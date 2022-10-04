«В Вооруженные силы прибыли свыше 200 тысяч человек». Шойгу — о ходе мобилизации

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил, что более 200 тысяч резервистов прибыли в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации. Их отправят в зону специальной военной операции на Украине для слаживания с уже задействованными там подразделениями, добавил Шойгу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В России мобилизовали порядка 200 тысяч резервистов, перед отправкой в зону СВО им предстоит боевое слаживание с действующими подразделениями, участвующими в спецоперации, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. Также он призвал сотрудников военкоматов не препятствовать добровольцам и не отказывать, если на то нет серьезных оснований.

«В соответствии с указом президента РФ с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация. На сегодня в Вооруженные силы прибыло свыше 200 тысяч человек. <…> Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах», — сообщил Шойгу.

Он отметил, что соответствующим должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, назначить на воинские должности.

Применение мобилизованных

Также министр сообщил, что мобилизованных военнослужащих отправят в районы проведения специальной военной операции после боевого слаживания. Они будут выполнять боевые задачи с подразделениями, которые уже участвуют в СВО.

«В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания», - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник. «Будут дополнения в указ президента». Шойгу рассказал о частичной мобилизации 1 октября Шойгу проверил условия размещения призванных в рамках частичной мобилизации граждан... 01 октября 18:32

Кроме того, Шойгу потребовал от командующих военных округов и Северного флота «в целях скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом».

«Применение указанных подразделений планировать только совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в специальной военной операции», - приказал Шойгу.

Вопрос срочников

Осенний призыв в 2022 году начнется в ноябре, а увольнение в запас пройдет с октября по декабрь. Планируется призвать 120 тысяч человек — на 7,5 тысяч меньше, чем осенью прошлого года.

Министр сообщил, что солдаты срочной службы, чья демобилизация планируется на осень, не будут задействованы в спецоперации. То же касается нового набора – участия в СВО новобранцы принимать не будут.

«Все военнослужащие по призыву, закончившие и заканчивающие службу, возвращаются по домам, а вновь призванные будут направлены в подразделения, не задействованные в специальной военной операции», — сказал Шойгу.

Также он обратил внимание командующих на необходимость своевременного увольнения в запас всех, кто завершил военную службу, и постановки их на воинский учет по месту жительства.

«Все условия для качественного проведения призыва созданы. Военные комиссариаты полностью обеспечены медицинским имуществом, в том числе средствами индивидуальной защиты», — отметил Шойгу.

Препятствия добровольцам

По словам Шойгу, множество добровольцев приходят в военкоматы в ходе частичной мобилизации, и сотрудникам комиссариатов не стоит отказывать им без серьезных оснований.

«В ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты приходит большое количество добровольцев. Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению — никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований», — сказал Шойгу.

Также он поручил Главному управлению контрольной и надзорной деятельности ВС РФ «тщательно контролировать весь комплекс мероприятий по частичной мобилизации».

Ранее зампред правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что более 70 тыс. человек отправили запрос на запись в добровольцы на портале госуслуг со дня объявления частичной мобилизации в России. Теперь, по его словам, записаться в добровольцы можно на портале. За прошедшие выходные через него подано уже более 2 тыс. заявок, сказал Чернышенко.

Регионы, завершившие мобилизацию

Первыми о выполнении «плана мобилизации» объявили и в Крыму (25 сентября), 27 сентября об окончании мобилизации сообщили в Брянской области и Забайкалье. 28 сентября завершились мероприятия в Адыгее, 29 – в Архангельской и Ивановской областях, в республике Тува и Пермском крае. 30 сентября о прекращении призыва сообщили в Бурятии и Хакасии.

Белгородская, Владимирская, Пензенская, Ростовская области, Камчатский край и Севастополь — по заявлениям местных властей, уже близки к окончанию мобилизации. Глава Якутии Асен Николаев обещал закрыть план мобилизации к 29 сентября, однако 3 октября Восточный военный округ сообщил, что мероприятия продолжаются.

Мобилизация и проблемы

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день. Как заявил президент, призыву для участия в спецоперации будут подлежать граждане из запаса, — в первую очередь те, у кого есть опыт.

В Минобороны отмечали, что приоритет будет отдаваться резервистам, имеющим подходящие военно-учетные специальности: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики. Также одним из ключевых факторов при призыве было названо наличие боевого опыта у резервистов. Очередность призыва граждан из запаса не установлена.

Сразу после объявления частичной мобилизации комиссариаты разных регионов начали призывать россиян без боевого опыта, военно-учетной специальности и с неподходящим возрастом.

«Первые дни частичной мобилизации показали, что военные комиссариаты нередко исходят из логики «палочной системы», формально относясь к формированию мобилизационного контингента», — сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.

Также он напомнил случаи, когда добровольцам отказали в призыве из-за того, что военкомат «уже выполнил план».

Обжаловать решение о мобилизации можно на «Госуслугах», если призывник считает его ошибочным.