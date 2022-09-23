В Минобороны рассказали, какие профессии освободят от мобилизации

В Минобороны России сообщили, что специалисты ИТ, связи и медиа получат отсрочку от частичной мобилизации. В Минцифры поддержали это решение и разъяснили, что делать, если человек, соответствующий требованиям отсрочки, уже получил повестку. Кого не будут призывать – в материале «Газеты.Ru».

Специалисты IT, связи, СМИ и финансов

Как сообщается в Telegram-канале Минобороны России, в ведомстве решили не привлекать на военную службу во время частичной мобилизации несколько категорий граждан, чтобы в стране продолжали работать «высокотехнологические отрасли». В ведомстве отметили, что у таких специалистов должно быть высшее образование по включенным в список специальностям и направлениям подготовки». Вице-канцлер ФРГ Хабек назвал частичную мобилизацию в РФ «неверным шагом» Вице-канцлер Германии Роберт Хабек назвал частичную мобилизацию в Россией «дальнейшей эскалацией», а... 21 сентября 12:49

Отсрочку от призыва получат сотрудники аккредитованных организаций в области информационных технологий и те, которые работают над «функционированием информационной инфраструктуры».

Не подлежат отправке на спецоперацию и работники российских операторов связи, задействованные в обеспечении безопасности и работе сооружений, средств и линий связи, а также центров обработки данных.

Кроме того, отсрочку получат граждане, которые работают в системообразующих организациях СМИ. Также не будут мобилизованы сотрудники организаций, «обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение».

В Минобороны уточнили: чтобы освободить гражданина от призыва, руководитель организации должен внести его в список по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ.

Дополнительные документы

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В своем Telegram-канале ведомство сообщило, что отсрочка от частичной мобилизации для сотрудников перечисленных сфер поможет сохранить в России работу цифровых сервисов и оперативное информирование всего населения. Также в сообщении сказано, что подобные меры простимулируют новые российские разработки, необходимые для того, чтобы заменить зарубежные, в том числе, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

В ведомстве также уточнили, как должны действовать компании, чтобы оформить отсрочку для своих сотрудников. Если сотрудник аккредитованной IT-компании, соответствующий требованиям отсрочки, уже получил повестку, ему при личной явке в военкомат надо взять с собой дополнительные документы. Нужны будут оригинал или заверенная копия трудового договора, диплом о профильном высшем образовании, выписка из реестра о госаккредитации работодателя, заверенная гендиректором или уполномоченным им лицом, а также справка с места работы, подписанная гендиректором или уполномоченным им лицом о том, что сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации IT-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что сотрудники Банка России, организаций финансовой инфраструктуры и банков, занятые на критически важных направлениях, останутся на рабочих местах после объявления частичной мобилизации.

«Те сотрудники, которые заняты на критически важных направлениях, останутся на своих рабочих местах, чтобы финансовая система продолжила работать бесперебойно, люди в срок получали зарплаты, пенсии, социальные пособия, работали бы платежные карты и переводы, выдавались новые кредиты. В целом чтобы российская экономика и люди получали необходимую подпитку финансовыми ресурсами», — приводятся ее слова в Telegram-канале ЦБ. Павла Дурова призвали уберечь трудовых мигрантов в РФ от мобилизации Авторы одного из Telegram-каналов с новостями для жителей стран СНГ обратились к Павлу... 23 сентября 12:51

В финансовом регуляторе уточнили, что к таким сотрудникам финансовой сферы относятся специалисты, отвечающие за критическую инфраструктуру, платежи и расчеты, инкассацию, функционирование и защиту информационных систем, а также работники дежурных смен и специалисты, работающие с населением и предприятиями.

Кого еще не призовут

Накануне представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что не будут призываться забронированные граждане, к которым относятся работники предприятий ОПК. На Украину не поедут и люди, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья, а также занятые постоянным уходом за членом семьи – инвалидом первой группы.

По словам Цимлянского, не мобилизуют граждан, у которых на иждивении четверо или больше детей, и всем им до 16 лет. Также не подпадают под мобилизацию граждане, у матери которых есть, кроме них самих, также четверо детей в возрасте до восьми лет, но нет мужа.

Министр обороны Сергей Шойгу 21 сентября, выступая после сообщения президента России Владимира Путина о частичной мобилизации, уточнил, что она коснется 300 тысяч человек — чуть больше 1% от общего мобилизационного ресурса.

Он также заявил, что все, кто служат по призыву, не будут отправлены в зону военной операции.

«Ни о каких мобилизациях, призыве студентов, учащихся вузов речи не идет и идти (не может – «Газета.Ru») ни при каких условиях. Пусть все спокойно ходят на занятия, учатся», — добавил Шойгу.