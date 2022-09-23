«Ситуация на особом контроле». В Казахстане сообщили о заторах на границе с Россией

Пограничная служба Казахстана сообщила, что из-за количества выезжающих из России людей на границе образовался затор. Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что мужчины, не получившие повестки, могут покинуть страну. В Кремле заявили, что информация об ажиотаже в аэропортах и на сухопутных границах России после объявления частичной мобилизации сильно преувеличена.

Заторы на границе

Как сообщается на сайте пограничной службы комитета национальной безопасности Казахстана, на казахстанско-российской границе увеличилось количество граждан, желающих выехать с территории РФ.

«30 установленных автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме. В связи с увеличением потока людей и транспортных средств, в четырех из них наблюдается затор. Ситуация находится на особом контроле», — сообщили в ведомстве.

Глава Ростуризма Зарина Догузова написала в своем Telegram-канале, что получила много вопросов о туристических поездках в период частичной мобилизации — как за рубеж, так и внутри страны.

«Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент — если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне. Также, по совету главы комитета Госдумы по обороне, за уточнениями можно обратиться в военкомат, к которому приписаны», — написала она.

«Сильно преувеличенная» информация

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в РФ. Как уточнил министр обороны страны Сергей Шойгу, призыв коснется 300 тысяч резервистов — это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что считает информацию об ажиотаже в аэропортах и на границе России очень преувеличенной.

«Там информация о некоем ажиотаже в аэропортах и так далее, она очень сильно преувеличена. Очень сильно преувеличена — там пункты перехода и так далее. Очень много фейковой информации на этот счет появляется», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что к подобным данным надо относиться очень внимательно, чтобы не становиться их жертвами. Минобороны разъяснило, кто попадет и кто не попадет под частичную мобилизацию Минобороны России перечислило перечень законных оснований, которые освобождают российских граждан от призыва... 23 сентября 08:53

Комментируя «закрытие границ» в Татарстане и Курской области, Песков процитировал восьмой пункт указа президента о частичной мобилизации, согласно которому «высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации» нужно «обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации».

Запрет на выезд

Несколько регионов России запретили выезд гражданам, подлежащим мобилизации. Как сообщает «Коммерсантъ», военный комиссар Воронежской области подписал приказ, который временно запретил выезд за пределы муниципалитетов не получившим повестки военнообязанным.

А всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на территории Воронежской области, имеющим мобилизационные предписания или получившим персональные повестки, необходимо явиться «в сроки и пункты». Кроме того, согласно документу, гражданам, которые пребывают в запасе и временно проживают на территории региона, надлежит «немедленно убыть к месту постоянного жительства и прибыть в пункты».

Тем, кому пока не вручили мобилизационные предписания и повестки, все равно «выезд за пределы района (города) временно запрещается». Ростуризм: никаких новых ограничений на выезд за границу не вводилось Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что никаких ограничений на выезд за границу... 21 сентября 15:06

Местным жителям, пребывающим в запасе, также запретили выезд из Северной Осетии. Приезжим из других регионов России приказали выехать по месту прописки и явиться в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях. Об этих требованиях рассказал в эфире ГТРК «Алания» заместитель военного комиссара Северной Осетии Абрил Абдуллаев.

Главный военный комиссар Курской области Владимир Родионов сообщил 21 сентября, что со дня объявления частичной мобилизации жителям региона, состоящим на учете в военкомате и находящимся в запасе, запрещено покидать пределы региона.

«Тем, кто в запасе, выезд за пределы региона без разрешения военкомата запрещен. Тем, кто находится за пределами Курской области, необходимо вернуться в трехдневный срок», — приводит слова Родионова РБК.

Согласно информации РБК, аналогичное решение приняли власти Татарстана. Военный комиссар региона обязал офицеров, прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса, получивших предписания и повестки, явиться в мобилизационные пункты, им нельзя покидать города проживания.