Награда для солдата. Какие медали и ордена вручают участникам спецоперации на Украине

Минобороны регулярно отчитывается о деятельности российских военнослужащих в ходе специальной операции на Украине. «Газета.Ru» расскажет о ценности солдатских медалей и их значимости.

В конце прошлой недели по указу президента Путина командующим группировками войск, задействованных в спецоперации на Украине, разрешено вручать награды особо отличившимся бойцам непосредственно на местах боевых действий. Таким образом упростили достаточно длительную процедуру вручения наград: ранее надо было отправить документы в кадровые органы военных округов, а затем утвердить их в Главном управлении кадров Минобороны.

Речь идет о вручении таких наград, как орден Мужества, знака отличия ордена Святого Георгия (Георгиевский Крест IV степени) медали «За Отвагу» и «За спасение погибавших».

Накануне, 10 октября, Минобороны РФ сообщило о награждении орденами Мужества двух священников. Еще одного священнослужителя наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Эти награды им присвоили за «исполнение пастырского служения в горячих точках». Военные священники состоят в штате Минобороны и работали с российскими военнослужащими не только на спецоперации на Украине, но и в Сирии.

Петербургского протоирея Дмитрия Василенкова наградили уже вторым орденом Мужества. «Укреплял те духовные ценности, которые помогают выполнять боевые задачи, не падать духом», — сказал о Василенкове настоятель Патриаршего подворья святого князя Александра Невского Константин Киосев.

За несколько дней до этого медали Жукова и Суворова вручили солдатам, сержантам и офицерам бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа, которые построили понтонную переправу взамен уничтоженного украинскими военными моста. Они наладили проход боевой техники и вывели из-под обстрела мирных жителей.

Самыми почитаемыми в солдатской и офицерской среде считаются медали «За отвагу и орден Мужества».

Пока нет информации о точном процентном соотношении наград, вручаемых за подвиги в рамках спецоперации на Украине, однако именно «Отвага» и «Мужество» — наиболее массовые награды.

«Боевая награда как таковая — это не просто символ отличия человека военного, а проявленные им качества бойца, — рассказал «Газете.Ru» бывший командующий ВДВ генерал-полковник Георгий Шпак, кавалер четырех орденов. — «Колодка» орденских планок на груди — как визитная карточка. Достаточно одного взгляда, чтобы понять боевые качества человека. Красная Звезда и Боевое Красное знамя — человек прошел войну в Афганистане. Ордена Мужества — более поздний период, чеченские компании и другие горячие точки на Северном Кавказе или Средней Азии. Медаль «За отвагу» — более широкий временной период, еще с советских времен, сохранившаяся до сих пор практически в неизменном виде. И вручали ее исключительно за личное мужество и героизм, а не по совокупности. Эту серую «колодку» с синей полосой ни с чем не спутаешь, сразу понятно — человек обкатан войной».

Медаль «За отвагу», учрежденная еще в 1938 году (17 октября исполнится 84 года ее учреждения), осталась одной из немногих воинских наград, которая сохранилась в России после 1991 года практически в неизменном виде. С аверса в нижней части убрали надпись «СССР», оставив силуэты трех истребителей И-16 и танка Т-35. Незначительно изменился и статут самой медали, где основным поводом для представления остались «личное мужество и отвага». Ее значимость определяется и тем, что она носится на левой стороне груди и располагается после медали ордена «За заслуги перед Отечеством», при ее наличии.

Среди военнослужащих медаль «За отвагу» считается наиболее почетной и уважаемой. Это отличительный знак того, что человек получил награду в бою или в мирное время при особых обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни и проявленном при этом героизме.

В мирное время медаль «За отвагу» вручалась крайне редко. Наиболее массовые награждения пришлись на войну в Афганистане, но и там число награжденных было не столь велико. Солдатам по большей части вручали медаль «За боевые заслуги», офицерам — орден «За службу Родине», наиболее отличившимся в ходе боевых действий — ордена Красной звезды и Боевого Красного знамени.

Сейчас медаль «За отвагу» стала одним из символов спецоперации на Украине. Награждения ей удостаиваются именно военнослужащие передней линии соприкосновения, которые непосредственно участвует в боевых действиях.