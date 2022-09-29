Поиск резерва: Украине не хватает западных боеприпасов

Поток поставляемых Украине вооружений стал заметно ослабевать, несмотря на то что американские конгрессмены одобрили новый пакет военной помощи Украине на $1,1 млрд. Американские СМИ отмечают, что украинские военные расходуют боеприпасов больше, чем США и страны Запада могут их поставлять. Из-за возникшего дефицита НАТО предполагает снизить калибр снарядов для гаубиц с 155 мм до 105 мм. «Газета.Ru» — о причинах ограничений и возможных последствиях для ВСУ.

Пентагон, будучи одним из основных поставщиков вооружений и боеприпасов для ВСУ, сталкивается с проблемой их производства.

Американский телеканал CNBC отмечает, что оружейная промышленность США в условиях мирного времени выпускает около 30 тыс. снарядов калибра 155 мм. Украинские военные расходуют такое же количество снарядов примерно за две недели.

Арсеналы США, как отмечают эксперты, «значительно истощились», оставшихся боеприпасов хватит лишь на обучение собственных войск, поддержания их боеготовности и для резервирования арсеналов на случай других боевых действий.

«Украину завалили боеприпасами стандарта НАТО, но и эти резервы быстро заканчиваются, — рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алёхин. — Судя по интенсивности обстрелов Донецка и других городов, в арсенале ВСУ еще есть боеприпасы, но они не безграничны. Здесь нужно учесть и такой фактор, что часть боеприпасов «придерживает» Польша, где находятся логистические склады НАТО. Сама Украина их продает «третьим странам» — ничего личного, только бизнес».

Вместе с тем, продолжает Алёхин, у ВСУ есть собственные резервы снарядов, доставшиеся еще от трех советских военных округов, которые находились на территории Украины. Это стандартные 122-мм боеприпасы, срок годности которых давно истек, а полный цикл производства артиллерийских снарядов так и не был налажен. Сейчас на Украине производят часть снарядов калибра 152-мм и управляемых ракет 300-мм «Ольха» для РСЗО — объемы производства минимальные, в том числе из-за отсутствия порохов и метательных снарядов.

Основные поставки американских вооружений для Украины — это РСЗО HIMARS, ПТРК Javelin, ПЗРК Stinger, гаубицы М777 и 155-мм боеприпасы.

Их количество не бесконечно, даже при наличии такого оружия в странах Европы. В Румынии есть 18 установок М142 HIMARS, но делиться ими с Киевом Бухарест не спешит, как и Польша, которая направила запрос на приобретение 500 таких пусковых установок.

В самих США эти поставляемые вооружения признали «ограниченными» запасами. ПТРК Javelin выпускается около 800 комплексов в год, а Украине передано уже около 8,5 тыс. — объем производства за десять лет. Определенное количество на американских складах осталось, но Вашингтон не собирается лишаться последнего и, как пишет CNBC, советует Киеву «более осторожно расходовать боеприпасы» и искать поставщиков в других странах, например, в Южной Корее, которая сама закупает вооружения в США.

27 сентября в Брюсселе прошло специальное совещание НАТО, посвященное обсуждению способов пополнения как собственных оружейных арсеналов, так и наращивание производства боеприпасов для снабжения ими ВСУ. Генсек альянса Йенс Столтенберг призвал пополнять запасы «как можно быстрее». Американские аналитики отмечают, что наращивание оборонного производства — не очень быстрый и нелегкий процесс. Для этого как минимум «нужно перевести оборонно-промышленную базу на рельсы военного времени». При этом сейчас не усматривается никаких признаков изменений в работе ВПК как Европы, так и США. Ситуацию осложняет и то обстоятельство, что поставляемые Украине вооружения уже не выпускаются.

В качестве альтернативы НАТО предлагает поставлять Украине гаубицы 105 мм калибра. Подобные орудия британского производства L119 и американские М101А1, переданные Киеву Литвой, на Украине уже появились.

Это достаточно старые вооружения, в США такая гаубица появилась на вооружении в 1940 году, в Великобритании была списана в 2005 году и хранилась на складах. Зато к ним осталось достаточно большое количество снарядов, которые отправлены на Украину. США поставили 36 тыс. боеприпасов.

Снаряды 105-мм калибра причисляются к легкой гаубичной артиллерии и обладают максимальной дальностью стрельбы в 10,5 км.