«Это должны оценивать военные». В Кремле прокомментировали призывы Кадырова к «самомобилизации»

Предложение об объявлении «самомобилизации» должно комментировать Министерство обороны, нужна оценка военных профессионалов, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Ранее несколько губернаторов поддержали предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о выделении минимум 1000 добровольцев от каждого региона для выполнения задач в рамках спецоперации на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Представитель Кремля Дмитрий Песков, оценил предложение главы Чечни Рамзана Кадырова губернаторам регионов «самомобилизовать» по тысяче человек от каждого субъекта для участия в спецоперации на Украине. Песков полагает, что оценивать данную инициативу могут только в Министерстве обороны. Сейчас для нужд спецоперации от регионов сформирован ряд добровольческих соединений, часть из них принимает непосредственное участие в боевых действиях, часть — занимается обеспечением войск.

«Здесь это нужно, наверное, с точки зрения военных профессионалов оценивать, и, конечно, это должно комментировать Министерство обороны», — сказал Песков журналистам.

15 сентября Кадыров в своем Telegram-канале призвал глав российских регионов помочь в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. Он напомнил, что Россия — федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. «Одним из таких начинаний сегодня должна стать «самомобилизация», подчеркнул глава Чечни.

По его словам, не нужно ждать объявления военного положения в стране или отсиживаться в ожидании окончания СВО. Кадыров добавил, что каждый руководитель региона может «подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев — минимум для начала». По его оценке, таким образом получится доукомплектовать контингент в зоне СВО 85 тыс. военными. Он также добавил, что вопрос решения задач спецоперации можно было бы закрыть в самый короткий срок без объявления мобилизации.

В свою очередь глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что в России нет необходимости вводить мобилизацию и военное положение на фоне ситуации на Украине. По его словам, чаще всего вопрос о мобилизации в России задают иностранные журналисты, которые, по его мнению, «получили заказ» и дальше продолжат «будировать» эту тему.

«Давайте не делать скоропалительных выводов», — призвал Климов.

Также еще неделю назад, 13 сентября, в Кремле настаивали, что оснований для проведения мобилизации в России нет.

«В настоящий момент — нет, об этом речь не идет», — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Крымский актив

16 сентября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что многие жители региона выразили желание вступить в ряды добровольцев. По его словам, от Крыма в СВО участвует более 1200 человек, в регионе формируется еще два батальона.

«Наращиваем эту работу. Несколько крупных банковских структур занимается полностью формированием материальной базы, закупкой экипировки. Все подразделения будут за счет внебюджетных источников обуты, одеты, обеспечены самым современным вооружением, броней, каской, средствами связи, разведки и так далее. Эта работа уже поставлена на поток», — сказал Аксенов.

Защита рубежей Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что «сейчас каждый глава региона должен действовать максимально ответственно на своем посту и помогать нашим войскам». Он отметил, что ведётся набор добровольцев, которые будут защищать рубежи Курской области, а также работать над ликвидацией последствий ЧС и стихийных бедствий.

«От Курской области в разные военные подразделения, участвующие в СВО, отправлено более 800 добровольцев, в том числе, и в наш батальон материально-технического обеспечения «Сейм». Все бойцы перед отправкой проходят подготовку в специальных центрах соответствующих подразделений. Добровольцев полностью обеспечили всем необходимым, а именно экипировкой, формой, средствами защиты и связи», — написал Старовойт в своем Telegram-канале. «Посмотрим, чем закончится контрнаступление Киева». Главные заявления Путина на ШОС В ходе встречи «на полях» ШОС между президентом России Владимиром Путиным и... 16 сентября 20:15

Шахтерская поддержка

Глава Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что многие кузбассовцы готовы участвовать в спецоперации.

«Нами принято решение поддержать всех кузбассовцев, которые будут участвовать в специальной военной операции для выполнения задач, поставленных президентом Российской Федерации. Мы окажем им необходимые меры поддержки. Соответствующее распоряжение будет мною подписано», — написал в своем Telegram-канале Цивилев.

Батальоны Поволжья

Главы Чувашии и Марий Эл Олег Николаев и Юрий Зайцев также поддержали инициативу Кадырова. Зайцев заявил, что в Марий Эл в ближайшее время наберут еще 250 бойцов. Николаев сказал, дополнительная мобилизация «не помешает», но отметил, что она должна быть «на добровольных началах». Ранее в регионах были организованы национальные батальоны добровольцев. От Марий Эл — «Акпатыр», «Полтыш» и «Иден» (названы в честь исторических героев марийского народа — князей и богатырей). От Чувашии — «Атал» (с чуваш. — Волга).

Глава Татарстана Рустам Минниханов идею «самомобилизации» пока не комментировал. Республику представляют нацбатальоны «Алга» и «Тимер» (с тат. — «вперед» и «железный»).

Существующие добровольческие батальоны

Наиболее известным формированием от регионов является специальный отряд быстрого реагирования «Ахмат» из Чечни под командованием вице-премьера республики Абузайда Висмурадова. Находится в составе войск национальной гвардии России. «Киев потеряет треть или половину территории». В ЕС снова заговорили о разделе Украины Конфликт на Украине рискует затянуться надолго, а Киев в результате может потерять значительную... 18 сентября 14:12

Также от Чечни представлены батальоны «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат». Они находятся в составе Минобороны РФ (Южный военный округ).

От Башкирии сформированы два именных батальоны — имени героя России Александра Доставалова и батальон Шаймуратова. На середину июля численность двух батальонов составляла около 800 человек.