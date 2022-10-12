Песков: в России нет второй волны мобилизации. Но людей призывают

Кремль заявил, что новой волны мобилизации в России не происходит. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, когда губернаторы говорят о «второй волне», нужно уточнять у них, что подразумевается. Глава Ростовской области Василий Голубев накануне сообщил, что регион получил новое мобилизационное задание. В других регионах СМИ пишут про возможность «второй волны».

В России не начиналась новая волна мобилизации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никакой новой волны нет, здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду», — сказал он.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев накануне рассказал, что регион получил «новое мобилизационное задание» и уже приступил к исполнению.

Впоследствии военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров заявил, что частичная мобилизация в регионе проходит по установленному указом президента плану призыва в России 300 тыс. человек. Военком добавил, что «никаких волн мобилизации в стране нет».

Остановить мобилизацию может Путин

Многие регионы России начали сообщать, что выполнили поставленные перед ними задачи в рамках частичной мобилизации. Одновременно с этим в местных СМИ стали появляться публикации, в которых журналисты изучают вопрос о «второй волне» мобилизации.

«Министр территориальной безопасности Прикамья Виктор Батмазов в конце сентября сообщил, что в регионе уже вручили повестки всем, кто попадает под частичную мобилизацию. <...> Но в пермском военкомате опровергли информацию, что кампания по мобилизации в крае завершена», — говорится в материале издания ProPerm.

Пермские журналисты указывают на то обстоятельство, что приостановка призыва в рамках частичной мобилизации находится сугубо в ведении главы государства. Но президент РФ Владимир Путин об окончании мобилизации не объявлял.

«Означает ли это, что в крае будет объявлена вторая волна призыва – пока не ясно. Минобороны утверждает, что никаких волн по мобилизации не существует», — говорится в статье.

При этом власти РФ должны объявить официально о начале нового этапа частичной мобилизации.

Схожая ситуация складывается в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра). Там россияне, которые числятся в запасе, продолжают получать повестки – хотя власти региона говорили о 100% выполнения плана по мобилизации.

«Это объясняется тем, что часть югорчан, попавших в первую волну, были отправлены домой по результатам медкомиссий. Дело в том, что в военкоматах проводится только первичный медосмотр мобилизованных», — говорится в статье издания «Муксун».

В Белгородской области, регулярно обстреливаемой ВСУ с украинской территории, пока не озвучивали официальных цифр по мобилизации.

«По словам губернатора Белгородской области, на территории региона призывать граждан в запасе еще продолжают. После его заявления у многих жителей Белгорода появились предположения, что призыв в 2022 году будут продолжать в рамках уже второй волны частичной мобилизации, а первую волну остановят», — сообщает издание «Бел.ру».

Представитель Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский ранее заявлял, что объявленная в России мобилизация не будет делиться на волны.

Белгородские журналисты предполагают, что мобилизационные мероприятия в регионе будут продолжаться, пока не будет набрано достаточное количество резервистов.

«В некоторых регионах, после набора определенного количества мобилизованных, призывные мероприятия приостанавливаются, чтобы не перегружать военкоматы. После того, как группа призывников отправляется в учебные центры, призыв возобновляется. Некоторые губернаторы называют это второй волной, но это не так», — говорится в посте Telegram-канала «Война с фейками».