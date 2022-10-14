В Белгороде загорелась подстанция. Что известно про новые обстрелы

14 октября в Белгороде загорелась подстанция. Глава региона Вячеслав Гладков проинформировал, что огонь уже ликвидирован, электроснабжение восстановлено. Информации о пострадавших нет. Об обстрелах города сообщается третий день подряд. Подробнее о том, что произошло в Белгороде в пятницу, — в материале «Газеты.Ru».

В Белгороде в пятницу вечером, 14 октября, после обстрела загорелась подстанция. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«После обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. Выехал на место. Максимально быстро постараемся устранить последствия.

Ориентировочное время переключения на резервный источник — до 4 часов», — сообщил он. На место происшествия прибыли все оперативные службы города, информации о пострадавших на данный момент нет.

«Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания», — проинформировал Гладков.

По последним данным, пожар удалось ликвидировать. «Пожар потушен. Приступили к переподключению», — рассказал губернатор.

Гладков также сообщил о восстановлении электроснабжения в регионе, нарушенном при обстреле.

«Начали подавать электроэнергию потребителям», — указал он. В Белгородской области проверят подвалы для размещения жителей в случае обстрелов Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил проверить готовность подвальных помещений... 14 октября 23:45

В свою очередь, в пресс-службе »Россети центр — Белгородэнерго» проинформировали, что технологическое нарушение произошло на подстанции «Дубовое», питающей район Харьковской горы Белгорода и поселок Дубовое. Оперативный персонал приступил к переключению потребителей на резервные схемы электроснабжения, передает ТАСС.

Как стало известно ранее, власти Белгородской области решили объявить каникулы во всех школах региона с 17 октября. «С понедельника объявим каникулы в Белгородской области для всех школ», — заявил Гладков.

Проверить подвалы...

Кроме того, Гладков провел заседание оперштаба региона. «В ходе заседания губернатор Белгородской области дал ряд поручений, связанных с вопросами безопасности и информированием жителей области.

Глава региона поручил организовать проверки готовности подвальных помещений к возможному временному размещению жителей в случае массированных ракетных ударов со стороны Украины», — говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

...и навести порядок

Гладков заявил, что готовность подвальных помещений он проверит лично. Губернатор также поручил привлечь сотрудников УК «к наведению порядка во всех подвалах, которые планируется использовать в качестве временных убежищ».

«Также глава региона поручил своим заместителям организовать систему распространения информационных материалов по трем направлениям:

как вести себя при обстрелах, какие бывают виды мин и что делать при их обнаружении, правила оказания первой медицинской помощи.

Для этой цели был подготовлен ряд информационных материалов, которые будут распространяться на предприятиях, в образовательных и медицинских организациях, социальных учреждениях», — указали в пресс-службе. «Ракета попала в крышу многоэтажки». Что известно про новые обстрелы в Белгороде В Белгороде второй день подряд сообщают об обстрелах. После того, как в окрестностях города... 13 октября 16:44

По словам мэра Белгорода Антона Иванова, выборочная проверка выявила недочеты при подготовке подвалов. Исправить их планируется в течение недели, при проверке будут учитывать освещение, порядок, температуру и уровень влажности в подвалах.

При отсутствии подвалов для жителей должны быть предусмотрены и официально закреплены альтернативные укрытия.

Напомним, в четверг в Белгороде зафиксировали обстрелы, над городом работала система ПВО. Неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея, повреждения также получил 16-этажный дом. Жильцов эвакуировали, никто не пострадал.

Есть погибшие

В пятницу Следственный комитет проинформировал, что при подрыве склада боеприпасов в Белгородской области есть жертвы и пострадавшие.

«В поселке Октябрьский Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация.

По предварительным данным, есть погибшие и раненые», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Позднее в правоохранительных органах уточнили, что среди погибших — сотрудники Росгвардии. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Кроме того, системой ПВО были сбиты ракеты в районе Новооскольского округа. Обломки упали в районе железной дороги: повреждены ЛЭП, движение поездов временно приостановлено. Пострадавших нет, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных лиц.