Кадыров стал генерал-полковником. Какие еще награды и звания у него есть

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил от президента РФ Владимира Путина звание генерал-полковника Росгвардии. Это второе повышение Кадырова за текущий год – весной он получил от российского президента звание генерал-лейтенанта. 46-летний глава Чечни также имеет звание Героя РФ и многие другие награды. «Газета.Ru» вспоминала, какие именно.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о присвоении ему президентом РФ Владимиром Путиным звания генерал-полковника. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

«Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня», — заявил Рамзан Кадыров.

5 октября Кадыров отмечает 46-й день рождения. Начиная с 2020 года глава Чечни также служит в Росгвардии.

«Я безмерно благодарен нашему Верховному Главнокомандующему за высокую оценку моих заслуг! Это для меня большая честь. Я даю слово, что оправдаю оказанное доверие авансом», — заявил он.

Весной 2022 года главе республики дали звание генерал-лейтенанта. О генерал-лейтенантских погонах сообщил тогда министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

Президентский указ о повышении Кадырова по службе не был обнародован. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявил, что еще не видел документ.

«Как только мы его увидим, если он не закрытый, — а бывают закрытые документы, с грифом, — если он открытый, то, конечно, будет опубликован», — ответил журналистам представитель Кремля.

«Можно же было как-то подбодрить или как-то поделикатнее прокомментировать, а не это ваше «не видел указа», — сказал после этого глава Чечни.

Кадыров возглавляет Чеченскую Республику с февраля 2007 года. Он дольше прочих российских руководителей регионов находится на своем посту.

Рамзан Кадыров также имеет звание генерал-майора милиции (с 2009 года), а кроме того – был в 2004 году удостоен высшей награды РФ, звания Героя Российской Федерации. Награда была присуждена Кадырову с формулировкой «за выполнение мероприятий по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований с 2000 по 2004 года».

В сумме Кадыров является обладателем нескольких десятков наград. В 2021 году он был отмечен орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, в 2006 – тем же орденом IV степени. В 2022 году получил орден Александра Невского, в 2003 – Орден Мужества. Помимо прочих наград, Кадыров получал в разные годы медаль «За возвращение Крыма», «В память 300-летия Петербурга». В 2005 году получил орден Чеченской Республики – имени Ахмата Кадырова. Были Кадырову вручены также ордена Героя ДНР и ЛНР и медаль «20 лет независимости Республики Казахстан», и многие другие.

В 2016 году Кадыров сообщил, что в 2006 году он получил звание академика Российской академии естественных наук РАЕН за деятельность по восстановлению мира в Чечне, отметив, что для него это «лучшая докторская диссертация».

«Я очень долго пытался не реагировать на циничные разговоры о том, что «Рамзан Кадыров — академик без научных работ»… В январе 2006 года в Гудермес приехал вице-президент РАЕН Александр Лагуткин. Он отметил, что звание присваивается за успехи в восстановлении мира и стабильности в Чеченской Республике. Таким образом и руководство РАЕН никогда не заявляло, что это звание за научные труды. Президент РАЕН Олег Кузнецов сказал, что звание присвоено «за каждодневный труд по спасению жизней военнослужащих и жителей Чечни», — написал он на своей странице в соцсети Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).