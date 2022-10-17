«Сотни населенных пунктов обесточены». К чему привели новые удары по Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате российских ударов по Киеву повреждены объекты энергетики. Сотни населенных пунктов Украины в результате атаки обесточены, добавил он. Минобороны РФ сообщило, что продолжает наносить удары высокоточным оружием по объектам украинской энергосистемы и военного управления. В сети появились видео, на которых украинцы пытаются сбить БПЛА из стрелкового оружия. Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о взрывах в центре столицы.

Заявление Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о повреждении энергообъектов в ряде регионов страны из-за ударов ВС РФ.

Взрывы пяти беспилотников в Киеве повредили не только объекты инфраструктуры, но и жилой дом, добавил он. Удары также нанесены по критической инфраструктуре в Сумской и Днепропетровской областях.

«Все службы работают над устранением последствий обстрелов и восстановлением электроснабжения. Каждый регион имеет план антикризисного реагирования. И просим украинцев ради стабилизации энергосистемы так же сплоченно и сознательно подойти к экономному потреблению электроэнергии. Особенно в пиковые часы»,

— написал Шмыгаль в своем Telegram-канале, сообщив о том, что в настоящее время на Украине обесточены «сотни населенных пунктов», — написал политик. Премьер также попросил граждан экономить свет в часы пиковой нагрузки.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о взрывах в центре города — в Шевченковском районе. Кроме того власти заявили о перекрытии нескольких улиц в центре столицы.

Возможны аварийные отключения

«Укрэнерго» не исключает возможности введения графиков аварийных отключений из-за атаки на объекты энергетической инфраструктуры.

«Ситуация в энергосистеме контролируется. Однако диспетчерский центр «Укрэнерго» не исключает возможности введения графиков аварийных отключений. Поэтому важно соблюдать режим экономного потребления электроэнергии по всей стране, особенно в вечерние часы суток», — заявили в украинской компании.

Сбивать или не сбивать

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко призвал украинских силовиков и охотников сбивать российские беспилотники «Герань-2» из стрелкового оружия. Геращенко обратился также к полицейским, охотникам и владельцам нарезного оружия.

«... можно сбивать. Как только слышишь звук «Шахида», и рядом у тебя есть оружие, это можно и нужно делать», — написал он в своем Telegram-канале.

«Шахид» — оригинальное название иранского беспилотника. Западные СМИ утверждают, что российская армия якобы использует иранский дрон Shahed-136. В Минобороны РФ не комментировали официально, где собираются беспилотники «Герань-2». Военный эксперт Алексей Леонков утверждал, что этот БПЛА — «российско-иранская» разработка. Власти Ирана неоднократно заявляли, что не поставляли оружие сторонам конфликта на Украине.

Глава МВД Денис Монастырский в свою очередь призвал украинцев не стрелять по дронам из собственного оружия.

«Фактически вероятность сбития является чрезвычайно малой, а опасность, когда неопытный человек будет стрелять (по дрону), превышает вероятность сбить», — заявил он.

В сети ранее появились видео, на которых слышна стрельба и видны пролетающие над Киевской областью беспилотники.

Еще одно видео опубликовала Нацполиция Украины. На нем видно, как полицейские пытаются сбить БПЛА из табельных автоматов.

По данным украинских властей, один из дронов попал в жилой дом и взорвался, погибли два человека, более десяти остаются под завалами. На месте работают спасатели.

Видео с места происшествия опубликовал также президент Украины Владимир Зеленский.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в свою очередь заявил, что тоже хотел выстрелить по пролетающему над ним беспилотнику, но «не успел».

«Удивительно одиноко, медленно и печально выглядит «Шахид» в сияющем киевском небе. Разве что дробная автоматная стрельба добавляет его пролету некоторое нерядовое разнообразие», — написал он в соцсетях.

Дефицит энергии

Глава областной военной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил, что в регионе из-за ракетных ударов РФ возник дефицит мощности в энергосистеме.

«Из-за больших нагрузок вечером и утром снижается напряжение в сети. Должны ограничить использование электроэнергии, чтобы не доходило до аварийных отключений», — заявил он. Чиновник сообщил, что ограничение по использованию электроприборов действует в период с 8.00 до 11.00 и с 17.00 до 23.00.

Украинские СМИ сообщают, что во всех регионах страны в очередной раз объявлена воздушная тревога. По данным местных властей, в Харькове в некоторых районах пропал свет, не работает метрополитен.

Появились видео утренних взрывов в Киеве и других городах Украины. Удар беспилотником-камикадзе, помимо прочих целей, был нанесен по офису национальной энергетической компании «Укрэнерго» в Киеве.

Сообщается также о взрывах в Одессе. Глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил о пожаре на объекте энергетической инфраструктуры в регионе после удара.

Заявление МО РФ

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневном брифинге не упоминает, что Киев был одной из целей сегодняшних ударов. Тем не менее, ведомство подтверждает, что

«в течение суток Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины, все назначенные объекты поражены».

14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, то «необходимости в нанесении массированных ударов по Украине нет».

«Ну, сейчас нет необходимости массированных ударов, сейчас другие задачи стоят», — сказал Путин репортерам. При этом он отметил, что Минобороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины.

«Из, по-моему, 29 объектов — семь не было поражено, так как это планировало министерство обороны, но они добирают постепенно. Нет необходимости в массированных ударах, ну во всяком случае сейчас, пока», — добавил глава РФ.