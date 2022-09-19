«Один такой «мощный гетман» флот Украины не спасет». Турция достраивает корвет «Иван Мазепа»

На военно-морской верфи в Стамбуле завершаются работы по формированию корпуса корвета проекта MILGEM (типа Ada), который в будущем должен стать флагманом Военно-морских сил Украины. Корабль по инициативе украинского лидера Владимира Зеленского уже получил название «Гетман Иван Мазепа». Сможет ли появление нового корвета что-то изменить для украинских ВМС, — в материале «Газеты.Ru».

В Турции завершается строительство корвета класса Ada, пишет местное издание TurDef. При этом отмечается, что Киев заказывал у Анкары один корабль. Его постройка началась в 2021 году, а завершение работ и принятие в состав ВМСУ ожидается в 2024 году.

С учетом отсутствия кораблей подобного класса у украинских ВМС, появление этого плавсредства можно будет считать достаточно мощным усилением флота страны, особенно на фоне того, что предыдущий корабль «Гетман Сагайдачный» был затоплен в порту Николаева после начала российской спецоперации. США намекают на поставки Украине штурмовиков и истребителей Министр ВВС США Фрэнк Кендалл не исключил, что Киев может получить штурмовики A-10 Thunderbolt уже... 17 сентября 11:05

Киев в декабре 2020 года, когда заключал контракт с Анкарой, заявлял о постройке четырех корветов. Однако в турецких СМИ никаких упоминаний об этом нет. Также TurDef пишет, что признаков подобного строительства в Стамбуле нет.

Турецкие корветы проекта Ada, предназначенные в первую очередь для ВМС Турции, были спроектированы с оглядкой на американскую программу Littoral Combat ship (литоральный боевой корабль). Это некрупные корабли прибрежной зоны, которых в самих США собирались построить большое количество, но программа была признана неэффективной. Турецкие корветы также имеют водоизмещение в 2400 тонн (для сравнения — российский фрегат «Адмирал Григорович» имеет 4035 т). Украина хотела заказать корабли более мощного класса, но турецкие верфи такие не освоили.

В самих ВМС Турции стоят на вооружении четыре корвета такого класса. Все они вступили в строй с 2011 по 2019 год.

Украина получит турецкий корвет в стандартной модификации. В него входит радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, артиллерия представлена 76-мм автоматической пушкой AV и двумя 12,7-мм пулеметами Aselsan STAMP.

Минно-торпедное вооружение представлено двумя 324-мм торпедными аппаратами (по две в каждом), предусмотрена на корвете и авиационная площадка для размещения вертолета S-70B Seahawk. Украина предполагает внести изменения в ракетное вооружение корабля — взамен восьми противокорабельных ракет «Гарпун» использовать ПКР «Нептун» собственного производства, которых пока не с чего применять.

«Корветы класса Ada являются противолодочными кораблями ближней морской зоны, соответственно предназначены для охраны побережья, — рассказал «Газете.Ru» военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин. — Это хороший корабль именно в своем классе и предназначен для выполнения специфических задач. Опять же ему требуется прикрытие, корветы должны быть, образно говоря, в «стае». В ВМС той же Турции помимо таких корветов, есть еще фрегаты разных типов общей численностью 18 кораблей, поэтому и постройку корветов по программе MILGEM ограничили четырьмя единицами.

Приобретенный Украиной корвет в единственном числе будет вынужден просто прятаться у своих берегов, под прикрытием сухопутных ракетных комплексов, если таковые остались. Даже при наличии четырех кораблей типа Аda в составе ВМС, это кардинально не изменит ситуацию, поскольку нет других достойных плавсредств.

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Темпы строительства корвета типа Ada для ВМС Украины достаточно быстрые — всего 3 года, примерно столько уходило и на производство турецких, два последних построили за два года. Но задержания сроков сдачи «Гетмана Ивана Мазепы» и невозможность заложить новые, обусловлено еще одним тендером с Пакистаном, который приобретет четыре корвета по программе MILGEM. В Анкаре его назвали «крупнейшим оборонным заказом» — первый корабль будет передан Исламабаду через шесть месяцев, два последующих еще через полгода друг за другом. Как заявили представители ВМС Пакистана, в соответствии с соглашением, четвертый корабль будет полностью спроектировал и построен в Пакистане, уже как фрегат класса «Джинна». Украина, имевшая ранее крупнейшие на Черном море судостроительные верфи, не может себе этого позволить.

«Один корвет, пусть даже какой «мощный гетман», флот Украины точно не спасет,

— рассказал «Газете.Ru» военный аналитик адмирал Владимир Комоедов. — Еще вопрос с местами базирования кораблей — они весьма ограничены. Основной запас ракет, торпед, снарядов хранится на берегу, требует обслуживания и обеспечения, а также возможности оперативной загрузки на корабли, чего тоже нет. Еще нюанс — у Украины нет полноценной базы подготовки и обучения флотского состава. У них что, выпускники одесской мореходки на боевые посты встанут? Давайте посмотрим еще и на цену вопроса — $250 млн за единицу. Украинский флот съест весь бюджет страны, так что говорить о его «возрождении» просто смешно, даже за счет Ada».