Россияне с бронью от мобилизации получат удостоверение об отсрочке

Военнообязанным россиянам, получившим бронь и, как следствие, отсрочку от призыва, будут выданы специальные удостоверения, сообщил портал «Объясняем.рф». У остальных таких документов не будет. Заявление о праве на отсрочку можно подать на портале Госуслуг. За первые сутки подано уже более 1,5 тыс. таких заявлений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Граждане, которым положена бронь, будут выдавать специальные удостоверения об отсрочке от призыва. Об этом сообщается на портале «Объясняем.рф». Минобороны: мобилизованные будут оборонять подконтрольные РФ территории Министерство обороны России заявило, что призванные в рамках мобилизации россияне после прохождения... 29 сентября 18:59

Пользователь сайта задал вопрос: «Выдаются ли удостоверения об отсрочке от призыва в период мобилизации?».

«Те, кому положена бронь, такое удостоверение получают. Остальным категориям граждан удостоверения не выдаются», — говорится в ответе.

Также на «Объясняем.рф» сообщили, что получить отсрочку от мобилизации смогут даже те, кто устроился на работу после 21 сентября, когда была объявлена мобилизация. Отсрочка распространяется на «всех сотрудников, которые соответствуют критериям и работают в компании на момент подачи заявления об отсрочке».

При этом бронь от частичной мобилизации может быть закреплена только за должностью, которую занимает штатный сотрудник предприятия.

Минцифры России ранее утвердило перечень из 195 специальностей, представителям которых рекомендуется предоставить отсрочку от частичной мобилизации. В список, среди прочих, вошли специалисты физико-математического и химико-биологического направлений, машиностроения, IT-сектора, СМИ и даже торговли.

В настоящее время на портале Госуслуг можно подать заявление на предоставление отсрочки от мобилизации. Для этого требуется заполнить анкету, указав имеющееся высшее образование по специальности из перечня, а также прикрепить форму-подтверждение, содержащую сведения о компании-работодателе, ее руководителе и самом сотруднике. Форма подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя.

За первые сутки после начала приема заявлений сотрудники IT и телеком-компаний подали более 1,5 тыс. заявлений на отсрочку.

Российская академия наук готовит обращение с просьбой также предоставить бронь и обладателям ученых степеней. «Мы готовим соответствующее общение в Минобрнауки и Минобороны, чтобы аспирантам, кандидатам и докторам наук была предоставлена бронь в ходе частичной мобилизации», – сообщил ТАСС президент РАН Геннадий Красников.

Социальный фактор

Российское законодательство предусматривает группу оснований для предоставления отсрочки от мобилизации по семейным обстоятельствам. В частности, право на нее имеют граждане, близкие родственники которых нуждаются по состоянию здоровья в постоянном уходе либо являются инвалидами I группы. Военная операция России на Украине. День 218-й Минобороны России назвало задачей мобилизованных оборону занятых территорий. Владимир Путин заявил... 29 сентября 19:57

Кроме того, отсрочку должны предоставить отцам, воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет.

Также независимо от пола отсрочку могут получить мужчины, имеющие на иждивении четверых и более детей в возрасте до 16 лет (либо трех детей в возрасте до 16 лет и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель). Отсрочку могут получить и те, чьи матери, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова ранее сообщила, что ее аппарат прорабатывает вопрос по освобождению от призыва также и отцов троих детей и отцов, воспитывающих ребенка с инвалидностью. Как отметила омбудсмен, ее аппарат получает много обращений по поводу мобилизации.

«Мы получаем много обращений с просьбой расширить бронь, включив в нее мужчин, несущих повышенную отцовскую нагрузку — тех, кто растит троих детей или воспитывает ребенка с инвалидностью. Эти просьбы по-человечески понятны. Вопросы прорабатываются нашим аппаратом», — уточнила Львова-Белова.

Накануне Минобороны России открыло горячую линию по вопросам частичной мобилизации, она работает круглосуточно по телефонам: 8-(800)100-77-07; 8(495)498-43-54; 8(495)498-34-46. На линию также могут звонить родственники мобилизованных граждан, чтобы получить информацию о местонахождении военнослужащих.