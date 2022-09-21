Эволюция оружия: как меняется автомат АК-12 в боевых условиях

В ходе спецоперации на Украине выявились как достоинства российских вооружений, так и их некоторые «огрехи», которые оперативно устраняются. Так, автомат АК-12, который в армии приходит на смену АК-74, потребовал некоторых изменений, на которые, по просьбе военных, оперативно отреагировали в самом концерне «Калашников». «Газета.Ru» разбиралась с военными экспертами в особенностях уникального автомата и его изменениях.

Автомат АК-12, который приходит на смену предыдущим версиям автоматов семейства Калашникова (в войсках еще используется и АК-74, и АКМ-47), стал одним из самых востребованных образцов стрелкового оружия российской армии. Им оснастили в первую очередь подразделения спецназа, десантных войск и миротворческих подразделений, сейчас АК-12 массово поступает на вооружение войск Южного и Западного военных округов.

В ходе боевой эксплуатации во время спецоперации выявились некоторые его недостатки, которые касаются не дальности и кучности стрельбы, а такой особенности, как отсечка в два выстрела. Дело в том, что на переключение режимов в условиях боевых действий требуется время, поэтому военнослужащие попросили упростить этот механизм.

На стрельбище или полигоне — вещь полезная, а в боевых условиях, как выяснилось, это снижает эффективность стрельбы. Солдат просто не успевает переключить режим и не может вести автоматические очереди, когда в этом возникает необходимость. «Один такой «мощный гетман» флот Украины не спасет». Турция достраивает корвет «Иван Мазепа» На военно-морской верфи в Стамбуле завершаются работы по формированию корпуса корвета проекта... 19 сентября 16:45

Концерн «Калашников» оперативно отреагировал на пожелания Минобороны по поводу эксплуатации автомата АК-12. И, как заявил президент концерна Алан Лушников, этот нюанс в использовании автомата был оперативно устранен, и новые партии АК-12 уже выпускаются с учетом пожеланий военных. Первые переделанные автоматы этой серии уже поступают на вооружение подразделений, принимающих участие в спецоперации на Украине.

«Разработка автомата с функцией отсекания двух выстрелов, — это, скорее всего, оружие для спецназа, — рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Александр Хаев, побывавший во многих горячих точках. — Это и экономия боеприпасов, и ведение точного огня во время ближнего боя. Пехоте необходим автомат, который может за несколько секунд выпустить весь магазин в тридцать патронов, где есть и фактор точного поражения первыми пулями, и психологический момент, когда противник просто не может поднять голову. Сменил магазин, и снова продолжаешь бой. Раньше у АК был режим одиночного огня, но и он использовался крайне редко, предпочитался именно автоматический, где стрелок сам контролировал скорострельность».

Линейка автоматического оружия в российской армии широко представлена такими видами стрелкового вооружения, как АК-74, АК-47, АКС-74У, АК-74МН, частично АК-10, АК-102, АК-104, АК-103 и еще рядом других, может, менее известных автоматов.

Всех их объединяет единый бренд «Калашников» — мировая марка самого массового и известного автомата. И совершенно новые автоматы, принятые на вооружение в конце января 2018 года, называются АК-12 (5,45мм) и АК-15 (7,62мм), хотя их разработка проводилась уже под руководством главного конструктора НПО «Ижмаш» Владимира Злобина.

Вроде бы, ничего нового — ствол, затвор, курок, ударный механизм. Но тонкости, как известно, кроются в деталях. И для того, чтобы АК-12 был включен Минобороны России в экипировку военнослужащих «Ратник» (на фоне конкурента из Коврова А-545), нужны были свои особенности, которые заключались не только в более низкой цене и меньшем весе, но и в боевых характеристиках.

В АК-12 устранили большинство недостатков предыдущих АК. Автомат оснастили двусторонней кнопкой затворной задержки, существенно ускорявшей перезарядку. Появился двусторонний четырехпозиционный предохранитель-переводчик видов огня с тремя режимами стрельбы — одиночные выстрелы, непрерывная очередь, стрельба с отсечкой по два выстрела, сохранилось и положение «предохранитель». Рычаг удобно размещается над пистолетной рукояткой управления огнем — выключение предохранителя и переключение режимов стрельбы осуществляется одной рукой. Конструкция также предотвращает попадание пыли и грязи внутрь ствольной коробки.

«Любой новый автомат в войсках проходит временную обкатку и притирку именно в боевых условиях, — рассказал «Газете.Ru» военный эксперт генерал-лейтенант Анатолий Хрулёв. – Когда на смену АКМ калибра 7,62 пришел АК-74 калибра 5,45, в войсках его поначалу приняли неоднозначно, мол, мелковат калибр.

А вот уже опыт войны в Афганистане доказал преимущества нового автомата, за счет его более легкого веса и более высокой кучности стрельбы. При этом от «старого» АКМ никто не отказывался и его также применяли при необходимости. США намекают на поставки Украине штурмовиков и истребителей Министр ВВС США Фрэнк Кендалл не исключил, что Киев может получить штурмовики A-10 Thunderbolt уже... 17 сентября 11:05

Новый АК-12 тоже принимается на вооружение дозированно, что не умаляет его достоинств. Там много современных «наворотов», дополнительных приспособлений и систем прицеливания, как тот же коллиматор. А внесение изменений в конструкцию — это не просто веяние времени, а требования к его совершенству».

К слову, в США военные изначально восприняли самую массовую автоматическую винтовку М16 весьма неоднозначно. В министерстве обороны откровенно саботировали приемку ее на вооружение и на испытаниях создавали заведомо сложные условия, которые новое стрелковое оружие не выдерживало. Тем не менее оружейная компания Colt, запатентованная Сэмюэлем Кольтом еще в середине XIX века и прославившаяся изначально своими револьверами, смогла «продавить» поставки М16 в армию.

У нового российского автомата АК-12 таких проблем нет, равно как и у его аналога АК-15 (7,62 мм), они уже официально утверждены основными боевыми автоматами армии РФ. Доработки проводятся именно в процессе боевого применения.

ТТХ АК-12

Калибр: 5,45×39 мм

Длина оружия, мм: 862-922 / 651 (со сложенным прикладом)

Длина ствола, мм: 415

Масса с пустым магазином, кг: 3,5

Прицельная дальность, м: 1000

Темп стрельбы, выстр./мин.: 700

Емкость магазина, патронов: 30 (коробчатый) или 95 (барабанный).