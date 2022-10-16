Обстрелы Донецка и Белгорода, теракт на полигоне. Что происходило в выходные

Донецк и Белгород в эти выходные подверглись серии обстрелов. Очевидцы публикуют видео и фото, местные власти показывают журналистам последствия ударов. СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы на полигоне в Белгородской области, где накануне погибли, по официальным данным, 11 человек, еще 15 ранены. «Газеты.Ru» — о главных событиях 15-16 октября вокруг спецоперации на Украине.

Новые обстрелы Белгорода

В воскресенье, 16 октября, над Белгородом прозвучало не менее 16 взрывов. По предварительным данным, в городе сработала система противовоздушной обороны. Очевидцы наблюдают столб дыма в районе аэропорта.

Как сообщили местные власти, в результате обстрела пострадали двое мужчин и одна женщина.

У мужчин осколочные ранения, их отправили в больницу, женщине оказали помощь на месте. В результате обстрела повреждены дома, заборы и машины, на месте работают оперативные службы.

В течение нескольких последних дней Белгород ежедневно подвергается обстрелам: в пятницу там загорелась подстанция, а в субботу сообщалось о пожаре на нефтебазе. В Белгороде загорелась подстанция. Что известно про новые обстрелы 14 октября в Белгороде загорелась подстанция. Глава региона Вячеслав Гладков проинформировал, что... 15 октября 08:22

Теракт на полигоне

Двое граждан одной из стран СНГ в субботу утром, 15 октября, совершили теракт во время занятия по огневой подготовке на полигоне в Белгородской области, следует из сообщения Минобороны РФ.

По официальным данным, погибли 11 человек, еще 15 ранены.

«15 октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт», — сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, террористы открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения во время занятия по огневой подготовке с лицами, изъявившими желание участвовать в специальной военной операции РФ на Украине.

«В результате стрельбы 11 человек получили смертельные ранения. Еще 15 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь», — проинформировали в министерстве.

Там добавили, что ответным огнем были уничтожены оба нападавших. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете РФ — без уточнения статьи УК. Как писал «КоммерсантЪ», дело возбудили по статье о массовом убийстве (ст. 105 УК), но позднее могут добавить и статью о теракте (ст. 205 УК).

Расследованием занимается военное следственное управление СК по Западному военному округу — оттуда дело передадут в главное военное следственное управление СК, утверждает «Ъ».

По данным издания, жертвами нападения стали добровольцы из Брянска.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих.

«Вчера на нашей территории, на территории одной из воинских частей произошло страшное событие. Совершен террористический акт. Погибли и ранены многие военнослужащие. Всем раненым оказывается помощь. Лекарственные препараты, врачи и все необходимое у нас есть. Хотел выразить всем семьям погибших слова утешения и соболезнования. Мы с вами. Все, что зависит от нас, мы поможем тем, кто сейчас находится в наших больницах», — написал он.

Глава региона опроверг сообщения о том, что погибшие — жители Белгородской области.

Обстрелы Донецка

Как передает ТАСС, в воскресенье ВСУ нанесли удар по зданию городской администрации Донецка из реактивной системы залпового огня HIMARS. Ранены два человека, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Мэр города Алексей Кулемзин опубликовал фотографии и видеозапись последствий обстрела администрации.

На них видно, что выбиты практически все окна, рухнул потолок. Сразу после обстрела на месте ЧП было задымление.

«Выпущено три ракеты из американской установки М142 HIMARS. Предположительно, одна из ракет попала в здание городской администрации Донецка», — написал Кулемзин.

Глава города также добавил, что пострадавших при обстреле контузило. «Тяжелых ранений нет, контузия. Жизни ничего не угрожает», — уточнил мэр.

«Прямое попадание, тяжелое. Принимаются необходимые меры. Здание повреждено очень сильно», — сказал он.

В представительстве ДНР также сообщили о повреждении трех автомобилей. Кроме того, зафиксировано возгорание в Куйбышевском районе Донецка, где расположен частный сектор.