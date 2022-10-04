«Поезд секретной ядерной дивизии направляется на Украину». К чему готовится НАТО

Североатлантический альянс опасается, что Россия может провести ядерные испытания в Черном море, о чем предупредил союзников, пишет The Times. По данным британского издания, таким образом Кремль якобы сигнализирует о своей готовности к значительной эскалации и указывает на реальную возможность применить оружие массового поражения. На публикацию уже ответил Дмитрий Песков — Кремль не намерен принимать участия в «упражнениях по ядерной риторике», сказал он. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Как утверждает издание The Times, президент РФ Владимир Путин собирается продемонстрировать свою готовность применить оружие массового уничтожения, проведя ядерное испытание на границах Украины — об этом НАТО предположительно предупредила членов Североатлантического альянса. Военная операция РФ на Украине. День 223-й Совфед единогласно ратифицировал договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей... 04 октября 14:38

«Кремль сигнализирует о своей готовности к значительной эскалации, поскольку Россия теряет позиции на поле боя.

Опасения по поводу более ранних намеков Путина на то, что он может прибегнуть к такой тактике, усилились вчера заявлениями о том, что поезд секретной ядерной дивизии направляется в Украину», — говорится в публикации.

По данным источников The Times, речь якобы может идти о ядерных испытаниях в Черном море, о чем НАТО уведомила своих членов. По словам высокопоставленных собеседников издания в сфере обороны, это «более вероятно, чем применение тактического ядерного оружия на Украине», хотя и этот сценарий «не исключен».

«Он сопряжен со значительными рисками, в том числе для самой России, — в случае ошибки пострадать могут российские города», — пояснил источник газеты.

Как утверждает польский военный аналитик Конрад Музыка, поезд, замеченный в центральной части России, якобы связан с 12-м главным управлением Министерства обороны РФ, «отвечающим за ядерные боеприпасы, их хранение, техническое обслуживание, транспортировку и выдачу подразделениям».

Публикацию уже успели прокомментировать в Москве — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен принимать участие в «упражнениях по ядерной риторике, которыми занимаются западные СМИ».

Выбор за Путиным

2 октября министр обороны США Ллойд Остин осудил «бряцание ядерным оружием», добавив, что не видит никаких сигналов о том, что Путин решил использовать ядерное оружие на Украине, но «выбор остается за президентом РФ».

«На данный момент я не вижу чего-то такого, что заставило бы меня поверить, что он принял такое решение», — заявил глава Пентагона в эфире CNN.

Остин рассказал, что рекомендовал министру обороны РФ Сергею Шойгу «не идти по этому пути и не вести себя подобным образом, безответственно».

Министр обороны США уточнил, что разговор с российским коллегой состоялся «некоторое время назад», но недавно другие представители американского руководства передали Москве «аналогичные послания». «Лично я не разговаривал с Шойгу в последние дни, но я разговаривал с ним в прошлом. И я обратился к этому самому вопросу и предупредил, чтобы он не шел по этому пути и не вел себя подобным образом безответственно», — отметил Остин. Times: НАТО предупредило союзников о возможных ядерных испытаниях России в Черном море НАТО предупредило страны — члены блока, что Россия может провести ядерные испытания в Черном море... 04 октября 14:11

30 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон «крайне серьезно» относится к заявлениям Москвы о возможности применения ядерного оружия.

На этом фоне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что любое применение ядерного оружия будет иметь серьезные последствия для России.

Ядерный шантаж

В свою очередь, российская сторона ранее неоднократно исключала возможность применения на Украине ядерного оружия, напоминает РБК.

Объявляя частичную мобилизацию 21 сентября, президент РФ говорил, что страны Запада «подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России, желая, чтобы та была всеми средствами разгромлена на поле боя, и пускают в ход ядерный шантаж». Он указывал, что Россия «также располагает различными средствами поражения», и обещал, что при угрозе Москва использует «все имеющиеся у нее средства».

Выступая в Кремле 30 сентября, Владимир Путин напомнил, что США «создали прецедент», применив ядерное оружие в Японии в 1945 году.

В начале октября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в рамках специальной военной операции на Украине надо принимать «более кардинальные меры, вплоть до использования маломощного ядерного вооружения». В Кремле пояснили, что главы регионов имеют право высказывать свою точку зрения насчет боевых действий, но «должны исключать эмоции».