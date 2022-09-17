США намекают на поставки Украине штурмовиков и истребителей

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл не исключил, что Киев может получить штурмовики A-10 Thunderbolt уже в ближайшее время. Есть мнение, что в марте 2023 года Киев сможет применить A-10 и многофункциональные истребители F-16 против частей и соединений Вооруженных сил РФ. Стоит ли ждать таких поставок и как они могли бы изменить Воздушные силы Украины, — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II (прозвище «Бородавочник») — американский одноместный двухдвигательный штурмовик, предназначенный для оказания непосредственной авиационной поддержки сухопутных войск, поражения танков, бронемашин, других наземных целей. Самолет принят на вооружение в 1976 году и по настоящее время является единственной боевой машиной ВВС США в этом классе.

Фактически штурмовик A-10 Thunderbolt II построен вокруг семиствольной 30-мм авиапушки General Electric GAU-8/AAvenger («Мститель»). Масса всей пушечной установки — 1830 кг (включая систему подачи патронов и барабан с полным боекомплектом, вес которого — 937 кг). Длина пушки — 2900 мм, длина стволов — 2229 мм. Диаметр патронного ящика 860 мм, длина 1820 мм. Боекомплект насчитывает 1350 патронов с бронебойным подкалиберным снарядом с сердечником из обедненного урана PGU-14/B и патронов с ОФЗ снарядом PGU-13/B. Пушка использует снаряды калибра 30х173 мм с алюминиевой гильзой.

Штурмовик A-10 никогда не поставлялся на экспорт. В разное время машиной интересовались Австралия, Великобритания, Бельгия, ФРГ, Республика Корея, Япония, однако военные бюджеты этих стран не позволяли закупать узкоспециализированный тяжелый штурмовик,

в результате чего предпочтение во всех случаях отдавалось многоцелевым истребителям-бомбардировщикам. В 1993-1994 годах предполагалось поставить 50 самолетов Thunderbolt Турции, но это решение было отменено.

Не приходится сомневаться, что поставка Воздушным силам Украины штурмовиков Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II существенно бы усилила и боевые, и оперативные возможности украинской армии. Но тут необходимо принять во внимание следующие обстоятельства.

США и американские союзники уже не раз обсуждали возможность поставок Украине боевых самолетов и зенитных ракетных систем (комплексов) в средне- и долгосрочной перспективе. Однако пока далее разговоров и оживленных дебатов дело так и не пошло.

Еще до начала специальной военной операции военно-политическое руководство в Киеве осознавало, что Воздушные силы Украины оснащены устаревшими самолетами, изготовленными еще в СССР, к тому же их катастрофически мало по сравнению с российскими ВКС.

В этой связи в Киеве предполагали остановиться на единственном типе многоцелевого истребителя поколения 4++ зарубежного производства типа Saab JAS-39E/F Gripen или F-16 Block 70/72 (закупок штурмовиков A-10 украинскими планами в тот момент времени не предполагалось).

Помимо приобретения современных самолетов, Киевом предполагалось и полное переоборудование наземной инфраструктуры и закупки вооружения для этих боевых машин, поскольку те авиационные средства поражения, которыми располагает сегодня Украина, абсолютно не подходят для западной авиатехники. Потребуется либо модернизация закупаемых самолетов, что явно неразумно, либо в полном объеме приобретение западного вооружения.

Объем военной помощи, поставляемой в настоящее время со стороны коллективного Запада Украине, весьма велик. Однако в то же время Киев не получает от США и их союзников современных основных боевых танков, боевых машин пехоты, зенитных ракетных систем средней и большой дальности, ударных вертолетов и боевых самолетов.

Заметим, специальная военная операция уже продолжается более полугода. Из десяти тысяч танков М1 Abrams, находящихся на оснащении ВС США, Киеву Пентагоном не передано ни одной боевой машины. Более того — пока и не предполагается. Примерно такая же ситуация с боевыми самолетами.

Ссылаться на то, что на освоение американской авиатехники требуется достаточно продолжительное время, вряд ли в этой ситуации уместно и оправдано. Если посылать на переучивание пилотов с уровнем подготовки не ниже второго класса (а резерв авиаторов подобной квалификации в ВСУ имеется), то на переучивание летчиков длительных сроков не потребуется. В этом случае вполне применима и такая формула: сел в кабину, до автоматизма за считанные дни освоил все органы управления, затем запуск двигателей, руление, пробежки по магистральным рулежным дорожкам, пробежки по взлетно-посадочной полосе с отрывом носовой стойки шасси — этого достаточно для выполнения боевых задач.

Однако этого не происходит. Хотели бы Соединенные Штаты передать Украине боевые самолеты — давно бы передали.

Но в данном случае в отношении поставок вооружения, военной и специальной техники ВСУ со стороны коллективного Запада, похоже, соблюдается следующая формула — «проиграть мы вам вооруженное противоборство с Россией не позволим, но и одержать победу тоже не дадим».

К примеру, в США на оснащении Сухопутных войск и морской пехоты находится более 400 боевых машин М142 HIMARS. А Украине американцы передали чуть более полутора десятков. БМП M2 Bradley у ВС США почти 10 тыс. машин. Украине не поставлено ни одной. Не отстают в этом плане и европейцы, в частности, Германия. К примеру, танков Leopard 2 изготовлено более 3 тыс. Киеву не передано ни одной единицы. БМП Marder построено также более 3 тыс. единиц. Аналогичным образом и тут ВСУ получили ноль.

Можно предположить, что и поставки разного рода «Бородавочников» произойдут существенно позже завершения специальной военной операции. Более того, можно сказать и так — если будут поставлены вообще.

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