Женщин на моряков. Пушилин анонсировал новый обмен пленными с Украиной

В ДНР анонсировали новый обмен пленными между Россией и Украиной. Москва передаст Киеву «в основном женщин», сказал глава ДНР Денис Пушилин. При этом в Россию вернутся 80 гражданских моряков и 30 военных из разных регионов страны. О каких именно моряках идет речь, Пушилин не уточнял. Украинская сторона пока не подтвердила обмен пленными.

Врио главы ДНР Денис Пушилин анонсировал крупный обмен пленными с Украиной по формуле 110 на 110.

«Мы Киеву отдаем в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ», — заявил Пушилин.

По его словам, военнопленные из ДНР содержатся на Украине в «жутчайших условиях».

«Переговоры ведутся, определенные успехи есть, будет некоторая положительная информация по следующему обмену. Вытащить нужно всех», — сказал Пушилин.

Украинская сторона пока не подтвердила обмен пленными. Военная операция РФ на Украине. День 236-й Тренировочная миссия ЕС намерена подготовить как минимум 15 тысяч украинских солдат, заявил глава... 17 октября 19:01

О каких именно моряках идет речь, глава ДНР не рассказал. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 20 сентября сообщала, что в украинском Измаиле с весны содержатся 65 российских моряков.

«Один моряк — Степан Воробьев — был освобожден. Потому что он тяжело заболел», — отмечала Москалькова.

27 апреля она рассказывала, что в Измаиле удерживается восемь российских судов: «Омский-6», «Челси-4», «Волго-Балт 244», «Волго-Балт 193», «Волго-Балт 225», «Рондо», «Свирь» и «Авангард».

Моряки в Измаиле

В момент начала военных действий 24 февраля больше 70 российских моряков находились в городе Измаил на самом западе Одесской области, у границы с Румынией. Как минимум девять судов пришли в город на ремонт.

Как пишет kp.ru, россиянам объявили, что им запрещено выходить в город и покидать корабль без сопровождения, так как их охраняют вооруженные люди. По данным СМИ, право ходить за продуктами в магазин на территории судоремонтного завода оставили только капитанам, старшим помощникам и старшим механикам.

29 июля РИА «Новости» написало, что моряки обращались за помощью к Владимиру Путину: «Вы — наша последняя надежда, чтобы решился вопрос с нашим обменом и возвращением домой».

Записать видеообращение к президенту решили члены экипажа сухогруза «Волго-Балт — 244». Всего на судне — восемь человек.

«На судоремонтный завод в Измаиле пришли в феврале, но после начала спецоперации все работы остановились. Мы не можем сойти на берег, так как нас охраняют вооруженные люди. Не получается оплатить сотовую связь, купить что-либо: рубли не принимают, карты не работают» — рассказывали моряки президенту.

Они сообщили, что продукты и питьевая вода у них есть, но в минимальных количествах.

«Мы пытались обращаться за помощью в разные структуры. Но нам отвечают одно и то же: «Вы в списках, скоро произойдет обмен. Но когда? — сказали моряки в обращении. — Все морально устали и хотят вернуться домой».

История обменов пленными

16 октября 11 военнослужащих Народной милиции ЛНР были освобождены в рамках обмена пленными между ЛНР и Украиной.

«Ночью 16 октября 2022 г. в Луганскую народную республику прибыла группа из 11 военнослужащих Народной милиции, освобожденных из украинского плена в рамках договоренностей по обмену военнопленными, достигнутых благодаря непосредственному участию руководства ЛНР и РФ», — заявили в пресс-службе Народной милиции.

Там рассказали, что военнослужащих доставили в одно из медицинских учреждений ЛНР «для оценки их физического и морально-психологического состояния, а также оказания им необходимой медицинской помощи и реабилитации».

При этом в ЛНР не сообщили о количестве переданных украинской стороне пленных военных. Россия отправила авиацию в Белоруссию В Белоруссию начали перебрасывать российскую боевую авиацию из совместной армейской группировки... 16 октября 18:11

13 октября Россия и Украина обменивались пленными по формуле 20 на 20. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что среди возвращенных украинских военнослужащих есть те, которые содержались в ДНР в изоляторе в Еленовке.

Самый масштабный обмен между Россией и Украиной произошел в конце сентября. Украина обменяла 50 российских военнослужащих, пять бойцов из Донбасса и украинского политика Виктора Медведчука на 215 военных, в том числе бойцов «Азова» (организация запрещена в России). Минобороны России выразило уверенность, что российским пленным на Украине «грозила смертельная опасность».

В Кремле указывали, что пленных удается обменять в результате «очень сложной работы». «Можно только приветствовать возвращение людей из застенков киевского режима, особенно наших ребят», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 сентября.

Обмен пленными между Россией и Украиной также приветствовали в ООН. Генсек организации Антониу Гутерриш при этом призывал к обмену «всех на всех», чтобы «устранить эту драму в жизни людей».