«Не церемонится с бестолковыми командирами». Что известно о командующем военной операцией

Генерал Сергей Суровикин возглавил объединенную группировку российских войск на Украине. Ранее Суровикин командовал группировкой войск «Юг». Он также с 2017 года является главнокомандующим воздушно-космических сил России. Глава Минобороны Сергей Шойгу впервые назначил командующего войсками на спецоперации. До сих пор о наличии такой должности не сообщалось.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил генерала Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой войск в районе проведения военной операции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. «Народу не хотят говорить даже часть правды об СВО» Председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов призвал лучше информировать... 06 октября 00:16

Ранее о наличии такой должности не упоминалось, отмечает РБК. В конце июня стало известно, что генерала Суровикина назначили командовать Южной группировкой российских войск, задействованной в военных действиях на Украине. Под его руководством она заняла пункты Горское и Золотое (20 км к югу от Лисичанска).

«На 8 месяце спецоперации создано нечто вроде Ставки — единой, во главе которой встал человек, к которому не просто относятся с уважением, а боятся. Потому что голова с плеч может слететь моментально: Суровикин не церемонится с бестолковыми командирами», — написал военный аналитик Борис Рожин, комментируя назначение.

7 октября глава Дагестана Сергей Меликов объявил, что генерал-лейтенанта Рустама Мурадова назначили командующим войсками Восточного военного округа. Ранее он командовал российской группировкой войск «Восток» на Украине.

Меликов называл решение о назначении Мурадова правильным, поскольку у его земляка есть военное образование и боевой опыт, который Мурадов получил в горячих точках — Сирии и Чечне. Глава Дагестана Меликов сообщил о назначении генерала Мурадова командиром ВВО Герой России генерал-лейтенант Рустам Мурадов был назначен командующим Восточного военного округа (ВВО). Об... 07 октября 13:10

«Рустам Усманович всегда был лидером, который вел за собой других, стратегом, который принимает правильные решения, мужественным бойцом, который первым идет в атаку», — заявлял губернатор.

В Западном военном округе также сменился командующий, об этом писало издание РБК 3 октября. Вместо генерал-полковника Александра Журавлева назначен генерал-лейтенант Роман Бердников, пишет издание со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

На сайте Минобороны руководителем сил ЗВО по-прежнему указан Журавлев, а Бердников — командующим 29-й общевойсковой армией.

Что известно о генерале

Суровикин – уроженец Новосибирска, на службе в вооруженных силах – с 1983 года. По данным СМИ, входил в состав ограниченного контингента советских войск в Афганистане. В 1995 году закончил Омское высшее общевойсковое командное училище имени Фрунзе. Военная операция ВС РФ на Украине. День 227-й На Крымском мосту подорвалась фура, движение по переправе остановлено. По предварительным... 08 октября 18:02

Сергей Суровикин известен тем, что в 1991 году, во время путча ГКЧП, был на стороне путчистов. В ночь на 21 августа воинскую колонну, которой командовал Суровикин, заблокировали протестующие, в результате столкновения погибли три человека, следует из справки ТАСС.

После этого Суровикин был арестован и провел семь месяцев в следственном изоляторе «Матросская Тишина», но в итоге обвинения с него сняли на основании того, что он выполнял приказ. По воспоминаниям участников событий, распоряжение освободить капитана Суровикина отдал лично президент РФ Борис Ельцин, пишет ТАСС.

С 1995 года служил в дислоцированной в Таджикистане 201-й мотострелковой Гатчинской дважды Краснознаменной дивизии. В 2002 году с отличием окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Был участником Второй чеченской кампании с июня 2004 года. Там Суровикин приобрел репутацию жесткого и требовательного военачальника. Во время службы в Чечне широкий резонанс приобрело его публичное обещание «уничтожать троих боевиков за каждого погибшего солдата».

В 2013 году стал командующим войсками Восточного военного округа. На этом посту, в частности, активно занимался созданием военной инфраструктуры на Курильских островах и в Арктике.

С марта по декабрь 2017 года и с января по апрель 2019-го руководил группировкой войск в Сирии. В 2017 году возглавил Воздушно-космические силы, тогда же получил звание Героя России. Он стал первым в истории России и СССР общевойсковым командиром, возглавившим ВКС. В августе 2021 года президент РФ Владимир Путин присвоил Суровикину звание генерала армии. Он также награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, «За военные заслуги».