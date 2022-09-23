«Для США весь мир — полигон». Как Украина стала площадкой испытаний американского оружия

Украина в очередной раз предлагает использовать свою территорию в качестве полигона для испытания американского оружия. Киев при этом подразумевает не тестирование единичных образцов, а массовые поставки современной техники, которая будет демонстрировать свои качества в ходе противостояния с армией РФ. «Газета.Ru» разбиралась с экспертами, насколько это может быть эффективно и поможет ли Украине.

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов посетил конференцию американской национальной оборонной промышленной ассоциации. Он использовал площадку, чтобы в очередной раз попросить для нужд ВСУ баллистические ракеты АТАСМ. Однако реакция американских представителей была достаточно сдержанной — Вашингтон опасается, что Украина применит это оружие против территории России. В итоге Гаврилов несколько изменил риторику и призвал оборонные компании США использовать конфликт на Украине для испытания своих пилотных проектов.

«Вы можете послать их нам, и мы объясним, что нужно делать», — заявил Гаврилов, подразумевая, скорее, не испытания, а реальное боевое применение разных вооружений, желательно тяжелого калибра.

Ранее и министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что страна стала «испытательным полигоном», и приглашал производителей вооружений протестировать новую технику на поле боя против России. Предложение было услышано, и помощник генсека НАТО Дэвид ван Вилл пообещал, что альянс использует ситуацию на Украине для определения возможностей внедрения высоких технологий в сфере обороны.

Вооруженные силы США, которые и сами располагают обширной полигонной базой как на своей территории, так и за ее пределами, услугами украинских коллег пользуются и сейчас. Американские военные проверяют на Украине в реальной боевой обстановке эффективность своих систем борьбы с беспилотниками и средствами РЭБ. В частности, речь идет об испытаниях универсальной системы борьбы с малыми БПЛА Ballistic Low Altitude Drone Engagement (BLADE). Их начали испытывать еще в 2019 году на полигоне Форт-Дикс (Нью-Джерси), а сейчас доводят до ума на территории Украины с практическим применением.

«США весь мир видят как большой испытательный полигон и любой военный конфликт, даже если сами в нем не участвуют, используют для проверки своего оружия. Это было и во Вьетнаме, и в Ираке, и в Югославии, и в Афганистане, только в XXI веке они замарались в семи странах, а теперь, опосредованно, и на Украине. И везде стреляли, не только для достижения своих целей, но в том числе и для испытания вооружений. Причем не всегда легальных. Как, например, с биологическим оружием на Украине, где после начала спецоперации было спешно эвакуировано более сорока биолабораторий. Видимо, Киев готов опять предоставить свою территорию и под такие преступные разработки лишь бы насолить России», — рассказал «Газете.Ru» военный аналитик генерал-полковник Леонид Ивашов.

Среди тестируемых США на Украине вооружений можно назвать и беспилотники Phoenix Ghost, о существовании которых Вашингтон ранее не распространялся.

В конце апреля стало известно, что Пентагон намерен направить ВСУ 120 таких беспилотных «Фениксов». Утверждалось, что эти БПЛА были быстро разработаны с «учетом особенностей противостояния в Донбассе».

Однако впоследствии выяснилось, что созданием Phoenix Ghost занимались еще до начала российской специальной военной операции. А официальный представитель Пентагона Джон Кирби в разговоре с журналистами «проговорился», что этот дрон можно сравнить по возможностям с барражирующим боеприпасом Switchblade. Различия между ними неизвестны, но оба разрабатывались в рамках военных контактов США. И «Фениксы» сейчас испытываются именно на Украине.

«В разряд испытуемых может попасть любой боеприпас или вооружение, если в него внесены даже незначительные изменения, — рассказал «Газете.Ru» генерал-лейтенант Анатолий Хрулёв. —

Те же установки РСЗО HIMARS, вроде как хорошо известны, но изменение ракеты требует новых испытаний. То же самое можно сказать и о других вооружениях. Киевские власти рассчитывают на дополнительное получение именно такого оружия.

Им точно не хочется испытывать системы военной логистики армии США, которая хотела бы адаптироваться к поставкам для армии в условиях крупномасштабных военных действий».

Украинская армия, потеряв в ходе «контрнаступлений» большое количество бронетехники и других вооружений, нуждается в их восполнении. Лимиты Запада — и США в том числе — не безграничны. Последний пакет военной помощи в размере 775 млн, выделенных Белым домом Украине, только на первый взгляд выглядит внушительно. Это 15 разведывательных БПЛА Sky Eagle, оказавшиеся не особо эффективными против российских танков ПТРК Javelin, противорадарные ракеты HARM, противотанковые комплексы TOW и зенитные ракетные комплексы NASAMS. Четыре 105-мм гаубицы М101 тоже выглядят не очень убедительно.

При этом в Пентагоне заявляют, что изучают возможность поставок Киеву новых разновидностей вооружений, которые «позволят в итоге изменить ситуацию на поле боя». Вероятно, речь идет о каких-то современных разработках, которые США намерены испытать на Украине.