициативы, многие россияне из данной категории хотели бы вступить в резерв.

Законопроект также предлагает уточнить категорию граждан, освобождаемых от военных сборов – условием станет нахождение детей на иждивении отцов.

В 2021 году в Российской Федерации, согласно указу президента, был запущен проект по формированию мобилизационного людского резерва. Другое название проекта Минобороны – Боевой Армейский Резерв Страны (БАРС).

«К участию [в БАРС] приглашаются активные амбициозные граждане, пребывающие в запасе. Их включат в мобилизационный людской резерв с сохранением постоянного места работы и заработной платы», — говорится в описании проекта.

Контрактникам-резервистам обещают, помимо жалованья, упрощенное поступление в военные вузы, карьерный рост и получение навыков вождения боевых машин, стрельбы из всех видов оружия и квалифицированная медпомощь.

Мобилизационный людской резерв предназначен для обеспечения обороны государства и решения боевых задач при объявлении всеобщей мобилизации верховным главнокомандующим – президентом РФ.

Согласно заявлениям властей, за 30 суток пребывания на военных сборах офицер получит 100% от суммы оклада (до 50 тысяч рублей, солдат до 35 тысяч рублей).

Проект БАРС запущен не во всех регионах Российской Федерации. На сайте с информацией и контактами военкоматов значится, что

вступить в резерв могут жители Башкирии, Свердловской области, Татарстана, Оренбуржья, Пермского края, Самарской и Саратовской областей, Челябинской области, Удмуртии, Чувашии, Кировской, Пензенской и Ульяновской областей, Ханты-Мансийского АО, Марий Эл, Мордовии, Курганской и Тюменской областей, Ямало-Ненецкого АО, Алтайского и Красноярского краев, Хакасии, Тувы, Алтая, Иркутской области, Кузбасса, Новосибирской, Омской и Томской областей.

Включение в мобилизационный людской резерв предполагает участие в ежемесячных тренировках и ежегодных военных сборах, продолжительностью до 30 дней. Нахождение в резерве оплачивается небольшой ежемесячной выплатой, а также выплатой раз в год — за прохождение сборов. Размер выплаты зависит от региона, к которому приписан резервист, и его звания.

В РФ ни разу не проводилась мобилизация, подразумевающая призыв на военную службу, а также перевод экономики и органов власти на «работу в условиях военного времени». Все находящиеся в армейском запасе граждане страны должны явиться на сборные пункты в сроки, прописанные в мобилизационном удостоверении.

На фоне проведения ВС РФ специальной военной операции на Украине, в СМИ неоднократно поднимался вопрос о проведении в России мобилизации. Однако власти заявляют, что необходимости в этом нет. В частности, такое мнение выразил 12 сентября глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

«Я признаков такой необходимости (мобилизации) не наблюдаю, как и введения военного положения», — сказал сенатор.

Он добавил, что якобы больше всего вопрос о возможной мобилизации в России задают иностранные журналисты. «Я думаю, они получили заказ и сейчас будут через вопросы эту тему постоянно будировать», — заявил Климов.

По словам члена Совфеда, здесь речь «идет о том, в каком объеме применять доступные нам военные средства». Климов призвал не делать «скоропалительных выводов» — по его словам, начало военной мобилизации в России «хотят оппоненты РФ, чтобы было введено военное положение и народ начал бы бурлить»

По словам Климова, сейчас речь может идти только о «мобилизации государства и общества, консолидации общества».