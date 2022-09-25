Как в Израиле. В России предложили призывать новых граждан в армию

Увеличение призывного возраста для натурализованных
В Telegram-канале СПЧ опубликован ответ Валерия Фадеева на инициативу Кирилла Кабанова о призыве на военную службу людей, получивших российское гражданство.
«Одна из часто звучащих претензий касается трудовых мигрантов и иных граждан, прибывших в Россию и получивших гражданство. Согласно действующему законодательству, если они старше 27 лет, то они не подлежат призыву на военную службу, а, следовательно, не могут получить военно-учетную специальность и попасть в запас», — сказал Фадеев.
Он напомнил, что, согласно Конституции, защита Отечества — долг и обязанность гражданина России, при этом в основном документе не делаются «различия между теми, кто получил гражданство по рождению, и теми, кто был натурализован».
«Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет», — уверен глава СПЧ.
При этом он пояснил, что не имеет в виду «немедленную мобилизацию натурализованных иностранцев», так как «это было бы дискриминацией».
«Но, например, в Израиле, куда сейчас устремилась некоторая часть наших граждан, репатрианту дается срок в 1 год для обустройства на новом месте, после чего он призывается в Армию обороны Израиля вне зависимости от возраста. Считаю, что подобные механизмы могут быть введены и у нас», — предложил Фадеев.
«Нет никакого смысла»
22 сентября Кирилл Кабанов сообщил в своем Telegram-канале, что СПЧ готовит предложения по «обязательному прохождению воинской службы в течение года для выходцев из стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана», которые уже не менее 10 лет имеют гражданство России.
«Отказ от исполнения воинской обязанности должен повлечь за собой лишение российского гражданства не только для военнообязанного лица, но и для членов его семьи. Реализация данной инициативы будет адекватным ответом на официальный запрет со стороны властей вышеназванных стран на участие их граждан в СВО в добровольном порядке, за что им грозит уголовное наказание на родине», — полагает Кабанов.
В тот же день президент Федерации мигрантов Вадим Коженов заявил «Газете.Ru», что принятие такого решения «маловероятно», так как указ о получении и лишении гражданства в России подписывает лично президент Владимир Путин.
«Кабанов, конечно, может высказать свое мнение, никто ему не запрещает <...> У нас гражданство выдает президент лично своей подписью. Когда все эти люди приносят огромный многостраничный документ, Владимир Владимирович лично его подписывает. И лишение гражданства – очень сложная процедура, и на выходе подпись президента. Как он (Кабанов – «Газета.Ru») себе это представляет? Должно быть судебное решение, сначала надо принять закон, о котором он говорит. У меня большой скепсис в отношении подобных идей, более того, я не вижу в этом никакого смысла», — подчеркнул Коженов.
По его словам, если поправки будут приняты, иностранцы могут законно уклониться от призыва. Он предположил, что мигрант в случае появления «проблемы» может «уехать к себе на родину на год, про него все забудут».
«Все прошло, он вернулся. И в чем он виноват? Даже если вдруг на волне происходящих событий что-то такое и примут, то хорошо работать оно не будет», — уверен президент Федерации мигрантов.
Он также отметил, что среди мигрантов есть много готовых пойти служить, поэтому «нет никакого смысла» пытаться «согнать людей неготовых».
А в беседе с «Подъемом» Коженов предположил, что мигрантов «логично» обязать отслужить до получения паспорта, а не после.
«Проще тогда, например, внести правки в закон «О гражданстве», сказать, что если принимает гражданство мужчина определенного возраста (а возраст можно поменять), то тогда он должен сначала отслужить в армии или предоставить справку, что он болен. В этом хоть какая-то логика есть», — пояснил он.
Отсрочка для специалистов IT
Накануне в Telegram-канале СПЧ было опубликовано возмущение Валерия Фадеева тем, что в Минобороны России решили не призывать в рамках частичной мобилизации специалистов IT.
«Что касается «брони»: почему сразу выгородили всех айтишников? Чем они нужнее в тылу, чем токари? Программисты бывают разными – разрабатывают игры или принимают ставки в букмекерских конторах. «Бронь» должна распространяться не на всех IT-специалистов, а на тех, кто работает с технологиями военного и двойного назначения, обеспечивает работу критической информационной инфраструктуры и системообразующих компаний, в том числе в сфере промышленности», — пояснил Фадеев.
Он добавил, что также намерен обратить внимание Минобороны на тот факт, что есть группа граждан, «которые оказались близки к категориям, имеющим отсрочку от мобилизации, однако не входят в них и оказываются в «серой зоне» законодательства».
Фадеев пояснил, что имеет в виду родителей и опекунов детей с инвалидностью до и старше 16 лет, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
«Совет также считает, что отсрочка от мобилизации должна предоставляться категориям работников, которые не могут быть оперативно заменены на своем рабочем месте. В частности, это соцработники», — отметил глава СПЧ.
В тот же день в Telegram-канале Минцифры появилось сообщение, что ведомство не поддерживает претензию Фадеева к отсрочке от мобилизации для специалистов IT.
«С учетом введенных ограничений на импорт зарубежных IT -решений необходимо в ускоренном режиме обеспечить появление российских конкурентных аналогов во всех значимых нишах. Это вопрос обеспечения технологического суверенитета.
Сложно себе представить реальную безопасность, если мы по-прежнему в отдельных сферах будем зависеть от технологий недружественных нам стран»,
— привели в канале слова главы Минцифры Максута Шадаева. Он также напомнил, что по решению Минобороны только сотрудники аккредитованных IТ-организаций, которые соответствующее высшее образование, получили отсрочку от мобилизации.