Свое заканчивается, западное еще не поступило: в каком состоянии ПВО Украины

Президент Владимир Путин сообщил, что Минобороны России в ходе ракетных ударов по Украине пока не поразило 7 целей из 29 запланированных. «Но добивают эти объекты постепенно», добавил он. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок анализирует работу украинской системы ПВО при ракетной атаке.

Общее количество запущенных дальнобойных ракет, по данным Генштаба ВСУ и многочисленных открытых источников, в первый день удара, 10 октября, превысило 100 единиц (по ряду оценок, до 150–200).

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, 41 ракета ВС РФ в первый день массированного ракетно-авиационного удара была сбита средствами ПВО Украины. Однако можно не сомневаться, что подобные данные значительно завышены и количество пораженных российских ракет существенно меньше.

Что было с ПВО на Украине до 24 февраля

На начало специальной военной операции, как ранее писала «Газета.Ru»,

зенитные ракетные войска вооруженных сил Украины, по данным из открытых источников, располагали следующим вооружением: 24-29 зенитных ракетных дивизионов ЗРС С-300П (11-13 С-300ПТ, 13-16 С-300ПС), один-два дивизиона С-300В, 10 дивизионов «Бук-М1».

В войсковой ПВО имелось свыше 110 ЗРК «Оса-АКМ», до 150 «Стрела-10», не менее 600 ПЗРК «Игла», до 90 ЗРПК «Тунгуска», до 30 ЗСУ-23-4 «Шилка». На хранении стояло не менее 400 зенитных орудий С-60 (57 мм) и до 300 ЗУ-23-2 (23 мм).

Новой техники ПВО в ВСУ с 1991 года не поступало. Имеющийся парк вооружения модернизировался и поддерживался в работоспособном состоянии собственными силами.

Что передало (или обещало передать) НАТО

Массовая передача различного зенитного вооружения Киеву от НАТО началась практически сразу после начала специальной военной операции. При этом, по данным ряда западных СМИ, отдельные образцы техники были предоставлены ВСУ незадолго до начала конфликта.

США главным образом сосредоточились на поставках переносного зенитного ракетного комплекса FIM-92 Stinger. Этот ПЗРК предназначен для поражения низколетящих воздушных целей (самолетов, вертолетов, БЛА).

Кроме того, Stinger обеспечивает возможность поражения небронированных наземных или надводных целей. FIM-92 Stinger разработан американской корпорацией General Dynamics Corporation и был принят на вооружение еще в 1981 году.

Это один из наиболее распространенных в мире ПЗРК, состоящий в настоящее время на вооружении более 30 государств. Stinger может поражать аэродинамические цели на высоте от 180 до 3800 м и на дальности до 4500 м. Вашингтон с февраля 2022 года уже передал Украине более 1,4 тыс. комплексов, сообщало агентство Reuters.

Великобритания, в свою очередь, поставила Украине несколько сотен зенитных ракетных комплексов ближнего действия Starstreak HVM.

Он был разработан совместно британскими компаниями ВАе (ныне ВАЕ Systems) и Short Brothers (ныне Thales Air Defense) и серийно производится последней на предприятии в Белфасте для британской армии с 1997 года.

Комплекс Starstreak использует размещенную в транспортно-пусковом контейнере высокоскоростную двухступенчатую твердотопливную ракету массой 14 кг, длиной 1,4 м и диаметром 130 мм. Максимальная дальность стрельбы до 7000-7500 м и досягаемость по высоте до 4500-5000 м.

Помимо этого, от Великобритании Украина получила переносные зенитные ракетные комплексы Martlet. Этот ПЗРК является универсальной малогабаритной многоцелевой управляемой ракетой для применений «поверхность-поверхность», «поверхность-воздух» и «воздух-поверхность», разработанной под шифром Lightweight Multirole Missile (LMM) британским отделением группы Thales (бывшая Shorts Missile Systems) в интересах министерства обороны Великобритании.

Двухступенчатый твердотопливный двигатель обеспечивает ракете дальность стрельбы до 8000 м, на высоте до 5000-6000 м. Особенностью Martlet является использование двухканальной системы наведения — лазерной лучевой (как можно понять, полностью заимствованной от Starstreak, и, видимо, полуавтоматической) и инфракрасной на конечном участке наведения, что значительно повышает помехозащищенность.

О намерении усилить ПВО Украины заявляли в свое время и в Берлине. Германия поставила ВСУ 12 из 15 ранее обещанных зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard (хотя первоначально речь шла о 50 боевых машинах).

Эта ЗСУ предназначена для прикрытия сухопутных войск и уничтожения воздушных целей на дальности от 100 до 4000 м и на высоте до 3000-4000 м, летящих со скоростью до 350–400 м/с, а также наземных целей.

Несмотря на все поставки техники ПВО со стороны стран НАТО, диапазон высот от 6 тыс. м прикрыт только имеющимися у армии Украины на начало конфликта советскими комплексами и системами средней и большой дальности.

На текущий момент США и НАТО, по большому счету, проигнорировали просьбы Киева и не обеспечили Украину зенитным ракетным оружием для больших высот.

