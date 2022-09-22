Минобороны разъяснило, кто попадет и кто не попадет под частичную мобилизацию

Минобороны России перечислило перечень законных оснований, которые освобождают российских граждан от призыва в рамках частичной мобилизации. По словам представителя Генштаба Владимира Цимлянского, освобождены от мобилизации будут работники предприятий ОПК, граждане, временно не годные по здоровью, и те, кто занят постоянным уходом за членами семьи или инвалидами I группы. Женщин также могут призвать при одном условии. Срочников к боевым действиям на Украине пообещали не привлекать.

В первую очередь призыву при мобилизации подлежат граждане с военно-учетными специальностями (ВУС), необходимыми непосредственно для выполнения боевых задач. По словам представителя Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС России, контр-адмирала Владимира Цимлянского, как таковой очередности призыва из запаса нет.

С 22 сентября для прояснения вопросов по мобилизации работает «горячая линия» по номеру 122, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Правительство РФ также собирает наиболее часто задаваемые вопросы россиян по частичной мобилизации и готовит ответы совместно с Минобороны. Публиковать их будут на сайте объясняем.рф.

В Генштабе отметили, что за первые сутки мобилизационных мероприятий в военные комиссариаты самостоятельно прибыли около 10 тысяч граждан, не дожидаясь повестки.

«Будут призываться те, кто необходим для выполнения задач — это, конечно же, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. <…> Как таковой очередности призыва из запаса нет, но приоритет отдается тем, у кого есть подходящие военно-учетные специальности», — сообщил Цимлянский.

В Генштабе уточнили, что количество призываемых в рамках мобилизации определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. При этом, количество граждан, призываемых из мобилизационного запаса, не будет превышать 1% от общего количества мобрезерва. Квоты по численности мобилизуемых из запаса не устанавливаются. У каждого региона есть свой план, зависящий от количества граждан на воинском учете в регионе.

Один из основных факторов — наличие боевого опыта у резервиста. Призваны будут как офицеры, так и рядовые и сержанты. Предельный возраст мобилизуемых рядовых и сержантов — 35 лет, младших офицеров — 50 лет, старших офицеров — 55 лет.

Пенсионеры, женщины, уехавшие

Снятые с воинского учета военные пенсионеры в отставке (старше 65 лет или по состоянию здоровья), независимо от принадлежности к силовым ведомствам, призыву не подлежат. Мобилизованные резервисты пройдут усиленную подготовку 300 тыс. резервистов, которые будут призваны в ходе объявленной в России частичной мобилизации... 22 сентября 17:38

Также в Генштабе отметили, что на ряд должностей могут привлекаться женщины, если они имеют соответствующую ВУС, в частности, медицинские работники. Сейчас, однако, потребность в таких специалистах минимальная.

Постоянно проживающие за пределами России и не состоящие на воинском учете россияне не подлежат призыву. Уехавшие из России ненадолго, но состоящие на воинском учете, могут быть призваны.

Зарплаты, пособия

«Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получают статус, выплаты и все социальные гарантии как военнослужащие, проходящие военную службу по контракту», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что мобилизованному будет ежемесячно начисляться денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности, а также различные надбавки, связанные с условиями прохождения службы, и страховые выплаты. По словам военного комиссара Якутии, мобилизованные военнослужащие будут получать 205 тыс. рублей.

«Денежные средства будут начисляться на персональный счет военнослужащего и по его желанию могут в полном объеме или частично переводиться членам его семьи», — говорится в сообщении. «Ряд заболеваний можно исключить». В Совфеде нашли способ мобилизовать больше резервистов Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предложила обновить критерии годности к несению военной службы, исключив... 22 сентября 18:51

Ряд регионов назначили дополнительные выплаты мобилизованным резервистам. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что призванные в рамках мобилизации военнослужащие получат дополнительные выплаты в размере 50 тыс. рублей в месяц. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил, что мобилизованные и участники спецоперации получат единовременную выплату в 100 тыс. рублей. Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь рассказал о единоразовой выплате в размере 200 тыс. рублей.

Не подлежат мобилизации

В Минобороны сообщили, что в соответствии с Федеральным законом N 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» не будут призываться:

— «забронированные» граждане, к которым относятся работники предприятий оборонно-промышленного комплекса;

— признанные временно или полностью не годными по состоянию здоровья — с полным перечнем заболеваний можно ознакомиться здесь;

— занятые постоянным уходом за членом семьи или за инвалидами I группы при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

— имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет;

— матери, воспитывающие без мужей четырех и более детей до восьми лет.

Осенний призыв

Что касается осеннего призыва в армию, то Генштаб ВС РФ сообщил: студентов вузов очной формы обучения не будут «отмобилизовывать» – «все спокойно ходят на занятия, никто их призывать <...> не будет».

В Генштабе добавили, что мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции на Украине, и срочников этого призыва не будут отправлять в зону СВО.

«Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут проходить службу на территории РФ», — добавили в Генштабе, комментируя информацию об осеннем призыве.

Этой осенью на военную службу будет призвано 120 тыс. человек – это меньше, чем в 2021 году.

При этом, отметили в Генштабе, 120 тыс. «осенних» призывников должны полностью удовлетворить потребности российских силовых структур. Призывников не будут задействовать в СВО.

Все срочники, срок службы которых подошел к концу, будут уволены и отправлены по домам.