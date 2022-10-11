«Переломный момент». Глава КГБ Белоруссии ожидает изменения ситуации в зоне операции на Украине

Министр обороны Сергей Шойгу проверил ход подготовки призванных граждан и поручил интенсивнее обучать их «в темное время суток». При этом самыми востребованными при мобилизации в Москве оказались мотострелки. В Белоруссии считают, что при успехе частичной мобилизации перелом в военной спецоперации на Украине в пользу России может наступить в ноябре — феврале.

«Темное время суток»

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил военные полигоны Западного военного округа, где проинспектировал подготовку недавно мобилизованных, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что министр уделил «особое внимание» практической подготовке призванных граждан, которым предстоит служить в «подразделениях закрепления» взятых под контроль территорий «в тыловых районах проведения» СВО.

Кроме того, Шойгу проверил занятия по тактической и огневой подготовке военнослужащих запаса, а также выслушал доклад заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова. Он рассказал министру о содержании и особенностях программ боевой подготовки призванных граждан «по различным военно-учетным специальностям».

«Сергей Шойгу поручил сосредоточить внимание на качественном проведении занятий с мобилизованными гражданами под руководством офицеров с боевым опытом, непосредственно принимавших участие в специальной военной операции», — сообщили в Минобороны РФ.

Министр также поручил «интенсифицировать» практические занятия с мобилизованными гражданами «по всем военно-учетным специальностям в темное время суток».

Московские мотострелки

Заместитель военного комиссара столицы полковник Максим Локтев заявил ТАСС, что самыми востребованными при частичной мобилизации в Москве оказались мотострелки. ВсКО рассказало о количестве призванных в рамках частичной мобилизации казаков Всероссийское казачье общество (ВсКО) рассказало о том, сколько казаков призвано в рамках частичной... 11 октября 13:27

«В Москве набираются граждане с военно-учетными специальностями, которые необходимы для эффективной реализации задач частичной мобилизации, в основном это мотострелки», — сказал Локтев.

По его словам, среди самых популярных военных профессий — специалисты мотострелковых, береговых войск ВМФ, ракетных войск и артиллерии, железнодорожных и инженерных подразделений, а также связисты.

Переломный момент в СВО

Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил на заседании по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом, что переломный момент в военной спецоперации России на Украине может наступить в ноябре – феврале, сообщает БелТА.

«Если Российская Федерация качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу. По нашим оценкам, в период ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент», — приводит издание его слова.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по вопросам безопасности напомнил, что в Санкт-Петербурге после неформального саммита СНГ у него состоялась встреча один на один с российским коллегой Владимиром Путиным.

«В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки — армия, Вооруженные Силы Республики Беларусь», — объявил Лукашенко.

Он также уточнил, что формирование этой группировки уже началось.

«Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки», — пояснил белорусский лидер.

В тот же день Лукашенко заявил, что, согласно его данным, Украина готовилась нанести удар по территории республики.

«Вчера уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины. Как было заявлено: «Мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2». Мой ответ был прост: «Доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории», — приводит БелТА его слова.