Исключение составляет разве что переданный властями Словакии Украине советский зенитный ракетный дивизион С-300ПМУ «Фаворит». При этом поставленный комплекс далеко не самый новый вариант зенитной ракетной системы, штатное функционирование которого вызывает вопросы по причине сильного износа. По одним данным, этот С-300ПМУ был уничтожен российскими войсками сразу после передачи, по другим сообщениям — функционирует и по сей день.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно обещал усилить украинскую ПВО зенитными ракетными комплексами IRIS-T SLM. Однако на данный момент времени его обещания так и не воплотились в реальные поставки этого ЗРК.

Как ранее писала «Газета.Ru», ЗРК IRIS-T SLM позволяет поражать цели на дальности от 1 км до 40 км и высоте до 20 км. РЛС ЗРК обнаруживает цели на расстоянии до 250 км.

Зенитные ракетные комплексы IRIS-T состоят на вооружении уже десяти стран. Поставки на Украину ожидаются не раньше середины октября текущего года, поскольку ЗРК IRIS-T-SLM попросту нет в наличии бундесвера, и системы надо еще изготовить на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Германии.

IRIS-T SLМ способен поражать вертолеты, самолеты, а также крылатые, противокорабельные, противорадиолокационные и другие типы ракет, иными словами, практически все классы аэродинамических целей.

Поставки этого комплекса на Украину позволят существенно усилить боевые возможности Воздушных сил ВСУ, в состав которых входят и зенитные ракетные войска. IRIS-T способен поражать цели на средних и больших высотах. Ранее поставляемые Украине западными странами системы и комплексы противовоздушной обороны (за исключением ЗРК NASAMS) в основном обладали досягаемостью по высоте не более 5-7 км.

Впрочем, есть у системы и «слабые места». В основе IRIS-T лежит переделанная ракета «воздух-воздух», а не специально разработанный зенитный боеприпас. Это создает риск не попасть по маловысотным маневренным целям.

Кроме того, у этой ЗРС сложная система наведения. Свой полет ракета сначала корректирует по сигналу GPS, а после включается инфракрасная головка самонаведения. Это делает боеприпас уязвимым для средств радиоэлектронной борьбы.

Что касается США, то Пентагон обещал передать ВСУ две батареи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, разработанного норвежской компанией Kongsberg Defense and Aerospace в кооперации с американской фирмой Raytheon Technologies.

Как ранее писала «Газета.Ru», передача Украине ЗРК NASAMS, по сути, первой системы средней дальности западного образца, знаменует собой начало перехода зенитных ракетных войск Украины от российских систем типа С-300 к ЗРК/ЗРС, изготовленными в соответствии со стандартами НАТО.

Этот ЗРК обладает неплохими тактико-техническими характеристиками. В частности, дальняя граница зоны поражения NASAMS достигает 40 км, нижняя составляет 0,03 км, верхняя — 16 км. Вероятность поражения цели одной ракетой — 0,85. Время перевода из боевого положения в походное — 3 минуты.

Однако пока еще не передано ни одной батареи.

Поставки Украине ЗРС Patriot РАС-3 производства США пока даже не обсуждались, хотя в Киеве неоднократно высказывали желание получить эту систему. Тем не менее, в экспертном сообществе США и Украины подобная передача считается в ближайшем будущем вполне реальной. ЗРС Patriot РАС-3 означает высоту поражения всех классов аэродинамических целей до 20 км и на дальности до 100 км. И это — серьезная угроза для российских самолетов, действующих в небе Украины.

Что сейчас

Пока передача зенитного ракетного вооружения западного образца вооруженным силам Украины по большей части так и не вышла из сферы дебатов и обещаний. В свою очередь, боевое применение и эксплуатация российского зенитного ракетного вооружения в частях и соединениях ПВО Украины с каждым днем становятся все более проблемным и затруднительным делом.

Во-первых, как бы там ни было, с начала конфликта зенитные ракетные войска ВСУ понесли значительные потери. О боевом и численном составе ЗРВ ПВО Украины в настоящее время судить трудно. Достоверно нельзя сказать, сколько и чего имелось даже на начало конфликта, а уж сколько оружия осталось в строю на сегодня — область предположений и гипотез. Помимо боевых потерь, немалая часть украинских ЗРК/ЗРС полностью выработала отведенный ресурс.

Во-вторых, значительные трудности у ВСУ имеются и с ремонтом вышедшего из строя вооружения. Постепенно иссякают необходимые запасные части, инструменты и принадлежности.

В-третьих, и это самое главное — подходят к концу запасы зенитных управляемых ракет (а собственного производства на Украине нет).

В подобной обстановке удивительным является тот факт, что ВСУ удалось добиться хотя бы минимальных результатов при отражении массированных ракетно-авиационных ударов 10-11 октября.

Ситуацию с зенитным ракетным вооружением (в первую очередь, это касается ЗРК/ЗРС малой, средней и большой дальности) на Украине можно охарактеризовать следующим образом — свое заканчивается, западное еще не поступило. Имеющимися в распоряжении ВСУ ПЗРК типа FIM-92 Stinger и Starstreak всех проблем с зенитным ракетным прикрытием административно-политических центров, важных военных и государственных объектов и группировок войск не закрыть. Пока обещанные поставки ЗРК средней дальности западного производства исчисляются единицами, и качественно усилить ПВО Украины в обозримый срок они не позволят. Хотя и можно предполагать, что после МРАУ 10-11 октября объем передачи Западом Украине современного зенитного ракетного вооружения существенно возрастет.

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