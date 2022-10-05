Что Россия может делать с иностранными спутниками

Российские космические силы проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите, сообщили в Минобороны РФ. Антиспутниковые программы, которые разрабатывает Россия, вызывают тревогу у США — они регулярно делают заявления, осуждающие развитие таких программ. Вместе с тем сам Пентагон также ведет соответствующую работу в этом направлении. «Газета.Ru» — о перспективах космического противостояния.

Российское Министерство обороны проводит некие «эксперименты» с иностранными спутниками — об этом заявили в ведомстве по случаю 65-летия Космических войск РФ, которое отмечалось 4 октября. Впрочем, никаких секретов раскрыто не было.

«Особое внимание специалистами Главного центра разведки космической обстановки уделялось контролю состава и состояния орбитальной группировки иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств», — отметили в Минобороны РФ.

Кроме того, было отмечено, что в течение года дежурные средства российской системы предупреждения о ракетном нападении, а также другие средства систем контроля космического пространства и ПВО обнаружили более 150 пусков иностранных и отечественных ракет баллистического и космического назначения. Кроме того, военное ведомство вело наблюдение за спутниками.

За развитием российских противоспутниковых ракет внимательно следят в Вашингтоне, где каждый раз крайне негативно высказываются по этому поводу. Еще в марте 2020 года США объявили, что Россия провела испытание противоспутниковой ракеты «прямого перехвата», раскритиковав Москву за создание дополнительной угрозы глобальной безопасности.

Россия подробности испытаний не раскрыла, а эксперты предположили, что это мог быть очередной пуск противоракеты комплекса «Нудоль», а стрельба велась не по реальной мишени.

Сами США испытывали свои ракеты непосредственно на спутниках еще в 2008 году. Впрочем, не только они.

В космосе в настоящий момент доминирует американская спутниковая группировка, по численности превосходящая российскую и китайскую. При этом баланс сил в космосе стремительно меняется, и спутники с надписью «Made in USA» уже не являются главенствующими. И когда в 2017 году Китай сбил ракетой свой устаревший спутник, стало понятно, что численное превосходство на орбите еще ничего не значит — любой космический аппарат можно сбить.

Россия о победах на орбите предпочитает не распространяться, но чужие спутники в качестве мишени еще ни разу не использовала.

При этом известно как минимум о девяти успешных опытных пусках новой противоракетной системы А-235 «Нудоль», последним из которых в ноябре 2021 года был сбит нерабочий спутник «Космос-1408».

Ракета этой системы обладает дальностью стрельбы в 1000-1500 км, скорость неизвестна, но по аналогии с предшественницей А-135 это не менее 3000 м/с.

«Под нынешнее заявление Минобороны о проведении неких «экспериментов» с иностранными спутниками «Нудоль» не подходит, если это только были не учебные прицеливания, — рассказал «Газете.Ru» военный эксперт генерал-майор Владимир Попов. — Не выдерживает критики и предположение об использовании лазерных комплексов «Пересвет» для засвечивания камер на американских спутниках. Такие стоят на боевом дежурстве, о них президент Путин говорил еще несколько лет назад. То, что какие-то испытания проводились, не подлежит сомнению, возможно, что как с Земли, так и из самого космоса. Минобороны ранее открыто говорило о проведении испытания новейшего малого спутника-инспектора, который с близкого расстояния обследовал другой российский аппарат. Почему бы и иностранный не рассмотреть?»

Речь идет о российских космических аппаратах «Космос-2542» и «Космос-2543», которые в начале 2020 года «следили» за американским разведывательным спутником USA-245.

Из заявленных возможностей, эти аппараты, помимо прочего, способны проводить мониторинг состояния отечественных спутников.

Испытания противоспутникового оружия как Россия, так и США проводили регулярно. До реального применения дело не дошло, хотя еще в Советском Союзе в середине 1980-х годов был особый интерес к проекту спутника-«камикадзе», который, взрываясь сам, мог уничтожить соседний космический аппарат. Рассматривался вариант не абсолютно точного попадания спутника-перехватчика в объект поражения, а вариант взрыва на некотором расстоянии от цели и ее поражение осколочным зарядом. Это был самый дешевый, самый простой и самый надежный проект. Впоследствии он стал известен как программа «Истребитель спутников», которая впоследствии была свернута.

«Если говорить о войнах будущего и о тех прогнозах, которые дают аналитики, серьезная война, если она когда-нибудь, не дай Бог, начнется, начнется именно в космосе. Потому что именно с уничтожения орбитальной группировки противника начнется конфликт. Россия пережила столько войн, колоссальных потерь, поэтому мы, безусловно, готовы к отражению любого нападения, в том числе и в космическом пространстве», — говорил в августе 2021 года на тот момент глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью «Газете.Ru».