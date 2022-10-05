Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новак указал на необходимость участия российских экспертов... 19:31
Вице-премьер Хуснуллин предрек российскому рынку жилья рекордные... 19:28
Экс-чемпион мира Пирог о решении IBA отменить отстранение... 19:21
Комментатор Орлов объяснил отсутствие игрового времени у Дзюбы... 19:20
Палеонтологи реконструировали вид нелетающего родственника предков... 19:19
В США построят мегазавод по производству чипов за $100... 19:19
Новые серии реалити-шоу «Беременна в 16» покажут... 19:18
Росгвардия сообщила о предотвращении теракта возле дома... 19:17
Названа дата коронации Карла III 19:15
В Адыгее пьяная девушка, управлявшая «КамАЗом», устроила скандал... 19:12
Сделать Газету.Ru своим источником в Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Армия

Кадыров стал генерал-полковником. Какие еще награды и звания у него есть

Кадыров сообщил о повышении в звании до генерал-полковника Росгвардии

close
100%
Рамзан Кадыров и Владимир Путин

Рамзан Кадыров и Владимир Путин

РИА «Новости»
Глава Чечни Рамзан Кадыров получил от президента РФ Владимира Путина звание генерал-полковника Росгвардии. Это второе повышение Кадырова за текущий год – весной он получил от российского президента звание генерал-лейтенанта. 46-летний глава Чечни также имеет звание Героя РФ и многие другие награды. «Газета.Ru» вспоминала, какие именно.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о присвоении ему президентом РФ Владимиром Путиным звания генерал-полковника. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

«Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня», — заявил Рамзан Кадыров.

5 октября Кадыров отмечает 46-й день рождения. Начиная с 2020 года глава Чечни также служит в Росгвардии.

«Я безмерно благодарен нашему Верховному Главнокомандующему за высокую оценку моих заслуг! Это для меня большая честь. Я даю слово, что оправдаю оказанное доверие авансом», — заявил он.

Весной 2022 года главе республики дали звание генерал-лейтенанта. О генерал-лейтенантских погонах сообщил тогда министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

Президентский указ о повышении Кадырова по службе не был обнародован. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявил, что еще не видел документ.

«Как только мы его увидим, если он не закрытый, — а бывают закрытые документы, с грифом, — если он открытый, то, конечно, будет опубликован», — ответил журналистам представитель Кремля.

«Можно же было как-то подбодрить или как-то поделикатнее прокомментировать, а не это ваше «не видел указа», — сказал после этого глава Чечни.

Кадыров возглавляет Чеченскую Республику с февраля 2007 года. Он дольше прочих российских руководителей регионов находится на своем посту.

Рамзан Кадыров также имеет звание генерал-майора милиции (с 2009 года), а кроме того – был в 2004 году удостоен высшей награды РФ, звания Героя Российской Федерации. Награда была присуждена Кадырову с формулировкой «за выполнение мероприятий по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований с 2000 по 2004 года».

В сумме Кадыров является обладателем нескольких десятков наград. В 2021 году он был отмечен орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, в 2006 – тем же орденом IV степени. В 2022 году получил орден Александра Невского, в 2003 – Орден Мужества. Помимо прочих наград, Кадыров получал в разные годы медаль «За возвращение Крыма», «В память 300-летия Петербурга». В 2005 году получил орден Чеченской Республики – имени Ахмата Кадырова. Были Кадырову вручены также ордена Героя ДНР и ЛНР и медаль «20 лет независимости Республики Казахстан», и многие другие.

В 2016 году Кадыров сообщил, что в 2006 году он получил звание академика Российской академии естественных наук РАЕН за деятельность по восстановлению мира в Чечне, отметив, что для него это «лучшая докторская диссертация».

«Я очень долго пытался не реагировать на циничные разговоры о том, что «Рамзан Кадыров — академик без научных работ»… В январе 2006 года в Гудермес приехал вице-президент РАЕН Александр Лагуткин. Он отметил, что звание присваивается за успехи в восстановлении мира и стабильности в Чеченской Республике. Таким образом и руководство РАЕН никогда не заявляло, что это звание за научные труды. Президент РАЕН Олег Кузнецов сказал, что звание присвоено «за каждодневный труд по спасению жизней военнослужащих и жителей Чечни», — написал он на своей странице в соцсети Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+