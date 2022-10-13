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Армия

«Ракета попала в крышу многоэтажки». Что известно про новые обстрелы в Белгороде

Белгородские власти показали последствия обстрелов города и области

В Белгороде второй день подряд сообщают об обстрелах. После того, как в окрестностях города отработала ПВО, на многоэтажку и рядом с ней упали обломки ракет. Поврежден технический этаж жилого дома, неразорвавшуюся часть снаряда нашли на спортивной площадке. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Белгород и село Красное Шебекинского городского округа в четверг, 13 октября, подверглись обстрелам. Очевидцы и местные власти опубликовали в соцсетях фото и видео о последствиях сегодняшних ударов, нанесенных по населенным пунктам.

Как сообщил мэр Белгорода Антон Иванов, в результате обстрела был поврежден многоэтажный дом. В городе работала система противовоздушной обороны.

«Есть повреждения в доме на ул. Губкина, 42г. Выехал на место. Все службы уже там», — написал Иванов в своем Telegram-канале.

Этот дом насчитывает 16 этажей и более 80 квартир, он расположен в нескольких километрах от центра Белгорода.

Позднее мэр города добавил, что сотрудники МЧС, ГО ЧС и управляющей компании проводят поквартирный обход. В доме поврежден верхний этаж, обломками ракеты также повреждены два автомобиля.

Жителей дома эвакуируют, часть из них разместят в гостинице. В экстренных службах уточнили, что в доме в результате работы ПВО поврежден технический этаж, передает ТАСС

Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры последствий разрушений: была повреждена кровля жилого дома и соседнего здания, а также автомобиль, припаркованный у дома.

В свою очередь, корреспондент Евгений Поддубный опубликовал видео попадания ракеты в крышу дома. Он заявил, что горожане сообщили о нескольких взрывах в небе над Белгородом.

Ракета упала на спортплощадку

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея №32.

«Пострадавших от попадания ракеты в жилой дом нет. Разрушения серьезные у технического этажа здания, но не критические для дома», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время на месте работают специалисты, по итогам их работы можно будет говорить о начале восстановительных работ.

Глава региона рассказал, что часть жителей поврежденного дома временно переселились к родственникам, остальные будут обеспечены всем необходимым — этим вопросом занимается администрация города.

Разрушения на территории школы



Гладков ранее информировал об обстреле села Красное Шебекинского городского округа. По его словам, там тоже обошлось без жертв и пострадавших.

«Есть разрушения на территории школы. Школа находится на дистанционной форме обучения.

Подомовой обход продолжается главой муниципального образования и оперативными службами», — сообщил губернатор.

Гладков добавил, что в Белгородском районе по адресу Таврово-8 загорелась баня, пожар потушили. Оперативные службы установят причину произошедшего, указал глава региона. Информации о пострадавших пока нет.

Накануне сообщалось, что ВСУ совершили обстрел Белгородской области с помощью американских ракет.

Как утверждает издание «Русская весна», украинские военные впервые попытались поразить системы ПВО у Белгорода американскими противорадарными ракетами AGM-88 HARM, которые наводятся на радиоизлучение.

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